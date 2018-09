Ez ám a szenzáció: Oroszország-Sopron kosárkupadöntő az Ural tövében

Szerdán délután 4 órakor Jekatyerinburg-Sopron Basket döntőt rendeznek a női kosárlabda UMMC Kupában az Ural-menti városban. Az orosz együttes legjobb légiósai a tenerifei világbajnokságon küzdenek, így "csak" a komplett orosz válogatott lesz a magyar bajnok ellenfele. A Sopron büszkén mondhatja el magáról, hogy egy év alatt harmadszor játszik döntőt a világ legerősebb női kosárlabda klubcsapatával. Nem mellesleg ez a párosítás a tavaszi Euroliga-finálé visszavágója is lehet.

Munkatársunk helyszíni jelentése Jekatyerinburgból.

A Jekatyerinburgban állomásozó magyar konzul, Szűcs Szergej mesélte, hogy 2017-ben, amikor a Sopron Basket a mostanihoz hasonlóan döntőbe jutott ezen a tornán, az orosz szervezők arra kérték, hogy adja majd át az ezüstérmeket a magyaroknak.

Aranyérem átadás lett a dologból. Mert a Sopron 68-60-ra legyőzte félelmetes ellenfelét és a torna története során először külföldi klubcsapatként megnyerte a trófeát. 2009-ben az amerikai női kosárválogatott volt a másik külföldi győztes csapat itt, de a nemzeti együttes nem egyenlő egy klubcsapattal - amúgy az összes kiírást a Jekatyerinburg nyerte meg. A 2017-est kivéve. Ma már tudjuk, hogy az a soproni győzelem volt az első lépés azon az úton, amelyet a magyar bajnok baszk edzője, Roberto Iniguez és a csapat együtt tett meg.

A többi ismert: ezüstérem az Euroligában, aranyérem a bajnokságban, második hely a Magyar Kupában - ez utóbbi az egyetlen pötty az amúgy hófehér papíron. A közös sztori második évének kezdeztén a Nagyezsda Orenburg ellen aratott győzelem az első olyan állomás, ahol érdemesebb több időt eltölteni, mielőtt az állandóan mozgásban lévő kosárexpressz tovább haladna.

Szerdán délután gyakorlatilag a komplett orosz válogatott ellen lép pályára a Sopron az idei döntőben. Mindez azért is érdekes, mert november 22-én ugyanebben a csarnokban Oroszország-Magyarország Eb-selejtezőt rendeznek. Normális esetben (ha a magyar csapat négy nappal korábban Tiranában megveri Albániát) az oroszok elleni selejtező nem oszt, nem szoroz, mert mindkét válogatott kéz a kézben mehet a 2019-es női Európa-bajnokságra. Ám akárhogy is nézem, a magyar válogatott nem soproni tagjainak érdemes lenne az internetes közvetítést megnéznie, már csak azért is, hogy tudják, mire számítsanak.

A Sopron Basket sejti. A magyar női kosárlabdasportban ennyire profin összerakott és menedzselt klub még nem volt - nem véletlen, hogy minden idők legjobb európai kupaeredménye is az övék az idei Euroliga második hellyel. Bár a klubvezetés most is nagyon óvatos (egy éve is az volt), az már most látszik, hogy Roberto Iniguez edző a második szezonjában is szeretne nagyot dobni. Az általa járt út a magyar edzőknek és szakembereknek azért szokatlan, mert a felkészülés alatt nem sokan vállalják fel, hogy Euroligás cseh, vagy orosz ellenfelekkel szemben tesztelik a csapatukat. (Mondjuk ehhez az is kell, hogy más magyar gárdák egyáltalán eljussanak erre a szintre, hogy meghívást kapjanak az USK Prágától, vagy az orosz együttesektől.) Arról nem is beszélve, hogy Iniguez a jekatyerinburgi napokat is úgy alakítja, hogy az edzésterhelést megkapják a játékosai. Egyszerűbben szólva: elutazott Európa végébe (vagy Ázsia elejére), hogy edzések között orosz medvékkel birkózzon.

Hétfőn úgy álltak neki az Orenburg elleni elődöntőnek, hogy 18 órával korábban landoltak Jekatyerinburgban, majd Iniguez reggel hatkor felkeltette a társaságot. Az Orenburg elleni első negyedben látott játék ennek volt az eredménye, de aztán az első szünetben angolul levágott baszk-stílusú dörgedelem hatott - a Sopron onnantól kezdve kezébe vette az elődöntő irányítását és hatvan pont alatt tartotta az Euroliga idei kiírásában is induló Orenburgot. A számszerű végeredmény (67-56) mellett Aleksandra Crvendakics és Angela Salvadores ponterős játéka is kellett a győzelemhez. Előbbi 28, utóbbi 17 pontot dobott orosz ellenfelének. Nemcsak ez volt a nagy dolog, hanem az is, hogy a magyar csapat védekezése nyomán az oroszok több támadásukat nem tudták kosárral befejezni, mert lejárt a támadóidejük. Erre a védekezésre szerdán is nagy szükség lesz, mert a 4000 néző által tüzelt UMCC biztosan itthon akarja tartani a kupát. Két olyan orosz játékosa van a hazaiaknak, akik a közeljövő világsztárjai lehetnek: Raisza Musina és Marija Vadejeva.

A svéd Umea ellen 79-50-re megnyert elődöntőben a két orosz csillag összesen 40 pontot dobott - az ő kikapcsolásuk lehet a szerdai finálé kulcskérdése. Ha ez sikerül, akkor a címvédés is összejöhet a Sopronnak az UMMC Kupán. Ha nem, akkor sem történik semmi baj, mert az Euroliga-szezon október 24-i rajtjáig még egy hónap van hátra. Addig kell Iniguez-edzőnek beépítenie a csapatba a szerdán Sopronba érkező kétszeres világbajnok amerikai Candice Durpee-t és finomhangolnia a svéd óriás, Amanda Zahui játékát. A Sopron magyar játékosai közül Dubei Debóra és Határ Bernadett lehet az, aki ebben a szezonban több Euroliga-játéklehetőséget kap, de ehhez mindkettejüknek minden egyes nap meg kell feszülniük és bizonyítaniuk, hogy erre érdemesek.

Mindketten stabil tagjai a magyar válogatottnak, az ő jó játékukból a nemzeti csapat is sokat profitálhat. Határnak az Orenburg ellen - finoman szólva - nem ment a játék, pedig a korábbi edzőmeccseken 20-30 pontokat szórt. Inigueznél ebből sokáig nem lehet megélni - kábé az adott edzőmeccs lefújása után öt perccel már azt magyarázza a lányoknak, hogy a világklasszis kosarasok az év minden napján úgy kelnek fel, hogy az adott napon akarnak a legjobbak lenni.

Az UMMC Jekatyerinburg-Sopron Basket kupadöntőről az Origo a helysznről számol be.