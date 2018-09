Otthon győzte le a listavezetőt a DVTK a szlovák jégkorongligában

A DVTK Jegesmedvék csapata saját közönsége előtt 4-2-re legyőzte a forduló előtt listavezető érsekújvári együttest a szlovák jégkorongliga alapszakaszában.

Eredmény, szlovák liga (Tipsport):

DVTK Jegesmedvék-MHC Nové Zámky 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)

a DVTK gólszerzői: Magosi (18.), Somogyi (23.), Crawford (37.), Pance (57.)

A két csapat legutóbbi összecsapását tavaly augusztusban a Visegrád Kupában, szintén hazai pályán a DVTK nyerte 4-0-ra, akárcsak MOL Liga 2014/15-ös fináléjának párharcát.

Miskolci támadásokkal indult a mérkőzés, a vendégek a harmad közepére vették át a kezdeményezést, és a játékrész végén több lehetőségük is akadt a vezetés megszerzésére. Egy gyors DVTK-kontrából mégis a hazaiak szereztek vezetést: Magosi Bálint a saját lövése után kipattanó korongra lecsapva juttatta csapatát vezetéshez a szünet előtt.

A második húsz perc elején emberelőnybe kerültek a Jegesmedvék, Somogyi Balázs pedig az alapvonalról lepte meg az érsekújvári kapust. A találkozó derekán Andreas Strauch életerős és pontos lövése révén szépített az Érsekújvár, a sorozatos miskolci kiállításoknak köszönhetően pedig lendületben is maradt. Egyenlíteni azonban nem tudott, a harmad végéhez közeledve visszaállt a DVTK Jegesmedvék kétgólos előnye a kanadai Nicholas Crawford precíz lövésével. Egy perccel később viszont újra csak egy gól volt a különbség, Juraj Jurík jó ütemben tette bele a botját egy lövésbe, a megpattanó koronggal pedig már nem tudott mit kezdeni Adorján Attila.

A záró felvonásban is egymást érték a DVTK kiállításai, ám a létszámhátrányban is állta az érsekújvári nyomást és remekül védekezett a legutóbbi idény Erste Liga-ezüstérmese. A diósgyőriek egy szép támadás végén a szlovén Ziga Pance góljával növelték előnyüket, amelyből már nem is engedtek a végső dudaszóig.

A DVTK Jegesmedvék nyolcadik meccsén negyedszer győzött a szlovák bajnokságban, az érsekújvári gárda pedig másodszor kapott ki.

A liga másik magyar együttese, a MAC Újbuda 6-3-ra kikapott Zsolnán. A fővárosiak egymást követő ötödik összecsapásukon maradtak alul a szlovák élvonalban.

További eredmény:

MsHK DOXXbet Zilina (szlovák)-MAC Újbuda 6-3 (2-0, 2-2, 2-1)

a MAC gólszerzői: Klempa (21.), Brown (39.), Bodó (47.)

A Csíkszereda fölényes, 10-3-as győzelmet aratott a Vasas otthonában vasárnap a jégkorong Erste Ligában.

Sikerével az erdélyi csapat megerősítette vezető helyét a tabellán, miután közvetlen üldözője, a Ferencváros csak szétlövéssel tudta legyűrni a DEAC együttesét.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Schiller-Vasas HC - Sport Club Csíkszereda (román) 3-10 (1-1, 0-4, 2-5)

FTC-Telekom - DEAC 3-2 (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

Fehérvári Titánok-Dunaújvárosi Acélbikák 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)

Gyergyói HK (román)-EV Vienna Capitals II (osztrák) 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)