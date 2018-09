A Veszprém ezúttal sem tudott nyerni a Barca otthonában

A Telekom Veszprém a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában 31-28-ra kikapott a Barcelona vendégeként. A magyar csapat az első félidő hajrájáig jól tartotta magát, de a második félidőben egyértelművé vált, hogy a Veszprém nem ezen az estén fogja megszerezni első győzelmét a katalán sztárcsapat otthonában.

A bakonyiak az első fordulóban kiélezett mecsen 29-27-re verték a lengyel Kielcét, míg a katalán sztárcsapat őrült meccsen - oda-vissza vezettek a csapatok akár 3-4 góllal is - kapott ki 35-34-re a német Flensburg otthonában.

A Veszprém még soha nem tudott győzni Barcelonában, és ez ezúttal sem ígérkezett könnyű feladatnak. A vendégeknél ezúttal ott volt a pályán Nagy László, aki tizenkét évig játszott a Barcában, de veszprémi színekben még soha nem lépett pályára a Palau Blaugranában. A hazai szurkolók őt és a csapatot korábban ugyancsak erősítő Sterbik Árpádot is illedelmesen megtapsolták a bemutatásnál. Ljubomir Vranjes ezzel a csapattal állt ki a mérkőzésre:

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a pályán és a lelátókon a Granollers autóbalesetben meghalt 19 éves játékosára emlékeztek.

A nem elhanyagolható helyismerettel bíró Nagy László góljával kezdődött, amire a Veszprémből emlékezetes botrány közepette távozó Palmarsson válaszolt. A vendégek kapujában ezúttal is Sterbik Árpád kezdett, ahogy az első meccsen végig padozó Manaszkov is ott volt az első hatosban. N'Guessan és Viktor Tomás góljaival ellépett a Barca, ráadásul Blagotinseket támadásban állították ki, miután hátra csapva eltalálta Palmarssont. Az előnyt gyorsan gólra is váltották a hazaiak, akik így öt perc után három góllal vezettek, és életbe vágó volt, hogy Lékai be tudott találni (4-2). Sterbik a legjobbkor mutatta be az első védést, N'Guessan ziccerét fogta meg, majd a visszatérő Blagotinsek harcolt ki hetest és kiállítást Ludovic Fabregás kárára, amiből Gajic hozta még közelebb a Veszprémet.

Nem, nem fogta meg a hetest Perez de Vargas:

Nagy kiállítására és Mortensen hetesére Tönnesen válaszolt, de a következő hazai támadásnál Manaszkovot is kiszórták. A dán bírókra ezzel együtt sem lehetett panasz, mert a túloldalon ugyanígy befújták a hetes plusz két percet Palmarssonra, Gajic bevarrta a hetest, majd Strlek lőtt gólt emberhátrányból, amivel egyenlített a Veszprém (6-6). A lelátón pedig zúgott az Építők, Építők, elnyomva a hazai nézőket. Amikor pedig Ilic révén először vezettek a vendégek, még hangosabbak lettek, és még Tönnesen nem igazán indokolt két perces kiállítása sem tudta elvenni a kedvüket.

A középső tíz percben mindkét csapat rohant, mint az őrült, de Veszprém bírta a tempót. A bakonyiaknál a BL-ben először pályára lépő francia Kentin Mahé rögtön góllal mutatkozott be (11-11).

Dragan Gajic góljai nagy szükség volt az első félidőben:

A következő percekbe kicsit belealudt a Veszprém: Manaszkov buta kiállítása (odébb rúgott egy földre letett labdát) után két gólt is kapott a magyar csapat, a túloldalon pedig előbb Strlek, majd Gajic hibázott a szélről (13-11). Mortensen negyedik belőtt hetese után, mint egy falat kenyér, úgy kellett Mahé gólja. Sok labdát adott el a Veszprém, és látványosan nem ízlett a Veszprémnek a Barca agresszív nyitott védekezése. Mahé két labdát is eladott, az egyikből gól lett, és, ha nincs Gajic találata, akkor még ijesztő is lehetett volna a félidei különbség (17-14).

A második félidőben védekezésben érkezett Mirsad Terzic, támadásban pedig Petar Nenadic. Az első gólt Mackovsek révén a Veszprém lőtte, viszont a szlovéné lett az első két perc is, amit Palmarsson büntetett góllal. A Barca maradt a nyitott védekezésnél, a 4-2 két zavarója a félpályáig üldözte a labdásokat, ami nem is ízlett a magyar csapatnak. És, amikor Nenadic és Nagy góljaival megint közelebb jött a Veszprém (19-17), akkor meg Toft-Hansent állították ki. Zsinórban három gólt kapott Veszprém, Vranjes pedig 22-17-nél ki is kérte az első idejét.

Jól jött a szusszanásnyi szünet: előbb Strlek lőtt gólt, majd harcolt ki kiállítást, aztán Mackovsek is lőtt egyet, de a hatodik gólját szerző Dika Memmel nem bírt a magyar védelem. A félidő közepére állandósult a hazaiak három-négy gólös előnye. Újabb időkérés után Mahéval és Nenadiccsal két irányítóval jött vissza a Veszprém, védekezésben pedig egy 5+1-el próbálkoztak, egészen addig, amíg Tönnesent mezhúzásért ki nem állították. Mortensen lövöldözte be a heteseket, Perez de Vargas pedig jószerével már a gólt is védte. Fábregas harmadik két perce és az ezzel együtt járó piros lap, már nem osztott, nem szorzott, legfeljebb kozmetikázni lehetett az eredményt.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

Barca Lassa–Telekom Veszprém 31-28 (17-14)

a magyar csapat gólszerzői: Nagy 4, Lékai 1, Gajic 8, Tönnesen 2, Strlek 4, Ilic 1, Mahé 2, Mackovsek 4, Nenadic 2