Hengereltek a soproni kosaras lányok az első bajnoki mérkőzésen

A Sopron főlényes győzelemmel kezdte szereplését a női kosárlabda NB I-ben: a címvédő csapat hazai pályán, gyengébb első negyed után, simán verte a Ceglédet, míg a Győr hazai pályán magabiztosan nyert a Vasas Akadémia ellen.

A mérkőzés előtt a soproni akadémia fiataljai tartottak egy órás bemutatót, majd kezdetét vette a látványos ünnepség. Az év játékosának járó díjat Fegyverneky Zsófia vehette át, akit a kosárlabdától búcsúzó Zsovár Orsolya váltott a középkörben.

Az első negyedben teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a parketten. A ceglédiek pontos dobásokkal operálva egy-két ponttal a soproniak előtt jártak. A második 10 percet már egy magasabb koncentrációs szinten kezdték a hazaiak, akik szorítottak a védekezésükön, amellyel együtt gördülékenyebbé vált a támadójátékuk. A soproniak több mint két percen át nem kaptunk kosarat, így várható volt, hogy időt kérnek a ceglédiek. Nem tört meg azonban a hazai csapat lendülete, ráadásul jött az első játékrész csattanója: egy oldalbedobást követően Aleks triplája alakította ki a 44-33-as félidei eredményt.

A szünet után is nagy sebességgel játszottak a hazaiak, hamar időkérésre kényszerítve vendégeket. A Sopron tetszetős támadásokat vezetett, és a védekezése is elég jól zárt. Az utolsó negyedben Yvonne Turner is megszerezte első pontjait, így már mindegyik soproni játékos neve mellé került pont, amit ünnepeltek is szurkolók, akik bíztak benne, hogy a 100-as határt is sikerül átlépni, de végül 96-43- lett a végeredmény.

„Tipikus szezonnyitó mérkőzés volt. A Cegléd jobban kezdett, mint mi, nagyon jó első tizenöt percet produkáltak. Ami minket illet, az első negyed után kezdtünk el igazán játszani, majd az utolsó játékrészre újból leeresztettünk. Győztünk, de nem lehetek maradéktalanul elégedett" – értékelt a Sopron Basket hivatalos honlapjának Roberto Iniguez vezetőedző.

Eredmények:

Sopron Basket-VBW CEKK Cegléd 96-53 (22-23, 27-14, 29-8, 18-8)

CMB CARGO UNI Győr-Vasas Akadémia 90-75 (24-20, 25-17, 25-17, 16-21)