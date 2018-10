Kim Rasmussen: Már közel vagyunk a világelithez

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Sport TV Harmadik Félidő című műsorának vendége volt, ahol többek között elárulta, milyen játékot vár a válogatottól, de a fiatal Háfra Noémi, a 30 éves újonc Kazai Anita és a juniorválogatott tagjai is szóba kerültek.

„Azt gondolom, már közel vagyunk a világ krémjéhez, 2018 során végig megmutattuk mindenkinek, hogy stabilak vagyunk. Tudom, hogy a második meccsen szombaton a hétvégén nem volt olyan jó a teljesítmény. Sok új játékos volt a pályán, Montenegró pedig nagyon okos játékot játszott, ők voltak azok, akik lelassítottak, de megvoltak a korlátaink, hiányoznak az igazi lövőjátékosok. Mert, ha nincs meg a gyorsaság, az átlövőgólokkal kellene győznünk. A pénteki meccs pont úgy alakult, ahogyan akartuk, és olyan képet mutattunk, amilyet akartunk, jó meccs volt" – nyilatkozta Kim Rasmussen a Harmadik Félidőben a felkészülési mérkőzésen Montenegró ellen előbb négygólos sikert (29-25), majd négygólos vereséget (19-23) elérő válogatottról.

„Amikor ránk néznek, egy olyan csapatot látnak, ahol küzdenek egymásért, ahol jó a hozzáállás, amely nem adja fel soha. Azt gondolom, fel kell gyorsítanunk a játékot, méghozzá azért, mert nem tudunk könnyű támadásokból gólokat szerezni, mert hiányoznak a jól lövő játékosok. Azt kell látnunk, hogy sikerül-e olyan energiaszint leadására kényszeríteni a másik csapatot, hogy rögtön úgy játszanak, ahogyan akarjuk – jellemezte játékosait a kapitány. – Nagy sebességű magyar csapatot fogunk látni, mert nincs más választásunk. Ez az út előre, agresszív játék, jó hozzáállás, nem félni, és mindig harcolni, soha nem feladni. Ez kell adja az alapját annak, hogy jó eredményeket érjünk el."

Háfra Noémiről, a válogatott alig húszéves kiválóságáról külön is szólt: „Hihetetlen, amit az elmúlt egy évben hozott. Vállaltuk a kockázatot, amikor elvittük Németországba, de pontosan azért, hogy tapasztalatot szerezzen. Nem is számítottam arra, hogy ilyen gyorsan kulcsjátékossá fog válni, mert istenigazából valójában a tartalékok között lenne a helye, akár a B-csapatban, de a sok sérülés miatt ott volt a lehetőség, élt vele. Annyira keményen dolgozik, alázatos, nagyon jó csapatjátékos és csapattag, minden alkalommal a legjobbat hozza ki magából, és azt gondolom, ezért sikerült ez neki így. Nem számított rá, hogy ez fog történni, mégis kijött belőle a legjobb."

A Dunaújvárosban játszó Kazai Anita 30 évesen, hat góllal debütált a válogatottban: „Mindig is tetszettek a képességei, talán a legmagasabbra ugrik, nagyon jól mozog oldalra, kiváló keze van. Amikor idejöttem először, túl instabil volt. Engem nem érdekel a kora, gondoljanak az emberek, amit akarnak, de ha egy játékos jó formában van, és profi módon teljesít, engem nem érdekel, hogy 17 vagy 40 éves. Egész egyszerűen fantasztikus formában van, és stabilan hozta a formáját már jó ideje. Nekem mindig is tetszettek azok a lehetőségek, amiket ki lehet használni, szerettem volna látni a benne rejlő lehetőséget, hogy magasra ugrik, és ilyen jó keze van, bedobni az oroszlánok közé, meglátni, hogy mire képes, és igen, teljesített, átment a vizsgát. Persze, egyetlen mérkőzés volt, azért odafigyelünk még, ő is boldog, én is boldog vagyok miatta, és szerencsés vagyok, hogy ilyen jól sült el a debütálás."

Arról is beszél a Harmadik Félidőben, hogy a világbajnok juniorválogatott tagjainak beépítésére még időre van szükség, hiszen ez két külön világ, fizikálisan ez körülbelül olyan, mintha a női válogatottat a férfiak ellen állítanák ki. „Óriási tehetségek, jó játékosok, de mentálisan és fizikálisan fel kell nőni ehhez a feladathoz még, ezen dolgozunk most a B-csapattal. Ezen a héten kilencen voltak ott a junior csapatból, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a B-csapat edzőmeccset játszott a juniorok ellen, és elég rendesen megverte, tehát nagy különbségek vannak. A tehetség az adott, és ha tényleg a megfelelő úton visszük őket a szövetségben, képesek vagyunk 1-2-3 éven keresztül dolgozni ezekkel a játékosokkal, akkor jól fognak tudni segíteni. Most szerintem túl nagy falat lenne még nekik, bár ilyen könnyű lenne simán odatenni a fiatalokat. Óriás tehetségek, nagyon jól játszottak, de ez egy új korszak az életükben, és ez még túl nagy lépés lenne."