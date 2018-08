Tizedszer rendezik meg az Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornát

Tizedik alkalommal rendezik meg az Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornát szombaton és vasárnap Székesfehérváron - jelentette be a szervező Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának elnöke kedden az együttes felújított csarnokában.

Gál Péter Pál elmondta: a hétvégi felkészülési tornán a házigazda mellett a tavalyi győztes horvát Medvescak Zagreb, a francia bajnoki döntős Grenoble és a legerősebb olasz csapat, az Asiago vesz részt.

A klubelnök hozzátette: amellett, hogy emlékeznek a fiatalon elhunyt ifjabb Ocskay Gáborra, a torna szakmai szempontból is kiemelt állomása a felkészülésnek. Jövő vasárnap a magyar szövetség (MJSZ) által szervezett szuperkupán a bajnokság győztesével, a MAC Újbudával csapnak össze a fehérváriak Budapesten, szeptember 14-én pedig, az osztrák liga (EBEL) első fordulójában a Medvescak Zagrebet fogadják.

A klubelnök közölte: az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban csaknem kétszázmillió forintból végeztek felújításokat a szezonkezdetre. A régi, elavultat egy 21. századi előírásoknak megfelelő flexibilis palánkrendszerre cserélték, az MJSZ támogatásának köszönhetően a pálya két végébe a korábbi eredményjelzők helyett modern ledfalat szereltek fel, és megújult a terem hangosítási rendszere is. Egy helyi vállalkozás támogatásával a terem világítását a mai televíziós közvetítési feltételeknek is megfelelő, több mint kétezer lux fényerejű rendszerre cserélték.

A fehérvári hokisoknál a cél idén is az EBEL rájátszásába kerülés - hangsúlyozta Gál Péter Pál. Hozzátette: az évről évre erősödő osztrák bajnokságban a playoff elérése egyre nagyobb kihívást jelent, de idén igyekeztek tapasztalt légiósokat igazolni a csapat magyar magja köré.

Komoly erősítést jelent, hogy visszatért Székesfehérvárra Sofron István, a magyar válogatott egyik emblematikus alakja, és a honosított támadó, Sarauer Andrew. Év közben sikerült szerződést hosszabbítani a szintén válogatott Hári Jánossal, és meg tudta tartani a csapat a tavaly év közben szerződtetett kapust, Mac Carruth-ot is. Továbbra is a fehérváriaknál játszik Kóger Dániel, Stipsicz Bence, valamint Erdély Csanád is, akit a klubelnök a magyar jégkorong egyik legnagyobb reménységének nevezett.