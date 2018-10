Magyar arany remények a hétvégi teqball világbajnokságon

Dobogóér küzd a hétvégi - október 12-13-i - teqball világbajnokságon a magyar küldöttség. Párosban a tavalyi világbajnok Blázsovics Ádám és Bányik Csaba, egyinében pedig az idei magyar bajnok Sipos Árpád képviseli a feltaláló ország színeit. Ez lesz a második teqball-vb, összesen 42 ország 91 sportolója indul a franciaországi tornán.

A futball és az asztalitenisz elemeit vegyítő, magyar találmányon alapuló teqballt alig néhány éve mutatták be hivatalosan, mára viszont az egész világot meghódította. A Borsányi Gábor, Huszár Viktor és Gattyán György által megálmodott és megvalósított, a technikai tudást, a koordinációt és az összjátékot fejlesztő, „meghajlított ping pong asztalon" játszható sportágból idén már a második világbajnokságot rendezik, a franciaországi Reimsben.

A teqball egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy kétszer annyian indulnak a vb-n, mint tavaly: 42 nemzet összesen 91 sportolója, köztük öt női versenyző vesz részt a versenyen. Hazánkat három játékos képviseli, párosban a szeptemberi Országos Teqball Bajnokságot megnyerő Blázsovics Ádám - Bányik Csaba duó, míg egyéniben a szintén magyar bajnok Sipos Árpád indul.

A magyar csapat kedd este utazott el a világbajnokság helyszínére. Tavalyi világbajnok játékosunk, Blázsovics Ádám elmondta: a csapat felkészült, és készen áll a pénteki rajtra. "Az elmúlt hetekben sokat edzettünk az országos bajnokságnak is helyet adó Testnevelési Egyetemen. Reimsben a verseny helyszínén már csak egy közös taktikai megbeszélés várható".

A sportoló szerint a magyar, illetve a román csapatnak is jó esélye van valamelyik dobogós hely megszerzésére, és színvonalas mérkőzésre van kilátás, ha a sors úgy hozza, hogy a két válogatott összekerül. „Biztos, hogy lesznek meglepetések, és bár a brazilok és a csehek kiemelkednek a mezőnyből, de a görögöktől és a Lupa-tónál augusztus elején megrendezett első Nemzetközi Beach Teqball-kupán bronzérmet szerző szerbektől is jó eredményre számítok"- mondta el a világbajnok. Hozzátette: az egyénit és a párost is nagyon szeretem, de idén választanom kellett, hogy melyik számban induljak. Bár tavaly egyéniben nyertem aranyérmet, most mégis inkább a páros mellett döntöttem."

A csapatok sorsolását csütörtökön tartják, majd pénteken az egyéni mérkőzésekkel rajtol a vb a Complexe Sportif René Tys-ben. Már aznap, vagyis pénteken megkezdődik a kieséses szakasz, a döntő mérkőzéseket viszont csak szombat délután rendezik meg, amikor már a párosoknál is megvannak a döntősök. Ahogy azt a tavalyi budapesti világkupán már láthattuk, a világbajnokságot ezúttal is rengeteg látványos program színesíti. Az idei Teqball Stars Game-en például igazi sztárparádé lesz, ahol a Teqball nagykövetei, a reimsi születésű Robert Pirès világ- és Európa-bajnok francia válogatott labdarúgó, illetve honfitársa, William Gallas, a Chelsea, Arsenal és Tottenham volt játékosa, Simão Sabrosa, a portugál válogatott egykori szélvészgyors szélsője, valamint a világhírű, kétszeres világ- és háromszoros francia freestyle világbajnok, Sean Garnier méri össze tudását az asztal mellett.

Az eredmények a verseny ideje alatt végig nyomon követhetőek a szövetség honlapján, míg a leglátványosabbnak ígérkező egyéni és páros döntőt és bronzmeccset élőben is követjük a Teqball facebook oldalán.