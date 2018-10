Mikler szerint lehet ez még jobb is

Egy hét leforgása alatt kétszer bizonyította be Mikler Roland, a Telekom Veszprém kapusa, hogy végsőkig kiélezett helyzetekben sem száll inába a bátorsága. Éppen ellenkezőleg: a breszti utolsó másodperces bravúr után szombaton este Montpellierben is az ő elképesztően hidegvérű hárításai kellettek az idegenben kiharcolt BL győzelemhez, előbb tehát a feljövő fehérorosz bajnok, másodszorra pedig a hanyatló címvédő padlóra küldéséhez.

„Büszkék lehetünk, mert nagyon nehéz napok után sikerült két kemény meccset is behúznunk idegenben. Számomra pedig ezen felül olyan boldogságot is jelentenek ezek a győzelmek, ami az utóbbi időben nem igazán melengette a szívemet. Örültem a játékostársaim ünneplésének, de mivel egy fecske a mi sportunkban sem csinálhat nyarat, én inkább a javuló csapatjátékra és a harci szellemre hívnám fel a figyelmet" – nyilatkozta szerénységét tanúsítva Mikler Roland az SzPress Hírszolgálatnak.

Sokszor tűnt úgy a második félidőben, hogy szinte olvas a francia ellenfél játékosainak mozdulataiból, úgy helyezkedik, úgy lendíti a lábát és a karjait, mintha azt kottából csinálná.

„Azt tudni kell, hogy a bajba jutott Montpellier nélkülözte három sérült kulcsemberét, a helyettesítőikről pedig meglehetősen hézagosak voltak az ismereteim, ez aztán meg is nehezítette a helyzetemet. Nem szoktam osztályozni magamat, de a mostani produkcióm még nem volt TOP 10-es. Amúgy a híresztelésekkel ellentétben nem volt bennem semmiféle dac, vagy valamiféle csak azért is, egyszerűen próbáltam összpontosítani, máskor meg a megérzéseimre támaszkodni." – folytatta a 34 eszendős kapus.

Arra a kérdésre, hogy miként élte meg a csapata, illetve személy szerint ő maga a napokban lezajlott edzőváltást, először – a kapusok már csak ilyenek – hárítani próbált, aztán szűkszavú választ adott.