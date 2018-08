Kosárlabda U18-as 3x3-as Eb-selejtezőt rendeznek Szolnokon

Hétvégén a szolnoki Tiszai hajósok terén rendezik meg az U18-as 3x3-as kosárlabda Európa-bajnoki selejtezőt, amelyen 15 ország 18 csapata szerepel. A döntőre Debrecenben kerül sor augusztus 31. és szeptember 2. között.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA), a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. és Szolnok városa a 2016-os és 2017-es sikeres tornák után augusztusban közösen Eb-selejtezőt rendez a Tisza-parti városban.

Hozzátette: a magyar kosárlabdának és Szolnoknak ismét nagy diplomáciai siker, valamint megtiszteltetés a rendezvény lebonyolítása és a sportág népszerűsítése. Kiemelte, egészen a közelmúltig úgy volt, az idei lesz az utolsó selejtezőtorna Szolnokon, ám a FIBA elégedett volt és meghosszabbította a szerződést a magyar szövetséggel, így jövőre is újra vendégül láthatják az U18-as csapatokat. A 2020-as tokiói olimpiai programba beválasztott 3x3-as kosárlabda célja a sportág népszerűsítése - jegyezte meg. A résztvevő együttesek közül jelen lesznek a komoly kosárlabda-kultúrával rendelkező országok, Csehország, Izrael, Spanyolország és Szerbia válogatottja, valamint az orosz és ukrán gárda. Magyarország férfi és női korosztályos 3x3-as válogatottja is pályára lép, így a Szolnokra látogató szurkolók a magyar csapatok meccsén is drukkolhatnak. A tornán szerepel még Észtország, Fehéroroszország, Grúzia, Hollandia, Montenegró, Lengyelország, Németország és Svédország.

Mindkét nemnél négy csapat jut a debreceni döntőbe, amelynek Magyarország a rendező jogán résztvevője. Ribár Zsuzsa, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. szervezési csoportvezetője elmondta: a rendezvény pénteken kezdődik a szabadtéri délutáni edzésekkel, majd a tervek szerint szombaton és vasárnap késő estébe nyúlik a játék a látványosan megvilágított pályán.

A rendezvény programját színesíti a vasárnapi zsákolóverseny, valamint extrém sportbemutatókat is megtekinthetnek a látogatók. A belépés ingyenes, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a vendégek részére vizet osztanak, valamint egy párakapu felállításával igyekeznek kellemesebb hőérzetet biztosítani. A kosárlabda speciális, ám rendkívül népszerű változatának számító 3x3 célja, hogy egyedi szabályrendszerével - kisebb létszám, kevesebb támadóidő, valamint pályaméret - és szabadtéri, streetballhoz hasonló stílusával még élvezetesebbé tegye a sportrajongóknak ezt a mozgásformát.