Célba veszi a vb-szereplést a férfi kosárlabda-válogatott

Nehéz út vezet a jövő évi kínai férfi kosárlabda-világbajnokságra, de a felkészülést megkezdő magyar válogatott szövetségi kapitánya és vele együtt, a szövetség elnöke is amondó, korántsem reménytelen kiharcolni a kvalifikációt. Azonban talán még ennél is fontosabb, hogy folyamatosan tudjon fejlődni a csapat, és megmaradjon a klubok, valamint a szövetség és a válogatott szakvezetése között az az ideális együttműködés, amely az elmúlt hónapokban kialakult.

A 2019-es világbajnokság selejtezőinek második fordulójára készülő magyar férfi kosárlabda-válogatott Kecskeméten a kívül-belül impozáns kecskeméti Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémián kezdte meg hétfőn a felkészülést az első két találkozóra. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány tizennégy játékosnak vezényelt edzést, a Hollandia elleni idegenbeli (szeptember 14.) és az Olaszország elleni hazai (szeptember 17.) mérkőzés előtt.

Azzal nem vádolhattuk a szakvezetőt és a játékosokat, hogy nem vették komolyan tréninget: Ivkovics hangját a két szomszédos pályán gyakorló tizenegy-két éves fiúk, és a valamivel idősebb lányok is hallhatták, amikor egy-egy jó vagy éppen rossz támadás vagy védekezés után kieresztette. A keretből egyelőre hiányoznak a legjobbak, a klubcsapatukkal európai kupameccsre készülő szolnokiak (Benke Szilárd, Kovács Péter és Vojvoda Dávid), valamint a légiósok (Allen Rosco, Keller Ákos, Darrin Govens, Perl Zoltán), ők később csatlakoznak. A sérüléséből lassacskán felépülő Hanga Ádámra egyelőre nem számíthat Ivkovics. Vannak viszont helyettük tehetségek, akik először kóstolhatnak bele a nagyoknál folyó munkába: Meleg Gergő vagy éppen Takács Milán.

A figurák gyakorlása közben „könnyed" sprintekkel vezettek le a fiúk, akikre egyáltalán nem vár könnyű feladat. A hollandokat óriási hiba lenne lebecsülni.

Nincsenek ugyan világklasszis játékosaik, van viszont sok jó kosarasuk, és egy egységes csapatuk, amely a selejtezők első körében hazai pályán meglehetősen simán verte az olaszokat (81-66) és a horvátokat (68-61) is, és egyáltalán nem titkolt céljuk, hogy ott legyenek a 2019. augusztus 31-szeptember 15. közötti kínai vébén.

Az olaszok „időtlen idők" óta ott vannak Európa élmezőnyében, és rendszeresen tagjai a világbajnokságok mezőnyének is, azaz náluk óriási csalódást jelentene, ha nem jutnának ki a jövő évi tornára. Ők még azt is megengedhetik maguknak, hogy a nyáron a Philadelphia 76erstől a San Antonio Spursbe visszatérő NBA-sztárjuknak, Andrea Belinellinek megengedjék, hogy inkább a klubcsapatára koncentráljon.

Azért a mieinket sem kell félteni. Az első selejtezőkörben csak a Litvánia elleni hazai vereség (50-73) mutatott csúnyán a tavalyi Eb-n a legjobb tizenhat közé jutott csapathoz képest alaposan kicserélődött gárda bizonyítványában, az összképen viszont bőséggel javított a baltiak elleni idegenbeli meccs (75-80), valamint a masszív lengyelek hazai legyőzése (64-57). Akkor jól ment a védekezés, a litvánok elleni 80 pont volt a legtöbb, amit kaptunk, és ez a játékelem ezúttal is kulcsfontosságú lesz. Ivkovics nem is akkor volt a leghangosabb, amikor valaki kihagyott egy tempót, hanem akkor, ha a védekezésben hibázott, váltotta el magát, vagy nem ért vissza időben.

A gyakorlás után Filipovity Marko meg is erősítette ezt a feltélezést.

Próbálunk minél keményebb, minél jobb védekezést begyakorolni, elsősorban ezzel próbálunk meg dominálni azokon a meccseken, amelyeken jobbak az ellenfelek – mondta az Alba Fehérvár játékosa, hozzátéve, egyelőre még nem a selejtezős ellenfelekből készülnek, inkább a Szerbia elleni felkészülési meccs van a fókuszban. "Direkt kerestünk ilyen erős ellenfelet, hogy a lehető legjobban tudjuk felkészülni a két meccsre."

"Külön öröm, hogy két nagy versenyen egymás után tudunk szerepelni, ilyenre 48 éve nem volt példa – kezdte Sztojan Ivkovics, hozzátéve, hogy a tavalyi romániai Eb nyolcaddöntője után ezúttal a kontinens 12 legjobb csapata közé kellene kerülni, hogy ott lehessünk a vb-n. A kapitány örömét fejezte, hogy most nagyon jó a kapcsolat a válogatott és a klubok között.

"Nagyon erős a csoport, az olaszok és a litvánok ugyan kicsit elléptek a többiektől, a fennmaradó négy együttesnek viszont ugyanolyan esélyei vannak a továbbjutásra."

A kapitány elmondása szerint a jó szerepléshez adottak a feltételek, ahogy a játékosok hozzáállásaban sem lehet kivetnivalót találni. Hozzátette, hogy ő sem olyan makacs már, mint korábban volt. A romániai Eb után éppen ő volt az, aki erőltette, hogy minél többen menjenek külföldre, hogy a helyükre fiatalok állhassanak be a sorba. "Én pedig most már nem erőltetem, hogy tűzön-vízen át itt legyenek, Allen Roscónak is mondta, hogy nem kötelező hazajönnie a világ végéről."

"Nagyon örülök, hogy újra olyan városokba mehetünk, ahol tavaly óriási szeretettel fogadtak bennünket, mint Debrecen, Szombathely és Budapest, ahol elképesztő volt a hangulat."

Ivkovics elmondta, hogy ezúttal minden játékos a rendelkezésére áll, még a japán bajnokságban játszó Allan Rosco is hazatér a selejtezőkre.

A játékosok részéről Golomán György kapott szót: "Nagy álmom volt, hogy bemutatkozhassak a válogatottban, és látva a fiúk tavalyi remeklését, csak még éhesebbé tett, hogy felhúzhassam a címeres mezt. A fiatalok most láthatják, hogy mik a kapitány elvárásai, hogy mire van szükség a válogatottban."

"Nehéz csoportban vagyunk, de szeretnénk minél jobban szerepelni. Eddig is voltak olyan meccsek, ahol nem mi voltunk az esélyesek, mégis győzni tudtunk. Megcélozzuk a továbbjutást, de nem leszünk kétsgébeesve, ha ez nem sikerül. Mert ugyanilyen fontos, hogy láthatóan szervezett, egységes válogatott képviselje az országot. A tavalyi Európa-bajnokságon nagyon jól látszott, hogy a válogatott sikerével lehet igazán jó eladni a magyar kosárlabdát."

"Mindkét felnőtt és az összes utánpótlás válogatott tekintetében egy nagyon gondos, átgondolt stratégia mentén halad a szövetség. A férfi válogatott kapcsán is esezrint járunk el. Kiküldtük a meghívókat, és minden játékos jelezte is, hogy itt lesz, ki később, ki korábban, de a kellő időben – mondta el Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke. A sportvezető örömét fejezte ki afölött a tény fölött, hogy Ivkovics erre a hétre több 19-20 éves fiatalt is meghívott, a jövő válogatottját tartva szem előtt.

Szalay Ferenc kiemelte, hogy a nyár folyamán utánpótlásvonalon a lányok remekeltek, a fiúk terén azonban okvetlen előrébb kell lépni.

A FIBA világversenyek egy külön világot, speciális feltételrendszereket kívánnak - mondta el Bodnár Péter, a szövetség főtitkára, kiemelve, hogy tavaly mindhárom helyszín jelesre vizsgázott a rendezésből.

"Most csak olyan játékosok vannak itt, akik számára öröm és büszkeség, hogy válogatottak lehetnek, és ugyanilyen örömteli, hogy a klubokkal is normalizálódott a viszony, nem kell mindenféle szabályzatokat lobogtatni, hogy kicsikarjuk az együttműködést – utalt a korábbi, néhol áldatlan állapotra a főtitkár, hozzátéve, hogy teljes mértékben megértik azokat a klubokat (ez most a Szolnoki Olajt jelenti), melyeknek a játékosai a válogatott meccsek után néhány nappal már európai kupameccseken kellene részt venniük.

"Mi, mint szövetség minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a válogatott a lehető legjobban szerepeljen, és visszatérjen az őt megillető helyre."

A válogatott szeptember 8-án játszik Belgrádba az Eb-ezüstérmes Szerbiával, másnap pedig már megkezdődik a közvetlen felkészülés a két vb-selejtezőre.