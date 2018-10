Röpiszenzáció: az UTE kiütötte az ötszörös címvédő Békéscsabát

Óriási szenzációt hozott a női röplabda Extraliga első fordulója. A tavalyi bronzérmes UTE 3-0-ra legyőzte az ötszörös címvédő Békéscsaba együttesét az újpesti Tungsram Csarnokban, amely úgy tűnik, elátkozott helyszín lett az utóbbi időben a BRSE számára.

Igazi rangadót is tartogatott a női röplabda Extraliga első fordulója, ugyanis az ötszörös címvédő Békéscsaba a tavalyi bronzérmes Újpesthez látogatott. A vendégek szerdán egy előrehozott mérkőzésen 3-1-es győzelemmel kezdték a bajnokságot Szombathelyen. Az Újpest viszont szombat este mutatkozott be a Tungsram Csarnokban, ennél jobb erőfelmérő nem is kellhetett az új vezetőedzőnek, Kántor Sándornak és csapatának.

A BRSE nem őriz túl szép emlékeket az újpesti katlanról, 2017. december 9-én egy ötszettes maratoni csatában alulmaradt az UTÉ-vel szemben, ami a Békéscsaba 88 mérkőzéses hazai veretlenségi sorozatának végét jelentette.Mindkét együttesnek mozgalmas nyara volt, az UTE és a BRSE is válogatott feladóval erősített Bagyinka Fanni és Tálas Zsuzsanna személyében, igaz, Újpesten már ott volt a szintén válogatott Bleicher Réka is. Az UTE ráadásul közvetlen riválisát, a Nyíregyházát is gyengítette azzal, hogy elcsábította a venezuelai átlót, Nelmaira Valdezt.

Nem meglepő módon fergeteges hangulatot varázsoltak az újpesti szurkolók a Tungsram Csarnokba, néhányan ünnepi hangulatban sétáltak át a szomszédos Szusza Ferenc Stadionból. Persze Békéscsabáról is érkeztek drukkerek, akik nem szerettek volna lemaradni a fanatikusok különversenyében.

A mérkőzést az UTE kezdte jobban, hamar ellépett négy ponttal, amelyet a BRSE pontatlan támadásainak és gyenge nyitásfogadásának köszönhetően őrzött is. Majd 11-9-re jött fel a Békéscsaba, amikor Kántor Sándor időt kért, hogy megállítson egy hosszabb csabai rohamot. A magyar mezőny egyik legjobb nyitójának számító Bodnár Dorottya szerváival azonban először egyenlített, majd a vezetést is átvette a címvédő, 14-13 volt ekkor az állás. De a hazai csapat nem tört meg, sikerült fordítania, majd ismét ellépett három ponttal, ekkor Kormos Mihály kért időt. Ez sem zavarta meg az UTÉ-t, amely 21-16-nál már öttel vezetett. De a BRSE sem adta fel, Nikoleta Perovics bombáival és blokkjával visszajött egy pontra, remek első szettet játszott a két csapat. 24-22-nél játszmalabdákhoz jutott az UTE, amelyet azonnal ki is használt, ezzel 1-0-ra vezetett.

A második felvonás is rendkívül szorosan indult, egyik csapat sem tudott egy pontnál nagyobb előnyt kiépíteni, 5-5-nél káprázatos labdamenetet nyert meg a címvédő. Azonban továbbra is hadilábon állt a nyitásfogadással, így az UTE 11-9-nél először lépett el két ponttal. Folyamatosan tartotta az előnyét Kántor Sándor együttese, a BRSE egyszer sem tudta átvenni a vezetést. 19-16-nál először volt közte három ebben a játszmában, a közönség katarzis közeli állapotba került. 24-18-nál meg pláne, amikor ismét szettlabdákhoz jutott az UTE, amelyek közül a negyediket ki is használta a csapat, 2-0-ra vezetett, érett a bombameglepetés!

Az kevésbé volt szokatlan, hogy a harmadik játszma elején is fej-fej mellett haladtak a csapatok. Majd a BRSE sebességet váltott és ellépett 8-4-re. Kántor jó érzékkel kért időt, az UTE 10-10-nél utolérte ellenfelét, majd a vezetést is átvette. Folyamatosan egy pont volt a különbség, hol ide, hol oda, a kérdés az volt, hogy a végjátékot ezúttal is jobban bírja-e az újpesti csapat.

Remek centertámadásokat láthattunk mindkét oldalon, de legalább ennyi rontott nyitást is. 20-18-nál ismét az UTE járt előrébb a hajrában, Kormos Mihály pedig időt is kért. De 24-21-nél így is három meccslabdához jutott az UTE, amelyből az utolsót be is ütötte, ezzel hatalmas meglepetésre három szettben legyőzte az ötszörös címvédőt. Mondani sem kell, a Tungsramban kitört a karnevál, a játékosok és a szurkolók joggal ünnepeltek.

A BRSE számára talán még időben jött a pofon, ami felrázhatja a bajnokot az október 25-i haza, Lodz elleni Bajnokok Ligája selejtező előtt.

Végeredmény, női röplabda Extraliga:

UTE – BRSE 3-0 (22, 21, 23)