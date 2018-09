Kevés hiányzott az újabb magyar kosárszenzációhoz

Fantasztikus mérkőzést játszott a magyar férfi kosárlabda-válogatott a világsztárokat felvonultató Olaszország ellen Debrecenben a világbajnoki selejtezősorozat második körének második meccsén. Sztojan Ivkovics együttese az első félidőben 11 pontos hátrányba került, de elképesztő harmadik negyedet produkálva ezt ledolgozta, és a vezetést is átvette. Sajnos azonban az Euroliga-játékosokra építő vendégcsapat jobban bírta a hajrát és végül minimális különbséggel, 69-63-ra győzött. Baj azonban nincs, a magyar csapatnak még mindig jó esélye van arra, hogy kijusson a 2019-es világbajnokságra.

A magyar férfi kosárlabda-válogatotra rendkívül fontos mérkőzés várt hétfőn a debreceni Főnix Csarnokban Olaszország válogatottja ellen. A világbajnoki selejtezősorozat J csoportjában egymás mögött, a második és a még továbbjutó harmadik helyen állt a két együttes a mérkőzést megelőzően. Ráadásul egy esetleges győzelemmel meg is előzhettük volna a vendégeket ebben a hihetetlenül szoros hatosban. Sztojan Ivkovics együttese az első csoportkört három győzelemmel és három vereséggel zárta, ezeket az eredményeket magával hozta a második fordulóra. Amely aztán remekül indult, az első összecsapáson a válogatott fantasztikus győzelmet aratott Hollandiában, ezzel egy meccses előnybe került a hollandokkal, a horvátokkal és a lengyelekkel szemben.

Magyar kosárkáprázat vette el a hollandok hazai veretlenségét A magyar férfi kosárlabda-válogatott minden idők egyik legjobb produkciójával fosztotta meg Hollandiát hazai veretlenségétől a férfi kosárlabda vb-selejtezők második szakaszának első mérkőzésén. Mind védekezésben, mind támadásban káprázatosat nyújtottunk Almerében, ahol a döbbent hollandok azt sem tudták, hogy hol vannak. Ezzel a győzelemmel a magyar csapat továbbra is versenyben van a 2019-es kínai vb-részvételért.

Olaszország négy győzelemmel abszolválta az első kört, a másodikat pedig egy magabiztos, 101-82-es győzelemmel kezdte odahaza Lengyelország ellen. Romeo Sachetti ugyan nem számíthat az NBA-s játékosaira, de így is erős összeállításban érkezett az olasz csapat.

A magyar válogatott is nélkülözte jónéhány kulcsemberét, különböző sérülések miatt nem játszhatott Hanga Ádám, Váradi Benedek és Allen Rosco sem, ráadásul két nappal a mérkőzés előtt a csapatkapitány, Keller Ákos vakbele begyulladt, azonnal meg kellett operálni, értelemszerűen ő sem lehetett ott a pályán.

Pontosan 5652 néző gyűlt össze a Főnix Csarnokban, akik már a magyar játékosok bemutatásánál komoly üdvrivalgással hangoltak a meccsre. Amely Amedeo Della Valle kihagyott tempójával kezdődött és Golomán György eladott labdájával folytatódott. Az olaszok készültek a magyarok kemény védekezésére, jól járatták a labdát, végül a Fenerbahce centere, Nicolo Melli két büntetője jelentette a meccs első pontjait. Benke Szilárd remek betörése a gyűrűről jött le, majd Mellire fújtak támadófaultot.

A játékvezetők engedték a kemény játékot, többször is néma maradt a síp egy-két magyar támadás után. Három perc elteltével megszületett az első magyar kosár Golomán erőszakossága révén, aztán az olaszok legnagyobb sztárja, a csapatkapitány Luigi Datome dobott be egy nehéz tempót. Majd Della Valle vette elő legveszélyesebb fegyverét, a hárompontost, 7-2-re vezetett Olaszország. Betonkeményen védekezett mindkét válogatott, már a dobóhelyzetekért is vért kellett izzadni. Hat perc elteltével időt kért Ivkovics, rendezni kellett a sorokat támadásban. Ez jót is tett, mert Perl Zoltán azonnal eredményes volt egy parádés lepördülés után, sajnos azonban rögtön jött a válasz egy Datome-triplával.

Majd Abass is betalált a sarokból, 15-4-re elléptek az olaszok, miközben a magyaroknak nem igazán fújták az egyértelmű faultokat. Aztán először robbant fel a Főnix, amikor Vojvoda Dávid elképesztő hármast vágott be faulttal együtt és még a büntetője is jó volt, egy támadásból négy pontot sikerült szerezni. Majd a két magas, Tóth Norbert és Eilingsfeld János hozott össze egy mutatós kosarat, amivel 15-10-re jöttünk vissza. Aztán lemásolták ők ketten az előző játékot, de Sacchetti hármasa elcsendesítette a közönséget. Szerencsére Eilingsfeld megállíthatatlan volt a palánk alatt, nem engedtük elhúzni az olaszokat, az első negyedet végül hat ponttal, 20-14-re nyerték.

A második negyed nagy rohanással és több befejezésbeli hibával indult, mindkét csapat hagyott ki könnyű ziccert. Aztán megint jött Vojvoda, aki eddig csak faulttal együtt tudott kosarat dobni és már hét pontnál járt. Jeff Brooks is hozzászólt a túloldalon, hét volt közte ekkor (17-24). Vojvoda a hátára vette a csapatot, egymás után két őrült hárompontost is bevert, feljöttünk egy pontra, de sajnos Mellit egyedül hagytuk és ő is beemelt egy távolit, utána pedig egy leindítást is befejeztek könnyű kosárral, jöhetett Ivkovics újabb időkérése.

Beállt az 5-6 pont körüli különbség, a bírókat közben egyre hangosabban kritizálta a közönség - tegyük hozzá, sokszor érdekes felfogásban fújtak. Perl betörésére után Paul Biligha ziccere is jó volt, ekkor már nyolccal vezetett Olaszország (28-36). Brooks szép centermunkája után először nőtt kétszámjegyűre a differencia, amelyből aztán 11 lett a félidőre (28-39). Ez persze nem volt ledolgozhatatlan különbség, de ehhez a pálya mindkét oldalán javulni kellett, főleg a négy gólpassz tűnt kevésnek, a hét eladott labda pedig soknak.

A harmadik tízperc egy közeli Melli-kosárral kezdődött, majd Datome talált be kiszorított helyzetből. Govens balkezes ziccerével zárkóztunk, aztán Vojvoda Dávid is dobott egy Datomééhoz hasonlóan nehéz kosarat, az olasz kapitány viszont rögtön betalált egy gyorsindítás után. Majd Benke másolta le Vojvoda 3+1-es produkcióját, káprázatos jelentsor volt, de sajnos a büntető kimaradt.

Így is visszajöttünk mínusz hétre (38-45), ami meghozta a közönség hangját is. Golomán támadópattanójával és visszatett labdájával megint csak öt volt közte, miközben az olaszok teljesen összezavardotak. Majd megint a magyar center jött, ezúttal két büntetővel, 42-45, fantasztikusan küzdött a magyar csapat! Benke jó betörése után egy pontra visszajöttünk, hogy aztán jöjjön a csoda: Perl 2+1-es ziccert dobott, állva hagytuk ebben a negyedben az olaszokat és vezettünk 47-45-re!

Ariel Filloy sajnos egy nehéz triplával megtörte a rossz sorozatukat (eddig pihentette őt a kapitány), majd Datome is bedobott két büntetőt, pedig előtte mintha lépéshibát követett volna el. Vojvoda két büntetőjével nyugodtunk meg, néhány másodperccel később ugyanő volt higgadt a vonalon, 51-50-re megint vezettünk. Nehéz volt szavakat találni erre a harmadik negyedre. Biligháé volt az utolsó szó, két büntetőt is a helyére küldött, így egypontos olasz vezetésről következett a záró játékrész.

Ami Abass hátraesős tempójával indult, de Golomán harciassága megint kifizetődött a támadóoldalon. Datome két egypontosával háromra nőtt az olasz előny, majd Abass és Vojvoda váltott kosarakat. Benke Szilárdot blokkolták egy gyorsindításnál, az ellentámadásból Datome hidegvérrel süllyesztett el egy hármast, hirtelen hattal vezetett az olasz csapat (55-61), amikor már csak öt perc volt hátra. Sajnos Biligha is összehozott egy kosár jó plusz faultot, ezzel már kilenc volt közte.

Nem adta fel a magyar csapat, Benke robogott végig egy labdaszerzés után, aztán Eilingsfeld is betalált, hatra csökkent a különbség és még mindig volt egy perc, majd Benke újabb betörése után négyre olvadt a hátrány. Két büntetővel megint elléptek az olaszok, de Vojvoda újabb triplájával ismét visszajöttünk három pontra, hihetetlen tartása volt a csapatnak! 23 másodperc volt hátra, folyamatosan jöttek a magyar faultok, hogy megálljon az idő, ráadásul Della Valle csak egy büntetőt tudott értékesíteni. A gyors hármasunk nem volt jó, a túloldalon Vitali viszont elrontotta mindkét büntetőjét. Sajnos Perl nem tudott betalálni kiszorított helyzetből, a végén még Datome állhatott oda a vonalra és be is dobta a kettőjét, ezzel kialakult a végeredmény. Olaszország 69-63-ra győzött, de a magyar válogatott minden dicséretet megérdemel, mert amit a második félidőben előadott, azt csak pozitív jelzőkkel lehet illetni. Sokat elmond a meccsről, hogy a lefújás után zúgott a "Szép volt, fiúk!", teljesen megérdemelten. Az olaszok fellélegezhetnek, ráadásul ezzel már hat győzelemmel és két vereséggel állnak, Magyarország mérlege 4-4.

Végeredmény, világbajnoki selejtező, J csoport, 2. kör

Magyarország – Olaszország 63-69 (14-20, 14-19, 23-13, 12-17)

Magyarország: Vojvoda 25/9, Kovács -, Benke 9/3, Eilingsfeld 8, Golomán 9.

Csere: Govens 5/3, Perl 7, Tóth N. -, Juhos -, Ruják -.

Olaszország: L. Vitali 3/3, Della Valle 7/3, Melli 11/3, Datome 18/6, Brooks 4.

Csere: Abass 5/3, Biligha 11, Aradori 2, Cinciarini -, Sachetti 4/3, M. Vitali 1, Filloy 3/3.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Sztojan Ivkovics, a magyar válogatott szövetségi kapitánya köszönetet mondott a debreceni szurkolóknak, majd így folytatta.

Vojvoda Dávid ezen a két mérkőzésen (a hollandok és az olaszok ellenin) Euroliga-teljesítményt nyújtott, de a pályán lévő magyar fiatalok is próbáltak felnőni mellé. Gratulálok az olaszoknak, de a saját csapatomnak is, amely nagyszerűen küzdött, mindent megtettünk, hogy megnehezítsük az ellenfél dolgát. A következő két mérkőzésen - novemberben - legalább egy győzelmet kell aratnunk ahhoz, hogy a februári utolsó két találkozón még a saját kezünkben legyen a sorsunk."

A magyar csapat legjobbja, Vojvoda Dávid azt mondta, hogy szerették volna mind a két meccset megnyerni, ebből az egyik sikerült, de az olaszok elleni összecsapáson is mindenki büszke lehet arra, amit a magyar válogatott produkált. "69 pontot kapni a világhírű olasz csapattól egyáltalán nem szégyen, a mi 63 dobott pontunk viszont egy ilyen együttes ellen kevés."

A magyar válogatott legközelebb november 30-án a horvátok ellen játszik idegenben a vb-selejtező J-csoportjában.