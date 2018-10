Imádja Kölnt a veszprémi kézicsapat új edzője

A Telekom Veszprém frissen kinevezett vezetőedzője, David Davis győzelemmel debütált a BL-címvédő Montpellier otthonában, és vasárnap este ellátogatott a Sport TV Harmadik Félidő című műsorába. Megtudtuk, hogy elsődleges szempont lesz nála, hogy védekezésben a legerősebb csapat legyen mindig a pályán, hogy Veszprémben ragyogó az „emberanyag", és hogy imádja Kölnt, ahova 2019-ben is el szeretne látogatni.

„Minden nagyon gyorsan történt. Vasárnap este vettem meg a jegyet, hétfőn reggel már az egyiptomi válogatottal tárgyaltam, és utaztam is ide Magyarországra. Az egész hét az őrület jegyében telt, rengeteg videót kellett megnézni, rengeteg workshop, interjúk, újabb videók, újabb utazások, őrület volt" – foglalta össze David Davis röviden, hogy telt ez a hete. Elárulta, amikor Bresztben múlt szombaton nyert a Veszprém, még kairói lakásában volt.

Beszélt az első győztes meccsről, ahol az eddig megszokottól többször is cserélt a támadások és védekezések között: „Teljesen egyértelmű, hogy a mérkőzés előtt feltérképeztem, mik a mi erősségeink és gyengeségeink, és mi az ellenfélé. Mert, ha ezt nem tenném, lehetetlen meghatározni a támadás jellegét, irányát. Ismerni kell az ellenfelet, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon gyors játékosok, de meg kall találnunk a módját, hogy mi lőjünk gólokat. Természetesen engedményeket kell tenni akár a sebesség, gyorsaság oltárán is – fogalmazott, és elárulta, a legfontosabb neki az, hogy a védelem soha ne menjen szét. – „Gólokat kapunk, ezt már a mérkőzés előtt is tudjuk, de nyilvánvaló, hogy a mérkőzés során vannak történések, és ezekre reagálni kell.

Az én elképzelésem az, hogy mindig a lehető legjobb védelem legyen kinn a pályán."

A győzelmet jelentő gólról azt mondta, öt passza volt a csapatnak, ki kellett találnia valamit, és figyelembe vette, kik a legmagasabb átlövők, kért a játékosaitól egy blokkot, egy keresztfutást és egy lövést. Így lőtt győztes gólt Borut Mackovsek Kentin Mahé és Nagy László hathatós segítségével. Ez kellett a győzelemhez, és Mikler Roland védése. A kapusok cseréit illetően a játékosokra bízza a döntést, mert Sterbik Árpád és Mikler Roland ismeri egymást a legjobban, és pontosan tudják, kinek és mikor kell pályán lennie, és most is jól döntöttek.

„Azt nem tudom, távoznak-e játékosok a csapatból. Nekem ez a csapatom van, ezzel kell dolgoznom, ők tökéletes játékosok, 20 játékosom van, és 20 játékossal gondolkozom" – válaszolta David Davis arra, várható-e változás a keretben. Arra is felelt, támadásban vagy védekezésben kell többet változtatnia az eddigieken: „A múlt elmúlt, engem leginkább a jelen és a jövő érdekel. Ahogyan elkezdek dolgozni egy csapattal, természetesen lesznek változások, ez a napnál is világosabb."

„Őszintén szólva én be sem megyek az öltözőbe. A lényeg az, hogy itt van előttem egy csapat, akikkel dolgoznom kell, szuperprofikról van szó, rendkívül jó játékosokról, és nem sok idő marad ezekre a dolgokra. Két óra edzés délelőtt, kettő délután, és egy óra videóelemzés. Nem sok idő marad kérdezősködni, hogy ki hogyan van. Őszintén szólva mostanáig én semmit nem láttam ebből,

úgy gondolom, mindenki kiveszi a részét abból, hogy a csapat egységes legyen, és hogy megmaradjon az a profizmus és egység, amiről mindig is híres volt Veszprém"

– válaszolta arra a felvetésre, hogy az öltözői hangulaton, a csapategységen kell-e valamit javítani.

„Ez egy nagyon nehéz, komplikált meccs lesz, elsősorban Pastor miatt, aki meghonosította a spanyol rendszert, ő találta ezt ki, és úgy alakította ki a csapatát, ahogyan ő akarta. Legalább hat éve figyelem a Szeged munkáját. Most tele van önbizalommal, és úgy gondolom, ez egy borzasztó nehéz meccs lesz" – válaszolta, mit vár az első hazai meccsétől, amin épp a másik magyar BL-induló Szeged lesz az ellenfél.

„Egy edző munkája ezzel jár, egy edző szerződtetése nagyon nehéz feladat, egy játékos esetében lehet tévedni, de egy edző esetében a tévedés sokkal nagyobb horderejű. De ha egy olyan csapatod van, mint a Veszprém, nincs időd és okod sem aggódni, hiszen egy ragyogó emberanyaggal kell dolgoznom, a szurkolótábor vitathatatlan. Végül is, ha valami nem sikerült, akkor nem sikerül, előfordulhat az is, de a dolgok adva vannak" – válaszolta arra a kérdésre, nem tart-e attól a nyomástól, amivel a veszprémi munka jár.

