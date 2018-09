Bravúros soproni kosarasgyőzelem az orosz Orenburg ellen

Az európai női kosárlabdázás egyik legrangosabb felkészülési tornája a jekatyerinburgi UMMC Kupa, amelyet 2017-ben - a sorozat történetében első külföldi klubcsapatként a Sopron Basket nyert meg. A magyar bajnok tehát címvédőként tért vissza Oroszországba, ahol az első elődöntőben az orosz Nagyezsda Orenburg volt az ellenfele. A Sopron nagyszerű 67-56-os győzelmet aratott, 60 pont alatt tartotta az orosz bajnokság egyik élcsapatát - ez óriási bravúr.

Szeptember utolsó harmadában rövidnadrágban és pólóban sétálni az Ural tövében maga a csoda. Márpedig az itteni rövid ősz ilyen fantasztikus ajándékkal lepte meg mindazokat, akik Oroszország ötödik legnagyobb városába vetődtek. A tűző nap, a szikrázóan kék ég és a 24 fokos nappali hőmérséklet láttán az ember rögtön kiadta a "ki a szabadba" jelszót. Még késő délután is tartott a nyár, amikor a város imponzáns sportcsarnokában az Orenburg-Sopron elődöntővel megkezdődött az UMMC női kosárlabda felkészülési torna.

Három magyar kezdőjátékossal vágott neki az Orenburg elleni elődöntőnek a Sopron. Határ Bernadett, Fegyverneky Zsófia és Dubei Debóra is a pályán volt, mellettük Crvendakics és a svéd Zahui kezdett. Az Orenburg nagyon komolyan vette az elődöntőt, az orosz csapat már két nappal ezelőtt megérkezett az Ural-menti városba. Minden mozdulatukon látszott, hogy nagyon le akarják győzni a magyar bajnokot.

A Sopron jól kezdett, Crvendakics triplája szépen esett be, de az orosz együttes minden erejét latba vetve 4-5-ről 12-7-re változtatta meg a meccs állását. Az ötödik percben a Sopron a Turner, Crvendakics, Salvadores, Cuzics, Zahui ötössel harcolt, ez tehát egy olyan csapat volt, amelyben csak külföldi játékosok küzdöttek. Ebből is látszott, hogy Roberto Iniguez edző többfajta felállással próbálkozott - az UMMC Kupának ez volt az egyik lényege. A mérkőzés első szakaszában Crvendakics játszott kiemelkedően - 10 perc alatt 12 pontot dobott. Az első negyedet 21-18-ra nyerte az Orenburg, az első szünetben Iniguez edző határozottan adta tudtára a csapatnak, mit szeretne látni.

Tegyük hozzá azt is, hogy ennyire erős ellenféllel még nem játszott a Sopron a felkészülés alatt. A második negyedre egy sokkal keményebben védekező magyar csapat érkezett és ebben a játékrészben sikerült is visszavenni a vezetést (22-24.) Hektikus volt a játék, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, de a Sopronnak voltak olyan momentumai, amelyek mind a védekezésben, mind a támadójátékban gyönyörűen sikerültek. A 19. percben Zahui zseniális hármast hintett, miközben odaütöttek neki - a büntetőt is bedobta a svéd lány. 33-37, az eddigi legnagyobb különbséggel vezetett a Sopron. Az Orenburg a távoli dobásokkal tartotta a lépést - ezek ellen az első félidőben nem tudott a magyar csapat ellenszert találni. A nagyszünet 40-38-as soproni vezetéssel kezdődött, miközben Roberto Iniguez elégedetten nézhette, mekkorát javult csapata védekezése.

Crvendakics az első félidőben 18 pontot dobott, ez extra teljesítmény volt, mellé nőtt fel Salvadores (8) és Zahui (7 ponttal.) A horvát Iva Cuzic-Sliskovic 4 pontot dobott. Róla azt érdemes tudni, hogy a Sopron vezetése sem a magyar bajnokságba, sem az Euroligába nem nevezte, viszont tudásával segíti a magyar csapat felkészülését. A végtelenül elüzletiesedett profi sportban nagyon ritka mindez.

A második félidőben az Orenburg hiába vetett be mindent, nem tudta visszavenni a vezetést - az első percekben legalábbis nagyon keményen védekezett a magyar csapat. Szép lassan lépett el az Orenburgtól a Sopron amely a 26. percben 50-42-re vezetett. Ekkor kapott egy kis hazai pályát az orosz együttes, de erre számítani lehetett ezen a tornán.

Salvadores a lehető legjobbkor dobott egy hármast, meglett a közte tíz, 53-43-ra vezetett a Sopron. Egészen nevetséges ítéletek borzolták a kedélyeket, de ezekben a pillanatokban nagyon nyugodt maradt a magyar csapat.

Az Orenburg amerikai légiósa, Jones próbálta tartani a lépést a magyarokkal, három duplája után 56-49, visszajött tehát 7 pontra az Orenburg. Jones 17 addig dobott pontjával magasan kiemelkedett az orosz csapatból. Viszont a magyarok a meccs során sokadik alkalommal védekeztek úgy, hogy az Orenburg támadóideje lejárt, nem véletlenül tapsolt Iniguez edző.

59-48-as, azaz 11 pontos soproni vezetéssel indult a zárónegyed. A harmadik játékrészben az Orenburg 11, a Sopron 18 pontot dobott. 11 ponton tartani az orosz bajnokság egyik élcsapatát akkor is megsüvegelendő produkció, ha mindez egy felkészülési meccsen történik.

A negyedik negyed pontszegényen indult, három percig egyetlen kosár sem esett. Ekkor az Orenburg sorozatban 4 pontot dobott és visszajött 58-53-ra, azaz mindössze öt ponttal vezetett a Sopron. A színvonal kissé visszaesett, majd Jones kosara már abszolút látótávolságba hozta az Orenburgot. Salvadores bravúrkosara nyugtatólag hatott, majd az addig csak két pontot jegyző Turner végigszáguldott a pályán és beverte. Crvendakics meg bedobta, 64-55, helyreállt a rend. Három perc volt ekkor hátra, a Sopron innen már nem kaphatott ki.

Nem is kapott, a vége 67-56-os magyar siker, 60 pont alatt tartani ezt az Orenburgot pedig óriási bravúr. Szerdán a Sopron döntőt játszhat az UMMC Kupán.

Női kosárlabda UMMC Kupa, elődöntő: Sopron Basket - Nagyezsda Orenburg (orosz) 67-56 (18-21, 22-17, 18-11, 9-7)

A Sopron legjobb dobói: Crvendakics 28, Salvadores 17, Zahui 9.