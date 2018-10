Spanyol edzője lett a Veszprém kézilabdacsapatának

Amiről reggel mi is beszámoltunk, kedden kora délután hivatalossá vált, a spanyol David Davis lett a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának vezetőedzője.

A 41 éves spanyol szakember 1+1 éves szerződést írt alá a Veszprém csapatával, munkáját a klub korábbi kiváló játékosa, Carlos Pérez segíti majd, az ideiglenesen kinevezett Gulyás István sportigazgatóként folytatja majd.

Davis játékosként 2005-ben világbajnok, 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben – a Ciudad Reallal – Bajnokok Ligája-győztes volt. Visszavonulása után, 2014-ben került a macedón Vardar Szkopjéhoz, ahol előbb a férfi, majd a női csapatnál dolgozott, tavaly márciusban pedig visszatért a férficsapat mellé másodedzőnek. 2017-ben az orosz válogatott másodedzője lett, idén május óta az egyiptomi férfiválogatott szövetségi kapitánya.

A Veszprém előző vezetőedzőjét, Ljubomir Vranjest múlt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól. A tavaly nyáron kinevezett svéd szakvezetővel a csapat az előző idényben megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont csak második lett, a Bajnokok Ligájában pedig nem jutott a nyolc közé. Az új szezont a BL-ben egy győzelemmel és két vereséggel kezdte a Veszprém.

A legutóbbi, szombati BL-csoportmeccsen megbízott edzőként Gulyás István irányította a veszprémieket, akik egy góllal nyertek a fehérorosz Meskov Breszt otthonában.

Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója a szezon célkitűzései között a bajnoki cím visszaszerzését, a kupagyőzelmet és a BL négyes döntőjébe kerülést nevezte meg, amelyre Csík Zoltán szerint Davis, Pérez és Gulyás személye garanciát jelent.

A vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy ugyanolyan sikeres lesz a csapat a szezon hátralévő részében, mint az Bresztben látható volt, és hangsúlyozta, az új edzői stáb érkeztével jobb és intenzívebb játékot vár.

"Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek" - köszöntötte magyarul a sajtótájékoztató résztvevőit David Davis. Megköszönve a klubvezetés bizalmát, hasonló bizalmat kért a média, a szurkolók és a játékosok részéről is, illetve azt, hogy segítsék a csapatot visszatalálni a sikerekhez vezető útra.

"Minden edző ilyen csapatról álmodik, Veszprémben minden adott ahhoz, hogy sikeresek lehessünk" - fogalmazott.

Davis szerint a csapat magas színvonalat képvisel, és úgy érzi, hamar közös nevezőre jutnak a játékosokkal. Hozzátette: az első edzés után pozitív benyomásai voltak, a játékosok vevők az elképzeléseikre.

Több csapattagot korábbról is jól ismer az új vezetőedző, a játékosok közül elmondása szerint a legjobb kapcsolata Sterbik Árpáddal van, hiszen együtt játszottak Spanyolországban és a Vardarnál is dolgoztak együtt, de Nagy Lászlót is ismerte korábbról.

Újságírói kérdésre elmondta, nem jelent problémát számára a vezetőedzői munka mellett az egyiptomi szövetségi kapitányi pozíció. Mint mondta, korábban volt már egyszerre a Vardar Szkopje férficsapatának segédedzője és a női csapat vezetőedzője, és dolgozott a Vardar mellett az orosz válogatottnál is.

Szombaton a Bajnokok Ligája-címvédő francia Montpellier HB otthonába látogat a veszprémi csapat, a mérkőzéssel kapcsolatban az új vezetőedző úgy fogalmazott: négy napjuk van a felkészülésre, és bár könnyebb lenne, ha több idő állna rendelkezésükre, de meg kell oldaniuk a feladatot.