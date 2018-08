A Telekom Veszprém is 2rule-ra vált

A Sport TV Heti helyzet című műsorában hangzott el, hogy a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapata hamarosan a 2rule magyar sportmárka mezében játszik majd.

A veszprémi csapatnak jelenleg a Hummel szállítja a mezeit. Információnk szerint ez a szerződés még erre a szezonra vonatkozik, utána történik meg a váltás.

A Telekom Veszprém vezetője, dr. Csík Zoltán az adásban megerősítette, hogy tulajdonosi döntés született a váltásról. Az is kiderült, hogy az új magyar sportmárka már most is öltözteti a veszprémi csapatot, mert a csapat formaruháját és gálamelegítőjét már a 2rule szállítja.