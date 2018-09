Izgalmas végjáték, nagy csatában győzött a Szeged a kézilabda BL-ben

A veretlen Mol-Pick Szeged a nyeretlen Motor Zaporizzsja otthonába látogatott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában. A magyar csapat megőrizte a hibátlan mérlegét, hatalmas csatában 31-32-re verte az ukrán ellenfelét.

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, B-csoport

Motor Zaporizzsja (ukrán)–Mol-Pick Szeged 31-32 (13-19)

a Szeged gólszerzői: Sostaric 8, Bánhidi 7, Bombac 4, Balogh Zs. 3, Maqueda, Sigurmannsson, Canellas, Zsitnyikov 2-2, Bodó, Gaber 1-1

Zaporizzsja, Palace of Sports Junoszty

Vezette: Leszczynski, Piechota (lengyelek)

A Szeged két sikerrel, míg a Motor Zaporizzsja két vereséggel indította a BL-sorozatot, így bár nem számíthatott könnyű meccsre a magyar csapat, de győzelmi esélyekkel utazott Ukrajnába.

A meccs előtt jó hírek érkeztek Szegedről, ugyanis a héten a Ferencváros elleni bajnokin kisebb sérülést szenvedett Matej Gaber, és Dean Bombac is felépült.

A Mol-Pick Szeged Bánhidi góljával gyorsan vezetést szerzett, de a hazai együttesben előbb Paczkowski, majd lerohanás után Gyeniszov is eredményes volt, így fordítani tudott (2-1). A 6. percre Bánhidi vezérletével fordítani tudott a magyar csapat, nem sokkal később előbb Sostaric ziccerből, majd Maqueda volt eredményes, így már háromgólos előnyt mutatott az eredményjelző (3-6). Sajnos ezt követően a Zaporizzsja percei következtek, a 10. percre egy gólra sikerült felzárkóznia (5-6).

Viszont ennél közelebb szerencsére nem sikerült közelebb jönniük, sőt, a Szeged a 14. percre visszaállította a háromgólos előnyt (5-8). Az első kiállítás a hazai csapatnál volt, Kus ment le két percre, amelyet egálra sikerült kihozni, így a 17. percben maradt a megnyugtató előny (7-10). Sokéig tartotta magát a két csapat között ez a különbség, hol a Zaporizzsja jött kicsit közelebb, hol a Szeged ment el négy góllal. A 24. percben az ekkor emberhátrányban játszó Szeged még jobban ellépett, először a meccsen hat góllal vezetett Sostaric lerohanása után (8-14).

Az ukránok két gyors góllal jelezték, hogy nem adták fel a mérkőzést, Juan Carlos Pastor azonnal időt is kért. Nem is hiába, a 26. percben újra visszaállt a hatgólos magyar előny (10-16). Innen megint a hazaiak percei következtek, négy gólra zárkóztak, de Bombac mezőnyből válaszolt (12-17). Az első félidő végére pedig visszaállt a hatgólos különbség – már héttel is ment a magyar bajnok –, a Szeged 13-19-re vezetett.

A meccsre egyébként 12 vendégszurkoló kísérte el a csapatot Ukrajnába.

A második játékrész gyors gólváltással kezdődött, majd egy gyors indítást követően a Motor Zaporizzsja tudott közelebb kerülni a Szegedhez (15-20). Ezt követően Babicsev kapott kétperces kiállítást, amelyből jól jött ki a magyar együttes (16-22).

A 39. percre a hazaiak öt gólra felzárkóztak (19-24), de nagyon fontos lélektani pillanatban Balogh kínai figura után talált a kapuba. Annyira szépre sikerült a gól, hogy azonnal gondot találtak a labdában, amelyet ki is cseréltek. A 42. percben Malasinskas harcolt ki hetest Maquedával szemben, amelyet Kozakevics értékesített, így az ukránok is elérték a húsz gólt (20-25).

Sajnos Paczkowski újabb góljával ráadásul négyre zárkózott a Motor, jött is egyből a szegedi időkérés.

Tíz perccel a mérkőzés vége előtt már csak három találat volt a különbság a két csapat között, egyre jobban zárkózott fel a Motor (25-28), majd Puhovszki a szélről volt eredményes, így két gólra jött vissza a rivális.

Hat perccel a meccs vége előtt emberhátrányba került az ukrán együttes, de így is tovább zárkózott, sajnos egy gólra olvadt a MOL-Pick Szeged előnye (29-30).

Szerencsére az egyenlítés nem jött össze a Zaporizzsjának, az 57. percben Bánhidi szerzett nagyon fontos gólt beállóból. A hátralévő időben pedig okosan játszott a magyar csapat, hiába jött vissza kétszer is újra egy találatra a Motor, végül egy gólt megtartva az előnyből, 31-32-re nyert a Szeged.

A továbbra is százszázalékos Szeged jövő szombaton hazai pályán a szlovén Celje PL ellen.