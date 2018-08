Az ezüstérem után az utcán vigasztaltak meg az örömittas szurkolók

A Sopron Basket női kosárlabdacsapata fantasztikus 2017/18-as idény zárt, hiszen amellett, hogy megvédte magyar bajnoki címét, először óriási bravúrt végrehajtva bejutott az Euroliga Final Fourba, majd elnyerte annak a rendezési jogát, végül egy lenyűgöző elődöntőbeli siker után a második helyen zárt. Roberto Iniguez, az együttes baszk vezetőedzője is tisztában van a sikerrel járó magas elvárásokkal, de ő csakis a kemény munkára figyel, abban hisz. Erről, valamint a nyári szünetéről, a magyar bajnokságról, és az utánpótlásról és a további célokról is beszélt az Origónak a csapat idénynyitó médiaeseményén.

Fárasztó szezonon van túl, hogy telt a nyara?

Nagyon jól, köszönöm. Nem volt túl hosszú, de eseménydúsra sikerült. Tudtam pihenni, sokat voltam a családommal, a fiammal az Egyesült Államokba is elmentünk nyaralni, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, kellően kipihentem magam, feltöltődtem és készen állok a következő szezonra.

Mennyire követte a kosárlabdát a pihenés alatt?

Amikor a mi szezonunk véget ért, néztem az NBA rájátszását és a nagydöntőt, mint mindig, mert nagyon szeretem. Aztán jöttek az utánpótlástornák, ami miatt ellátogattam Montenegróba, mivel ott szövetségi kapitányként dolgozom, hogy egy kicsit foglalkozhassak a fiatalokkal is, főleg azokkal, akik közel állnak ahhoz, hogy bemutatkozhassanak a felnőttek között. Az utolsó hónap viszont tényleg csak a pihenésé és a családé volt.

Mit szól a magyar lányok fantasztikus szerepléséhez?

Igen, a magyarok tényleg remekeltek, én is figyeltem. Nagyon jó helyzetben van az itteni utánpótlás, évről évre fejlődnek a játékosok, akár Európa-szinten is meghatározók lehetnek a jövőben. Én egyébként személy szerint nem rajongok ezekért a tornákért, de ezt kosárlabda-szempontból mondom. És ez nem is a magyarok ellen szól, akik szerintem az egyik legszebb módon játszottak.

Általánosságban viszont azt kell mondanom, a játék minősége, valamint a hozzáállás sem tetszik. Ez az én véleményem, nem az edzőket szeretném kritizálni, de az én filozófiám az, hogy egy utánpótlás csapat ne úgy játsszon, mint egy felnőtt. Ezeknek a tornáknak nem kifejezetten a győzelemről kellene szólniuk, hanem arról, hogy minél több tehetségből később profi játékos váljon. De nem fiatalként, hanem amikor eljön az ideje.

Tavaly sokan hiányolták a magyar játékosok szerepeltetését a Sopronban is. Ezek szerint az övék sem jött még el?

Emlékszem. Nekik annyit tudok mondani, hogy nézzék meg, mennyit játszottak a fiatalok, mielőtt idejöttem. Megmondom, semennyit, és ennek bárki utánajárhat, ott vannak a statisztikák. Csak ezt sokak elfelejtik. Nálam ott voltak a pályán a bajnokságban, szóval hasonlítsák össze nyugodtan az elmúlt szezonok adatait. Persze, a Final Fourban a rotációt leszűkítettem hét emberre, mert ott kizárólag a győzelem számított, és a fiatalok akkor még nem álltak készen az ilyen szintű kihívásra.

A csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia elmondta, hogy nagyon tetszik neki a csapat fiatal magyar magja, ezek szerint ön is így van ezzel?

Igen, jó helyzetben van a soproni utánpótlás is, sok tehetséges játékost látok. De az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy a játékpercek nem járnak ingyen. Ezekért meg kell dolgozni és ki kell érdemelni. Meg kell mutatniuk, hogy fejlődni akarnak, én pedig ebben segítek is nekik, ez az egyik legfontosabb feladatom és célom.

Beszéljünk a többiről is. Tavaly megnyerték a magyar bajnokságot, valamint óriási bravúrt végrehajtva ezüstérmet szereztek az Euroligában. Nagyon magasra került a léc.

Nekem nem ezek számítanak. Csak az jár a fejemben, hogy keményebben kell dolgoznunk, mint az előző idényben. Persze mindenki rengeteget vár tőlünk és azt szeretnénk, hogy a szurkolók büszkék lennének ránk, akár nyerünk, akár veszítünk, csak lássák, hogy mindent megtettünk.

Tavaly az elveszített Euroliga-döntő után csalódott voltam, de a drukkerek többször is odajöttek hozzám az utcán, hogy Mester, ne búsuljon, nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Arra kell koncentrálnunk, hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, honnan jöttünk, és hogy meglegyen a befektetett munka. Európában több olyan csapat is van, amely jóval gazdagabb nálunk, mélyebb a játékoskeretük. De olyan nem lehet, hogy bármelyik többet melózzon, mint mi.

Mi a helyzet a magyar mezőnnyel? Tavaly az alapszakaszt, valamint a Magyar Kupát is a Szekszárd nyerte. A DVTK nagyon megerősödött, Pécsett egyesültek a csapatok. Kit tart a Sopron legnagyobb kihívójának?

Ezzel nem szeretnék foglalkozni. Számomra az a legfontosabb, hogy a mi felkészülésünk jól sikerüljön. Tudom, hogy az ellenfeleink is jó csapatok, minőségi játékosokkal, és nem is szabad elbíznunk magunkat. Minden meccsen meg kell mutatnunk, hogy mindenkit le tudunk győzni. Ha idén is sikerül a játékosokból egységes csapatot kovácsolni, és keményen, valamint okosan dolgozunk napról napra, akkor nem lehet gond. Csak erre figyelek.

Hogy fog zajlani ez a felkészülés?

Fontos, hogy magunk mögött hagyjuk az előző szezont, annak sikereivel és kudarcaival együtt. Igen, másodikak lettünk az Euroligában, de ez már nem érdekes. Ha továbbra is ez lesz a középpontban, és elhisszük, hogy mi annyira jók vagyunk, hogy nem kell odatennünk magunkat, annak katasztrófa lesz a vége. Ötször játszottam finálét ebben a sorozatban, mindig sikerült továbblépnem, és most is ezt fogom kérni. A keretünk majdnem teljesen ugyanaz, mint tavaly, szóval mindenki tudja, mit várok el. Mindig csak a holnapra szabad gondolkodni.

A szezon előtt Jekatyerinburgba utaznak egy felkészülési tornára, amit tavaly megnyertek, épp a házigazda és későbbi Euroliga-győztes előtt. Már az meglepetésnek számított, ahogy aztán a Final Four-ezüst is. Ön szerint a következő évben már jobban fogják tisztelni a Sopron Basketet?

Biztos vagyok benne, és ezt már valószínűleg Oroszországban meg fogjuk tapasztalni. Persze a tisztelet főleg abban mutatkozik meg, hogy nem becsülnek le minket és jobban fel fognak ránk készülni, én pedig pontosan ezért kérem mindenkitől, hogy még annál is többet dolgozzon, mint tavaly.

Jelena Milovanovics egy évig szünetelteti a játékot, helyére a svéd Amanda Zahui érkezik, akit ön már edzett Orenburgban. Mit kell róla tudni?

„Milo” bejelentése után nem volt túl sok választásunk, majd megtudtuk, hogy Amanda ugyan szabad, de fél lábbal már Kínában volt, ahonnan nagyon komoly ajánlatot kapott. Szerencsére sikerült meggyőznünk, és nagyon bízom abban, hogy a segítségünkre lesz majd. Azt tudom, hogy örül, hogy újra egy csapatban leszünk, motiváltan fog érkezni egy olyan klubhoz, ahol tudja, mit várnak el tőle. Tehetséges, még mindig fiatal, a megfelelő hozzáállással és munkamorállal kiemelkedő játékos válhat belőle.

Ezzel együtt is hasonló Sopront láthatunk jövőre, mint az előző idényben? Betonkemény védekezés, gyorsindítás, könnyű kosarak elöl?

A védekezés pedig mindennek az alapja, a kosárlabda legfontosabb része, anélkül nincs esély a győzelemre, így továbbra is erre fogunk építeni. Támadásban viszont egy kicsit változtatni kell majd, hiszen Jelena és Amanda játéka különbözik. Tavaly tudtunk futni Jelenával, akinek ehhez a stílushoz voltak meg az adottságai, Amanda másban jó. Egy olyan rendszer kell, amiben mindenki jól érzi magát és hatékony tud lenni. De a lényeg a védekezés marad, hiszen ez vezetett sikerre tavaly is.