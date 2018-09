Az Orenburg ellen kezdődik a Sopron Basket Ural-menti kalandja

2017 szeptemberében az UMCC női kosárlabdatorna történetében először a Sopron Basket nyerte meg a díszes trófeát és a rangos nemzetkzözi tornát az oroszországi Jekatyerinburgban. Az Ural-menti városba vasárnap érkezett meg a magyar bajnokcsapat, amely tehát címvédőként lép pályára - elsőként hétfőn 13.30-kor az orosz Orenburg ellen.

Munkatársunk helyszíni jelentése Jekatyerinburgból.

A soproni lányok Bécsből Moszkva érintésével vasárnap késő este érkeztek meg Jekatyerinburgba, ahol hétfőn kezdődik az UMCC Kupa. A négy résztvevő csapat: az Euroliga-győztes Jekatyerinburg, az idei döntős Sopron, a svéd Umea és az Orenburg.

Roberto Iniguez, a soproniak vezető edzője lassan keze alá kapja a teljes csapatát; az orosz túrára a kétszeres világbajnok Candice Dupree még nem utazott el. Ő amúgy az amerikai válogatottal 2010-ben és 14-ben nyert vb-aranyat.

Itt van viszont a csapattal a fantasztikus WNBA-idényt maga mögött tudó Yvonne Turner és a svéd Amanda Zahui is. A horvát Iva Cuzic-Sliskovic is a Sopron rendelkezésére áll, de őt sem a hazai, sem a nemzetközi versenysorozatra nem nevezte be a magyar csapat vezetősége.

Ami a felkészülés eddigi részét illeti, a Sopron több hazai és nemzetközi meccsen is túl van. Legutóbb a szintén Euroliga-szereplő cseh USK Praha együttesét múlták felül, amely idegenben figyelemreméltó eredmény. Mint ahogyan az is megjegyzendő, hogy a Sopron magyar centere, Határ Bernadett kiváló formában van. A csapat legmagasabb játékosa a szlovák Pöstyén ellen 30, a Prága ellen 21 pontot dobott a felkészülés során.

Jekatyerinburgban (a szovjet időkben Szverdlovszk volt a város neve) szinte minden a kosárlabda körül forog. Bár a nyáron ezt zárójelbe tette a labdarúgó-világbajnokság, tekintettel arra, hogy az Ural-menti város volt a vb legtávolabbi helyszíne. Egyben az a város, ahol szinte az összes mérkőzés unalomba fulladt, ezalól talán csak a 2-2-re végződött Japán-Szenegál meccs volt a kivétel. Most azonban már tényleg minden a női kosárlabdáról szól. A szervezők errefelé mindig kitesznek magukért, a csapatokat, így a Sopront is a város legelőkelőbb, ötcsillagos szállodájában helyzeték el.

Ezen a tornán a Sopron Basket célja, hogy az új játékosokat Roberto Iniguez edző be tudja építeni a csapatba. A baszk szakember elmondta, hogy az Euroliga-szezon kezdetéig van még pár hét, a legfontosabb most a csapattal szembeni türelem és az, hogy egy hónap múlva élesben is tökéletesen müködjön minden. Az Orenburg teljes keretével érkezett Jekatyerinburgba, ők már szombaton itt voltak és egy zárt kapus edzőmeccset játszottak az UMCC csapatával. Ebből is látszik, hogy a Sopront mindenhol komolyan veszik és tisztelik - felkészülés ide, vagy oda, az Orenburg egészen biztosan nem akar veszíteni a magyar bajnok ellen.

Az idei Euroliga-kiírásban a Sopron Basket és az UMCC Jekatyerinburg nem került azonos csoportba - ez a két együttes játszotta áprilisban a 2017-18-as szezon döntőjét. Az Euroliga amúgy október végén rajtol, a Sopronnak ezúttal is el kell jönnie Oroszországba - csakúgy, mint tavaly, ebben a szezonban is a Dinamo Kurszk lesz a csoportbeli ellenfél.

A Sopron-Orneburg elődöntő az UMCC Kupán hétfőn 13.30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo a helyszínről számol be.