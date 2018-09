A magyar férfi kosárlabda-válogatott hétfőn folytatja a világbajnoki selejtezősorozatot, miután pénteken fantasztikus teljesítményt nyújtva legyőzte idegenben Hollandiát a második csoportkör első mérkőzésén. Ivkovics Sztojan együttesére ezúttal sem vár könnyű feladat, a csoport második helyén álló Olaszország érkezik Debrecenbe, tele Euroliga-spílerekkel.

Az első selejtezősorozat után a mezőny 24 csapatra csökkent Európában, melyeket négy csoportra osztottak. A magyar csapat a "J" jelű hatosba került a korábbi ellenfelekkel, azaz Litvániával és Lengyelországgal együtt, hozzájuk csatlakozott még Horvátország, Hollandia és Olaszország. Mivel a válogatottak hozzák magukkal az előző körben elért eredményeket, így most Litvánia vezet hét győzelemmel, Olaszország a második öttel, Magyarország pedig néggyel a harmadik.Nem könnyű tehát Vojvoda Dávidék dolga, hiszen erős együtteseket kell legyőzniük ahhoz, hogy a csoport első három helyének valamelyikén végezzenek, és ezzel kijussanak a 2019-es világbajnokságra. Pénteken ez sikerült, most pedig, hogy kikkel játszik hétfőn a magyar válogatott hétfőn a Főnix Csarnokban.

Az olasz csapat korántsem nevezhető már annyira meghatározónak a világ kosárlabdájában, mint 10, vagy 20 évvel ezelőtt. A válogatott legutolsó számottevő eredményét 2004-ben érte el, amikor az athéni olimpián ezüstérmet szerzett Carlo Recalcati vezetésével. Azóta egyébként nem jutott ki ötkarikás játékokra a csapat, ráadásul 1998 óta csak egyetlen világbajnokságon volt ott, 2006-ban Japánban a 9. helyen végzett.Az Eb-n sem muzsikált jobban, a 2003-as bronz óta sorrendben így fest a rezümé: 9., 9., nem jutott ki, 17., 8., 6., 2017-ben pedig hetedik lett.

Az a 6. hely egyébként úgy jött össze 2015-ben, hogy a csapat NBA-játékosokkal megerősített kerettel utazott Franciaországba, ott volt az akkor New Yorkban játszó Andrea Bargnani, Danilo Gallinari (akkor Denver Nuggets), Marco Belinelli (akkor Sacramento), valamint a Bostonból Törökországba távozó Luigi Datome is. Sőt, Alessandro Gentilét is érdemes megemlíteni, akinek az NBA-játékjoga 2014 óta a Houston Rocketsnél van, de azóta sem költözött át az Egyesült Államokba.

A tavalyi kontinenstornáról Gallinari egy iszonyatosan banális pofon miatt lemaradt, Bargnani tovább száguldott a lejtőn és be sem került a keretbe, Bellinelli és Datome viszont ott volt a csapatban, de így is csak egy hetedik helyre futotta.

Ehhez képest a jelenlegi vb-selejtezőkön igencsak felforgatott kerettel játszik az új szövetségi kapitány, Romeo Sacchetti. Igaz, nincs is könnyű helyzetben, az NBA-ben szereplő játékosok ugyanis lemondták a szereplést, és készülnek az új idényre, az euroligások viszont ezúttal ott lesznek.

Amedeo Della Valle például az első csoportkörben a 4. legmagasabb pontátlagot hozta 32 csapat összes játékosa közül (18,4). Az Olimpia Milano hátvédje igazi nehéztüzér, életveszélyes a hárompontos vonal mögül, ha szabadon hagyják, azt rendre megbünteti. Így tett pénteken is, amikor az olaszok 101-82-re legyőzték a lengyeleket, ő pedig 8 (!) triplát is bevágott.

Mellette a jelenlegi csapat legnagyobb sztárját, az Euroliga-győztes, korábbi NBA-játékos Luigi Datomét kell kiemelni. A 203 centis játékost csapata, a török Fenerbahce nem szokta elengedni válogatott meccsekre a klubidény alatt, pechünkre ez még nem kezdődött el. A lengyelek ellen 14 pontot szórt, leszedett 5 lepattanót és kiosztott 4 gólpasszt is, a játék minden elemében vezér tud lenni. Ott lesz az ő klubtársa, Nicolo Melli is, aki erőcsatárt és centert is tud játszani. Tavaly döntőzött az Euroligában a Fenerbahcéval, ahol ugyan a Real Madrid jobbnak bizonyult, de nem Mellin múlt a siker, ő ugyanis 28 pontot dobott, ami 1975 óta a legtöbb a fináléban. Társa a palánk alatt a honosított Jeff Brooks lehet, aki szintén brillírozott a lengyelek ellen, 8 kísérletéből hetet bedobott, 16 pontjával Della Valle mögött a második legeredményesebb olasz volt.

Ráadásul magasposztokon tovább javítja az olaszok esélyeit, hogy a magyar csapatban se Allen Rosco, se Keller Ákos nem léphet pályára. A csapatkapitányt szombat éjszaka meg kellett műteni, mert begyulladt a vakbele, így csak a kórházból drukkolhat társainak.

Az olasz csapat felemás szerepléssel abszolválta az első csoportkört, Romániát oda-vissza megverte, valamint otthon a hollandokat is, viszont Horvátország ellen vereséget szenvedett hazai pályán. Igaz, ezt a csorbát kiköszörülte egy idegenbeli győzelemmel, végül a hollandiai vereséggel jött össze a 4-2-es mutató. Az igaz, hogy tehetségben elmarad a válogatott a 10, 15, 20 évvel ezelőttitől, de abban biztosak lehetünk, hogy mindent megtesznek az ínséges időszak lezárásáért, és Debrecenbe is győzni jönnek.

Keller, Allen, valamint két további fontos sérült játékos, Váradi Benedek és Hanga Ádám távollétében nem a magyar csapat az esélyes, de az elmúlt időszakban rengetegszer láthattuk, hogy a válogatottat pont nem érdekli a papírforma, elképesztő küzdőszellemmel és taktikai fegyelmezettséggel bármikor képes azt borítani. Így volt ez legutóbb Hollandiában is, hasonló játékkal pedig az olasz válogatott is verhető ellenfél. Aki teheti, látogasson ki, és drukkoljon a magyaroknak.