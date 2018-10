Nem sikerült a bukaresti bravúr, vereséggel kezdte a női kézi-BL-t a Fradi

Nehezebben nem is kezdődhetett volna a Ferencváros női kézicsapata számára a 2018-19-es Bajnokok Ligája. A D csoport első mérkőzésén Bukarestbe látogatott Elek Gábor együttese, hogy a világ egyik legjobb csapatával, a CSM-mel mérkőzzön meg, és nem is vallott szégyent. Az első tíz perc kivételével végig partiban volt a Fradi a román sztárklubbal, a magyar fiatalok is kiváló teljesítményt nyújtottak, így a 36-31-es vereség ellenére semmi szégyenkezni valója nincs a tavalyi bajnokság ezüstérmesének.

Nem kezdett megszeppenve a Fradi a bukaresti katlanban, a junior világbajnok Háfra Noémi bátran tüzelt, de a CSM már az elején jelezte, hogy nem lesz könnyű dolga a magyar ezüstérmesnek. Lekics és Mehmedovics is ellenállhatatlanul játszott támadásban a románoknál, de Cristina Neagu is villogott. A 9. percben már néggyel vezetett a hazai csapat (7-3), amely szebbnél szebb támadásokat mutatott be. A Fradi azonban becsülettel küzdött, visszajött mínusz kettőre, Háfra húzta a szekeret továbbra is. Ekkor a CSM megrázta magát, Neagu és Cvijics összjátékaira nem igazán találta az ellenszert Elek Gábor együttese, de Mehmedovics is ötnél járt húsz perc után.

A Fradi rendkívül féloldalasan támadott, bal szélről Schatzl Nadine, átlövőből pedig Háfra jelentett gólveszélyt, mások viszont nem. Három és öt gól között ingadozott a két csapat közötti különbség a meccse ezen szakaszában. A 25. percben aztán a frissen beállt Klivinyi Kinga csökkentette kettőre a Fradi hátrányát, időt is kért a CSM edzője, Magnus Johansson. Neagu azonban irgalmatlan erejű bombákkal tett arról, hogy a magyar lányok ne reménykedjenek túlságosan, pillanatok alatt visszaállt az ötgólos differencia. Ez megmaradt a félidőre is, 18-13-ra vezetett a román sztárcsapat.A második játékrészt jobban kezdte a Fradi, fej-fej mellett haladt a Bukaresttel, amely nemhogy nem tudta növelni az előnyét, hanem inkább arra figyelt, hogy tartsa. Sajnos az eladott labdák miatt hamar elfogyott a lendüet és nem sikerült közelebb férkőznie a magyar csapatnak. Ezeket pedig egy idő után kegyetlenül elkezdte büntetni a román együttes, amely a 45. percben már héttel vezetett, Neagu és Mehmedovics összesen 16 gólnál járt ekkor a CSM 28-ából.

Nálunk továbbra is Háfra és Schatzl villogott, de a másik szélen Faluvégi Dorottya is jól játszott, az ő góljaikkal visszajött négyre a Fradi, Johansson pedig újra időt kért. Ez fel is rázta a románokat, Lekics és Radicsevics is sebességet váltott, ismét elhúztak héttel, és ekkor már az utolsó nyolc percben jártunk. A Ferencváros egy utolsó hajrával még megpróbált felzárkózni, de mínusz négynél Neagu a kilencedik góljával lehűtötte a kedélyeket. Az ötgólos különbség végül megmaradt a lefújásig, így a Fradi 36-31-es vereséggel, de tisztes helytállással kezdte a BL idei kiírását a román sztárcsapat vendégeként, amellyel egyébként a második félidőben döntetlenre végzett.

női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

CSM Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 36-31 (18-13)

az FTC gólszerzői: Háfra 6, Kovacsics 5, Schatzl 4, Lukács 3, Snelder 3, Pena 3, Klivinyi 3, Faluvégi 2, Hornyák 1, Márton 1