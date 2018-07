Apró csodaként értékelhetjük a magyar kosaraslányok vb 4. helyét

Három percre volt a magyar női U17-es kosárlabda-válogatott attól, hogy bronzérmet nyerjen a minszki korosztályos világbajnokságon. A csapat hétfőn érkezett meg Budapestre, Völgyi Péter szövetségi kapitány pedig azonnal értékelte a vb-szereplést az Origónak.

Essünk túl a közhelyparádén: félig tele van a pohár, vagy félig üres?

Lassan tele lesz az, nem is biztos, hogy félig.

Ha valaki a világbajnokság előtt azt mondja, hogy negyedikek leszünk, azt gondolkodás nélkül írom alá. Ugyanakkor az ausztrálok elleni bronzmérkőzéssel kapcsolatban nagy hiányérzet van bennem, mert óriási lehetőséget szalasztottunk el.

Ezzel együtt a lányok tényleg minden dicséretet megérdemelnek, mert nagyon jó szellemben, időnként remekül játszva kosaraztak és érték el ezt a negyedik helyezést. Nem mellesleg, az európai csapatokat tekintve a második legjobbak voltunk a tornán. Az amerikai, a francia és az ausztrál válogatott kiemelkedett a mezőnyből. Sokan szívesen cseréltek volna velünk, hogy ott legyenek a negyedik helyen.

A spanyolok ellen egy ponttal megnyert záró csoportmeccsen lehetett a leginkább érezni, hogy nagy dolgokra lehetünk képesek?

A felkészülés során háromszor is játszottunk Spanyolországgal, mind a három alkalommal egylabdás meccseket és mindig ők nyertek. A szakmai stáb már a minszki összecsapás előtt tudta, hogy egy szűk vereséggel is mi leszünk a csoportelsők - ezt a lányoknak nem mondtuk el, mert úgy voltunk vele, hogy feszüljenek csak meg, szedjék szét a spanyolokat. Ez így is történt, az egy nagyon szép győzelem volt.

Annyiban egyetértek önnel, hogy ez a diadal kisebb fordulópontot jelentett, de az igazán nagy hőstett Japán legyőzése volt a negyeddöntőben.

Előzetesen számított arra, hogy a japánok ellen ennyire kemény meccset vívunk?

Hogyne. Óriási volt a tét, ez a mérkőzés döntött a négy közé jutásról.

Mi egyáltalán nem vagyunk hozzászokva ahhoz a gyors játékhoz, ami az ázsiai együttes fő fegyvere. Éppen ezért voltam nagyon büszke arra, hogy a végjátékban fordítani tudtunk és bejutottunk a legjobb négy közé.

Az amerikaiak elleni elődöntő előtt azt mondta a csapatnak, hogy menjenek fel, játszanak egy jót és készüljenek már a bronzmeccsre?

Közel sem. Azt tudtam, hogy nyerni nem tudunk, az amerikai válogatott olyan brutális fizikai fölényben volt ezen a vb-n, hogy senki sem tudta megszorítani őket. Ugyanakkor ha egy világeseményen győzelmi sorozatban van a csapat és azt mondod a játékosoknak, hogy ez a meccs mindegy, akkor a továbbiakban nagy baj lehet a koncentrációval.

Azt szerettem volna, ha pár rafinált dologgal kicsit megakasztjuk az amerikai válogatott tökéletes gépezetét. Ez nem sikerült. Aki látta a meccseiket, tudja, hogy ellenünk 60 százalékot adtak ki, a döntőben 80-at, a csoportmeccseken viszont még 40-et sem. Szóval, egyáltalán nem úgy küldtem fel a csapatot a pályára, hogy eleve adjuk fel a meccset.

Egy-egy ilyen torna után mindig az a legfontosabb kérdés, hogy ezekből a lányokból hányan érhetnek oda a felnőtt válogatottba?

6-7 lány komoly eséllyel pályázik erre, de igazán sikeresek akkor lehetnek, ha fizikálisan tudnak fejlődni. Most ugyanis ebben a legnagyobb a lemaradásunk. A játékosok számára a következő két év lesz a sorsdöntő, hogy a klubjaikban mennyire tudnak majd fejlődni.

De a fizikális lemaradás könnyebben behozható, mint a játéktudásban megmutatkozó hiányosságok, nem?

Közel sem így van. Ehhez olyan minőségi munkát végző, kiváló erőnléti edzőt kell találni, amelyből nagyon kevés dolgozik Magyarországon. Amikor a 2009-10-es szezonban a Zalaegerszeg férfi csapatával bajnokságot nyertünk, ez volt a kulcs. Ott olyan erőnléti edzővel dolgoztam, aki a játékosokat a maximumra járatta.

Ezeknek a lányoknak is erre lesz szükségük - akár a kosárlabda rovására is. Ha az amerikai U17-es csapatot beraknánk az NB I-be, könnyen lehet, hogy a legjobb négy közé jutnának. Miért? Mert olyan elképesztő fizikális adottságokkal rendelkeznek, ami számunkra hihetetlen.

Sok idejük nincs a pihenésre, mert szombaton Olaszországban már az U18-as Európa-bajnokság kezdődik. Mit várhatunk ott és a vb-n látott csapatból hányan utaznak Udinébe?

A végleges csapatkijelölés még hátra van, de úgy gondolom, hogy 8-9 játékos ott lehet ezen a tornán.

Ugyanakkor óva intenék mindenkit a csodavárástól, mert a magyar csapat legtöbb játékosa egy évvel fiatalabb lesz az Eb-n fellépőknél. Nekünk majd a 2019-es U18-as Európa-bajnokság lesz az igazi fokmérő. Szóval, ne számítson senki sem nagy diadalmenetre.

Egyrészt a pihenőidő nagyon rövid, másrészt a csoportunkban a lettek és a szlovénok mellett ott vannak a németek, akik fizikálisan szintén kitűnő játékosok. A nyolc közé jutás a magyar csapattól szép dolog lenne, minden, ami ennél jobb, az hab a tortán.