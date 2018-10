Röplabda-BL: Nyerni akar a Kazincbarcika a PAOK ellen

Sajtótájékoztatót tartott a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata a PAOK Szaloniki elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően.

Hétfőn 19 órától a VRCK a PAOK-ot fogadja a nyíregyházi Continental Arénában a Bajnokok Ligája-selejtező 1. fordulójának odavágóján. A találkozó történelmi lesz a magyar férfi röplabdasport és a Vegyész számára is, hiszen korábban még egyetlen csapat sem indult el az erősebb nemből a legrangosabb európai kupasorozatban. A magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes alaposan "belehúzott" a sorsolásnál, hiszen azzal a PAOK-kal találkozik, amelynek játékoskeretét nemzetközi szinten is elismert klasszisok alkotják.

Igyekeztünk a lehető legtöbb információt beszerezni ellenfelünkről, hét-nyolc mérkőzést meg is néztünk, kielemeztük őket" – fogalmazott Marek Kardos, a kazincbarcikaiak vezetőedzője. "Hat-hét olyan képességű játékosuk van, akik valóban a legjobbak közé tartoznak. Ahhoz, hogy egy ilyen jó csapat ellen esélyünk legyen, végig tökéletesen, csak a röplabdára figyelve szabad játszanunk, nem kalandozhatunk el és csodálkozhatunk a görögökön vagy azon, hogy BL-meccsen vagyunk. Nyerni akarunk, így lépünk pályára, és így fog gondolkodni a PAOK is, ezen a szinten ugyanis nem nézi le egyik csapat a másikat. Ismerem a görögök mentalitását, ha egy kicsit sikerül rájuk nyomást helyezni, akkor meg lehet őket is lepni."

Szabó Dávid csapatkapitány már játszott a BL-ben, még olasz sztárcsapatai játékosaként. A most 28 éves átló ezúttal nevelőegyüttesével élheti át az európai elit légkörét, és társaival együtt meglepetésre készülnek.