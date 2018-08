Drámai meccsen veszítette el az Eb-negyeddöntőt az U16-os női kosárcsapat

A magyar női U16-os kosárválogatott 51-48-as vereséget szenvedett Csehországtól a kaunasi korosztályos Európa-bajnokságon, így nem jutott a legjobb négy közé. A hunbasket.hu beszámolója a mérkőzésről.

Negyeddöntőbeli riválisunk, az Eb-n eddig még veretlen cseh csapat a francia és a D-csoportot veretlenül megnyerő orosz együttest a negyeddöntőben legyőző - tehát a négy közé bejutó - török válogatottat megelőzve nyerte az A-csoportot.

Több mint másfél perc elteltével Dombai Réka szép tempódobással a mieinknek szerzett vezetést, ez azonban nem nyugtatta meg fiataljainkat, ráadásul az eddig hatékony védekezés sem működött. Lányaink "engedték" a cseh csapatnak bemutatni a könnyed kosárszerzés minden típusát - gyors indítás, betörés, eladott labda utáni ziccer, támadólepattanó - s ellenfelünk egy 11-1-es rohammal elhúzott, hiába kért közben időt Mészárosné Kovács Andrea. A negyed hajrájában Madár Eszter talált be, előtte közel 6 percig nem tudtak akciókosarat dobni fiataljaink, akik 5 dobott ponttal zárták az első 10 percet. Ebben a szervezett cseh védekezés mellett közrejátszott, hogy lányaink támadásban sokat egyénieskedtek - kevés sikerrel.

A második etap elején támadójátékunk a másik végletbe "csapott át", a tiszta helyzetet sem vállalták el lányaink, menekülve a labdával együtt a felelősségtől is. A magabiztosan játszó cseh csapat előnye nem egészen két perc elteltével 10 pontosra nőtt - jött az újabb magyar időkérés, majd egy cseh tripla. 18-5-re vezettek a csehek, amikor Rakita Lili bátor betörés utáni találatát követően gyors ellentámadás végén Keita Aya is eredményes volt. A cseh szakvezető azonnal időt kért, nem szerette volna, hogy lendületbe jöjjenek fiataljaink. De belelendültek lányaink, akik agresszív védekezésre váltva labdákat szereztek, Keita és Rakita parádés megmozdulásaira építve szédületes, 18-3-as rohamot bemutatva egy ügyes Rakita-Madár akció végén utóbbi duplájával át is vették a vezetést. A fordulatos félidő végén 2 pontos előnnyel térhettek pihenőre fiataljaink.

A második félidő Madár duplájával kezdődött, rögtön jött rá a cseh válasz. Rendezetlen védelem ellen az eddigi meccseken is rengeteget dolgozó, ám most jó dobóformát is kifogó Rakita villant. Nagy volt az iram, de a rohanásban mindkét fél sokat hibázott, percekig mutatta 29-25-ös vezetésünket az eredményjelző. A holtpontról ugyan a csehek mozdultak el, ám Habling Lara betöréses kosárral tett róla, hogy ne forduljon a kocka. Habling előkészítőként is jeleskedett Madár ügyes belépés utáni találatánál, amellyel 6 pontosra nőtt az előny. A szakasz hajrájában váltva estek a kosarak, Madár 2+1-es akciójára triplával feleltek a csehek, 4 pontos előnnyel várhatták lányaink a záró 10 percet.

Ez Dombai ügyes, befutás utáni kosarával kezdődött. Továbbra is "tapadtak" fiataljainkra a csehek, akik egy triplával a 34. percben 1 pontra feljöttek. Nagyon kellett Madár szép tempója - rögtön jött rá a válasz. A parádés második negyed egyik hőse, Keita újra megvillant, de ellenfelünknek mindenre volt válasza. A szakasz közepén egy triplával visszavették a vezetést a cseh lányok. Zónára állt át U16-os együttesünk, ám ezt egy távoli duplával átdobta ellenfelünk, Madár duplájával két és fél perccel a negyedik negyed befejezése előtt kettőre feljött csapatunk, s bár több esély is volt egyenlíteni - nem sikerült, sőt egy gyors ellenakcióból megduplázták előnyüket a csehek. 1 perccel a vége előtt Galántai Alma két biztos kézzel értékesített büntetővel visszahozta a reményt, s 14 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt a második félidőben óriásit játszó, s ismét dupla-duplát (17 pont, 11 lepattanó) elérő Madár egyenlített, a csehek nem tudták fogni. 2,8 másodperccel a vége előtt viszont jött a dráma, amikor egy betörés utáni 2+1-es játékkal végül megnyerték a mérkőzést.

Fiataljaink nyilván szomorúak, hogy nem sikerült a négy közé bejutniuk, ám arra büszkék lehetnek, hogy alaposan megnehezítették az Eb egyik legjobb, veretlen együttesének a dolgát, s ez erőt, hitet kell adjon a folytatáshoz. Lányaink legközelebb pénteken kora délután, 13:30-kor lépnek pályára az oroszok ellen.

U16-os lány Európa-bajnokság, negyeddöntő

Csehország - Magyarország 51-48 (11-5, 12-30, 9-11, 19-12)

A csehek legjobb dobói: Zeithammerova 14/3, Malikova 8, Zdenkova 7/3.

Magyarország: Rakita 10, Szerencsés -, Dombai 4, Madár 17, Vég-Dudás -. Csere: Galántai 2, Keita 10, Boros -, Habling 3, Vincze 2.