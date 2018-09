Märcz Tamás: Az önbecsülésünk szempontjából volt fontos ez a siker

A magyar férfi vízilabda-válogatott Ausztrália legyőzésével vasárnap tizenkilenc év után nyerte meg újra a világkupát. Märcz Tamás szövetségi kapitány a találkozó után az Origónak nyilatkozva elmondta, miért volt különösen fontos a berlini diadal.

A világkupa berlini döntőjében a magyar válogatott az utóbbi hónapokban többször is hiányolt remek, koncentrált játékkal győzte le 10-4-re Ausztráliát. A kívülről könnyűnek tűnő mérkőzés a kapitány szemével már korántsem volt annyira egyszerű.

"Egy masszív és jó csapatot győztünk le, amelyik ellen alaposan megszenvedtünk a csoportkör során – mondta a kapitány a két csapat első meccséről, amelyet 9-8-ra nyert meg a magyar csapat. A mieinkhez hasonlóan az ausztrálok is begyűjtöttek egy nagy skalpot a torna során, míg mi az olimpiai bajnok szerbeket vertük meg, addig ők a torna legkomplettebb csapatát, a világkupa elsőszámú esélyesét, Horvátországot tudták legyőzni a negyeddöntőben 9-8-ra.

"A meccs előtt azt mondtam, hogy mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a győzelemre, viszont a medence mellett állva már éreztem, hogy itt nem lehet kérdés, mert ugyanazt a tüzet láttam a fiúk szemében, mint ami végig ott volt a torna második felében. Persze kellett az is, hogy nagyon jól játszott a csapat, jól működött a védekezés, Kardos Gergely remekül védett, és kivettük a játékból az ausztrálok legveszélyesebb játékosait."

És volt még valami, ami a korábbi magyar csapatokra emlékeztetett bennünket: "A maximális koncentráció mellett volt a fiúkban egy egészséges lazaság is."

A világkupa nem volt minden csapat számára egyformán fontos, így nem is minden válogatott a legerősebb összeállításában érkezett Berlinbe. A magyar csapatban is volt több fiatal játékos, viszont miután négy hely talált gazdára a jövő évi világbajnokságra, így több nemzet is erejét megfeszítve harcolt. A magyar válogatott a tavaszi Világliga-ezüstéremmel ezt a feladatot már letudta, de ettől még igenis értéke van a világkupa-győzelemnek.