Megújult tornacsarnokban edzhetnek a BRSE fiatal röplabdázói

Több mint 50 millió forintból megújult a Békéscsaba Szakképzési Centrum (BSZC) Vásárhelyi Pál tagiskolájának tornacsarnoka, amely egyszerre fogja szolgálni az iskola diákjait és a Békéscsaba Röplabda SE utánpótlás-nevelését - hangzott el a szerdai átadó ünnepségen.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a város támogatja a sportágat, és két évvel ezelőtt megállapodott Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy a Modern Városok Program keretében megújulnak a város sportlétesítményei, így ennek első lépéseként a Vásárhelyi iskola tornaterme.

A polgármester szerint Békéscsaba a magyar női röplabdázás fellegvárának számit, ezért a város, az egyesület és a helyi iskolák közösen teremtik meg a röplabda akadémia működésének infrastrukturális feltételeit.Az első lépcsőben a Vásárhelyi iskola tornacsarnokának padlózatát újították meg, és új belső világítást is kapott az épület. A következő ütemben a BSZC Trefort tagiskolájának területén egy új munkacsarnok épül több mint 1,87 milliárd forint kormányzati támogatásból. Ez a forrás az építési munkálatok finanszírozása mellett eszközbeszerezésre is fordítható.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, hogy az új csarnok alapterülete megközelíti a háromezer négyzetmétert, és kialakítása XXI. századi színvonalú lesz. Az építési munkálatok még az idén megkezdődnek. Az új csarnokban nemcsak a röplabda-utánpótlásnevelés feltételeit teremtik meg, hanem az épület egyszerre fogja szolgálni a Trefort és a szomszédos Zwack tagiskola 2300 diákját is.

Baran Ádám, a BRSE elnöke kiemelte, a napokban döntött a röplabdaszövetség arról, hogy folytatódhat a Vásárhelyi iskola tornacsarnokának korszerűsítése, a továbbiakban 30 millió forintból megújulhatnak az öltözők és a szertár is. Az elnök elmondta azt is, hogy a BRSE-nél csaknem 300 fiatal röplabdázik.