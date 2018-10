Ljubomir Vranjes: Sokkal többet akartam elérni

Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.

A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogyan akartuk. Számomra szomorú a mai nap, ennél sokkal többet akartam elérni. Sajnos az álmom ezúttal nem valósult meg - írta közösségi oldalán hétfő este a svéd edző. Vranjes tavaly nyáron vette át az együttes irányítását, amellyel egy Magyar Kupa-győzelmet ért el, a bajnoki döntőben alulmaradt a MOL-Pick Szegeddel szemben, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb nyolc közé sem került, a dán Skjern HB összesítésben jobbnak bizonyult nála a rájátszás első fordulójában.

A mostani szezonban a BL-ben a Veszprém három forduló alatt kétszer vereséget szenvedett, legutóbb szombaton. Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója közölte, a szakvezetőt hétfőn felmentették a munkavégzés alól, és közös megegyezéssel szeretnének szerződést bontani vele. Szintén távozik Björn Sätherström másodedző és Eklemovics Nikola sportigazgató.

A svéd tréner a búcsúüzenetében emlékeztetett, hogy 12 hónap alatt kilenc tétmérkőzést veszítettek. Hozzátette, egyrészt a tavalyi BL-győztes macedón Vardar Szkopje elleni vereség már túl sok volt a klubnak, másrészt néhány meccs számára is komoly csalódást okozott. "Nagyszerű győzelmeket is arattunk, nagyszerű mérkőzéseket is játszottunk ebben az időszakban, ezeket nem akarom elfelejteni. Kihívás volt, hogy új csapatot építsünk, s egyúttal új filozófiát honosítsunk meg. Ez nem volt könnyű a nagy célok közepette, de nem is volt lehetetlen" - magyarázta.

Vranjes leszögezte, az elmúlt 12 hónap alatt minden alkalommal a legjobbját nyújtotta, és mindent megtett, amit ígért. Hozzátette, biztos benne, hogy a játékosok is mindent kiadtak magukból a győzelemért. A Telekom Veszprém edzéseit jelenleg Gulyás István irányítja, és Csík Zoltán úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy a korábbi kiváló játékost később véglegesítik a vezetőedzői poszton.