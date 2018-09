Hátrányból fordítva verték a női kézisek Montenegrót

A decemberi Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott Győrben 29-25-re legyőzte Montenegrót. A vendégek az első félidőben már öt góllal is vezettek, de a második félidő jó védekezése, Bíró Blanka bravúrjai a kapuban és több jó egyéni teljesítmény támadásban elég volt a győzelemhez.

Montenegró önállóvá válása óta ez volt a két csapat hatodik mérkőzése egymás ellen, a mérleg magyar szempontból immár négy győzelem és két vereség.

Eredmény:

Magyarország-Montenegró 29-25 (15-14)

a magyar válogatott legeredményesebb játékosai: Kazai, Háfra 6-6, Tóth G. 5

Idegesen, kapkodva kezdtek a csapatok, mindkét oldalon több ziccer maradt ki - vagy a kapusok védtek, vagy egy technikai hiba szólt közbe -, a magyar csapat még egy hétméterest is kihagyott. A mieink a hatodik percben szerezték az első góljukat, a hamarabb megnyugvó vendégek pedig szépen lassan elhúztak. Ebben kulcsszerepet játszott Milena Knezevics, aki sorra fülelte le a magyar átadásokat, ezekből pedig sorra lőtték a gólokat a délszlávok. 7-2-es állásnál úgy tűnt, hogy komoly baj is lehet, de Kim Rasmussen időkérése után egyenesbe jött a csapat, a Kiss Évát váltó Bíró Blanka több szép védést is bemutatott, elől pedig a Kazai Anita és Háfra Noémi révén a gólgyártásban is felzárkóztunk, és a szünetre már magyar előnnyel mentek a csapatok.

A második félidő elején többnyire a magyar csapat vezetett, a vendégek csak a félidő közepén tudták néhány támadás erejéig átvenni a vezetést, de az utolsó tíz perc egyértelműen a magyar csapaté volt, amelyik végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

A november végén kezdődő franciaországi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott szombaton 15.30-tól Győrben ismét megmérkőzik Montenegró csapatával. Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttesének az lesz utolsó hazai edzőmeccse a kontinenstorna előtt.