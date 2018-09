A DVTK idegenben, a MAC otthon kezd a Tipsport jégkorongligában

Nyitrán játssza első mérkőzését a DVTK Miskolc, a MAC Budapest együttese pedig az érsekújvári (Nové Zámky) csapatot fogadja a szlovák Tipsport jégkorongliga első fordulójában, amely most először válik nemzetközivé a két magyar klub csatlakozásának köszönhetően - jelentették be a szezonindító pozsonyi sajtótájékoztatón a liga szervezői szerdán.

A legmagasabb szintű szlovák jégkorongbajnokság, a Tipsport liga 26. szezonja pénteken kezdődik. Azon felül, hogy a két magyar csapattal 12 résztvevősre bővült, több újdonságot is bevezettek a sorozatban. "Örülök, hogy a liga túlnőtt az ország határain, ezt nagyon pozitív ténynek tartom. Figyelmesen követtem az összes csapat felkészülését és meggyőződésem, hogy a magyar elit csapatok találkozása a mi csapatainkkal nagyon érdekes lesz a nézők számára" - mondta Richard Lintner, a liga igazgatója.

"A magyar jégkorong az elmúlt két évtizedben óriásit fejlődött, jól mutatja ezt, hogy a korábban elérhetetlen, a világ élmezőnyéhez tartozó Szlovákia is partnerként kezel minket. A jelenlegi projektet arra szánjuk, hogy a megkezdett fejlődésnek egy újabb lökést adjon" - nyilatkozta korábban az MTI-nek az együttműködésről Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. A csapatok számának növekedéséből következik, hogy az eddiginél több találkozóra kerül sor, a szeptember 14-től február 26-ig tartó alapszakasz 55 fordulós lesz. A play off március kilencedikén kezdődik, a liga győztese - amely a Bajnokok Ligájában szerepelhet - április 20-án válik ismertté. A megújult Tipsport liga szabályzata szerint akár a két magyar együttes is megszerezheti a legjobb csapatnak járó Vladimír Dzurilla-kupát, ellenben ők nem eshetnek ki.

Újdonságnak számít, hogy az idei szezontól külön kupát nyer az a csapat, amely legjobb eredménnyel zárja az alapszakaszt, ezt a díjat Dusan Pasekről, a szlovák jégkorongsport egyik kiemelkedő egyéniségéről, a szövetség későbbi elnökéről nevezték el. Ugyancsak újdonság, hogy a liga keretében februárban, Winter Classic néven szabadtéri mérkőzést is tartanak, ennek helyszínét később jelentik be.

A Tipsport liga előző szezonját a besztercebányai HC 05 iClinic nyerte.