Hősként, állva halt meg a Kazincbarcika röplabdacsapata a BL-selejtezőben

Sporttörténelmi mérkőzést vívott a Kazincbarcika férfi röplabdacsapata, mert magyar klubcsapat még soha nem indult el a legrangosabb európai sorozatban, a Bajnokok Ligájában. A görög PAOK Szaloniki elleni első összecsapást Nyíregyházán rendezték meg, a két és fél órás gigászi csatát 3-2-re az esélyesebb görögök nyerték meg.

A PAOK egy idénnyel korábban a BL csoportkörében szerepelt, ebben a párharcban a görög együttes számított esélyesebbnek. A magyar bajnokcsapatnak három selejtező fordulót kellene mennie ahhoz, hogy a csoportkörbe jusson. A CEV, vagyis az európai szövetség nem engedélyezte a meccs kazincbarcikai lebonyolítását. Az ilyen meccsekhez 9 méteres terem belmagasság és 2000 ülőhely szükséges. Az már sokkal jobban bántotta a borsodi csapatot, hogy a CEV a miskolci csarnokot is alkalmatlannak minősítette, így került ez a meccs Nyíregyházára. Amely 137 kilométerre fekszik a borsodi iparvárostól.

Ennek megfelelően senki sem várta azt, hogy erre a meccsre megtelik a nyíregyházi csarnok, bár a VRCK mindent megtett azért, hogy a törzsszurkolói eljussanak a szabolcsi székhelyre.

A Kazincbarcika játékosállománya a tavalyi csapathoz képest alig változott, viszont az előző szezonban sok nagyszerű meccset játszó 42 éves Mészáros Dömötör már nem tagja a keretnek. Marek Kardos személyében új edzővel vágott neki az idénynek a magyar csapat - tavaly még Daniel Oravec volt a vezető edző.

Az első játszmában egymás nyitásaiból éltek a csapatok, majd 4-8-as állásnál időt kellett kérnie a Kazincbarcikának. A PAOK ezt a négypontos előnyt magabiztosan tartotta, ehhez az is kellett, hogy a magyar csapat nyitásai közül ne mindegyik sikerüljön. Centerposzton voltunk ekkor a legeredményesebbek, de amikor a nyitásfogadások nem sikerültek, nem volt esély a támadásra. 11-17-nél már nagyon kényelmes helyzetben volt a PAOK, innen már nem tudott visszajönni a Barcika. 18-24-nél volt egy nagyon szép pontszerzése a magyar bajnoknak, majd a görögök 25 perc alatt behúzták az első szettet.

A második játszma annyiban hasonlított az elsőre, hogy a görögök könnyedén elhúztak 4 ponttal és ezt a távolságot kényelmesen tartani tudták. 9-14 után a Barcika 4 pontot csinált, 13-14, majd két egymásra váró magyar játékos miatt a PAOK szerzett pontot. Mintha mindez a görögöket zavarta volna meg jobban, mert a VRCK 15-15-nél egyenlített. Sőt, a meccs folyamán először a magyar csapat átvette a vezetést (16-15.)

21-21-es állásnál jött a szett hajrája. Ekkor a görögök provokáltak egy kis cirkuszt a bíróknál, kizökkentve ezzel a Barcikát. 21-23 után 23-23 lett, majd Banai húzta át a labdát, magyar játszmalabda következett. A PAOK azonnal időt kért. Ezzel sem sikerült azonban az egyre jobban játszó magyar csapatot kizökkenteni, mert 27-25-re a borsodiak nyerték a második játszmát és 65 perc után 1-1 volt az állás.

Nagy lendülettel kezdte a VRCK a harmadik szettet és 2-0-ra vezetett a játszma elején. A PAOK rájött, hogy félkézzel itt nem lehet meccset nyerni és 9-9 után 9-11 lett az állás - több ki nem kényszerített hibát követően. 9-12-nél Marek Kardos időt kért, mert Szabó Dávidot is lesáncolták. Innen is visszajött a magyar bajnokcsapat, mert percekkel később 15-15 volt az állás. 17-17-nél Németh Szabolcs nagy pillanatai jöttek. Először nyitott egy gyilkosat, majd a visszapattanó labdát verte be. Ismét vezetett a magyar csapat. 21-21 után két Banai-pont, 23-21, szenzációsan játszott esélyesebb ellenfelével szemben a Kazincbarcika.

24-22-nél két játszmalabdája volt a magyaroknak, de a PAOK hárította ezeket. 24-24-nél Németh Szabolcs ütött egy nagyot, jöhetett a harmadik szettlabda. Ez is elment, mert Páez hosszút nyitott. Majd a negyedik is, mert Németh is hosszút nyitott. Az ötödiknél Juhász Péter a hálóba nyitott. Elképesztő volt, ami a pályán ekkor zajlott. A hetedik szettlabda már a miénk volt - a görögök dühükben csaknem feltépték a taraflexet, mert a másodbíró szabálytalanságot vélt felfedezni a PAOK játékosainál. Maradjunk annyiban, ennyi mindenképp belefért a hazai pályába. 30-28 ide, 2-1 a Kazincbarcikának, kisebbfajta csoda volt születőben Nyíregyházán.

A negyedik játszma három PAOK-ponttal indult (0-3), a magyarok azonnal időt kértek. A PAOK nagyon stabilan hozta saját labdameneteit, 5-9-nél elég kilátástalannak tűnt a helyzet. De nem a Barcikának, amely szinte kegyelmi állapotban röplabdázott. 11-11-nél már egyenlő volt az állás, a kérdés pedig úgy szólt, hogy bírja-e a magyar együttes azt az óriási tempót, amely ezt a meccset jellemezte.

A negyedik szett közepén nagyon komoly hullámvölgybe került a magyar bajnok, mert 14-18-nál a PAOK akarata érvényesült. Innen nem volt felállás, 22-17-es vendégvezetésnél a VRCK lélekben talán már a mindent eldöntő ötödik szettre készülődött. 19-25, már több mint két órája ment a csata, amikor 2-2 volt az állás.

Mivel a döntő szett már csak 15 pontig ment, nem lehetett elengedni a PAOK-ot. 2-2, majd 3-3 volt az állás, Szabó Dávid elképesztő nyitását követően Banai újra a magyarokat juttatta vezetéshez.

8-8-ig fej fej mellett haladt a két csapat, de rendre a PAOK vezetett egy ponttal. Aztán 8-10-nél már kettővel, az ötödik szettben ez nagyon érzékenyen érintette a magyarokat. 11-12-nél Blázsovics nyitása elszállt, Marek Kardos még egy időt kérhetett. Ezzel felrázta a csapatot, mert 13-13 lett az állás. Innen azonban már nem volt erő a meccs sikeres befejezéshez, a PAOK 15-13-ra hozta az ötödik szettet és 3-2-re megnyerte a BL-selejtezőt.

Férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: VRCK-PAOK 2-3 (-18, 25, 28, -19, -13).