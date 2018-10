David Davis debütálása nagyszerűen sikerült a Telekom Veszprém férfi kézilabda csapatána kispadján, hiszen a csapat a Bajnokok Ligája címvédő Montpellier otthonában aratott 30-29-es diadalt. A bajnokságban viszont szerdán este meglepő vereséget szenvedett az együttes, a Tatabánya otthonában kapott ki 26-24-re az Építők. A Tatabánya 29 évvel ezelőtt nyert ezt megelőzően a Veszprém ellen. A csapat sportigazgatójával, Gulyás Istvánnal beszélgettünk.

Mekkora presztízsveszteség a Veszprémnek kikapni Tatabányán? A csapat legutóbb 16 éve vesztett pontot olyan magyar NB I-es meccsen, ahol nem a Szeged (2002, Cegléd), és 19 éve kapott ki olyan NB I-es meccsen, ahol szintén nem a Tisza-parti alakulat volt az ellenfél (1999, Dunaferr.)

Nem csináltunk presztízskérdést a vereségből, sajnos az utóbbi mérkőzések sokat kivettek a játékosokból, fáradtabbak, enerváltabbak voltak a megszokottnál. A Meshkov Brest és a Montpellier elleni BL-csatából szerencsésen jöttünk ki, Tatabányán most nem nekünk kedvezett a végjáték. Nyilván fájdalmas a dolog, de le kell nyelnünk ezt a keserű pirulát, és felemelt fejjel készülni a vasárnapi, Szeged elleni rangadóra.

A Tatabánya edzője, Vladan Matics a találkozó után azt mondta, nehéz úton jár, de biztos benne, hogy tavasszal oda jut a Veszprém, ahová kell. Ehhez viszont a sok munka mellett türelemre is szükség lesz a szurkolók részéről. Igaza volt?

Teljes mértékben. Tudjuk, hogy nem egyszerű megfelelni az elvárásoknak, és nagy a nyomás a csapaton, de én már most látom a pozitív jeleket. Biztos vagyok benne, hogy annak a rengeteg munkának, amit a játékosok napról napra beletesznek, meglesz a hozadéka, ehhez viszont valóban elengedhetetlen némi türelem a drukkerektől. Ha megkapjuk, garantáltan nem okozunk majd csalódást.

Gulyás István is ott volt a 29 évvel ezelőtti tatabányai meccsen 1989. május 26-án a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjének első mérkőzésén a Tatabányai Bányász 22-19-re verte a VÁÉV Bramacot. A szerdai összecsapásig ez volt a veszprémiek utolsó veresége Tatabányán. A 29 évvel ezelőtti meccsen Gulyás István is játszott, 1 gólt dobott. A Tatabánya akkori világklasszisa, Marosi László 12 találatig jutott. A két nappal későbbi, veszprémi visszavágón a VÁÉV 28-19-re nyert és kupagyőztes lett.

Mentális, lelki, vagy fizikai okai vannak a hullámzó teljesítményüknek? Hiszen a BL-győztes Montpelliert megverték Franciaországban, de utána - igaz, mindössze 2 nap felkészüléssel - kikaptak Tatabányán. Mi a hullámzás legfőbb oka?

Nem voltam ott Tatabányán, csak tévén keresztül figyeltem a mérkőzést, de onnan egyértelműen az látszott, hogy fizikális problémák voltak. Emellett akadtak olyan szituációk, amelyeket rosszul kezeltünk, háromgólos vezetésünknél két kétperces kiállítást is kaptunk, ez például nem fért bele. Mentálisan aligha lehettek gondok, hiszen a két győztes BL-meccs hatalmas önbizalmat adott. Dolgozunk tovább, jó a hangulat, tudjuk, milyen irányba kell haladnunk.

Ezek után képesnek tartja a csapatot egy Szeged elleni győzelemre vasárnap? Hiszen amikor ideiglenesen átvette a csapat vezetését, a breszti BL-meccsen egy végletekig kiélezett küzdelemben tudtak nyerni a Meskov otthonában úgy, hogy előtte szintén kikaptak a BL-ben.

Múlt héten is azt nyilatkoztam, hogy megvan a potenciál a csapatban. Minden edzésen ott vagyok, látom, milyen erővel és micsoda elánnal vetik bele magukat a gyakorlásokba a játékosok, ez alapján egyértelműen képesnek tartom arra a társaságot, hogy összeszedi magát, és legyőzi a Szegedet.

A tatabányai meccs időkéréseinél jól látszott, hogy Nagy László igyekszik egyfajta vezérszerepet betölteni, de a kispadon ülve ugyancsak sokat beszélt a csapattársainak. Milyen szerepet szánnak neki? Hiszen még azt sem lehet tudni, hogy folyatja-e a sportpályafutását Veszprémben.

Erről nem tudok nyilatkozni, nekem a szakmai dolgokat és a napi ügymeneteket kell segítenem. Annyit viszont mondhatok, amit a gyerekeimnek is említettem a minap: Laci továbbra is példamutatóan viselkedik pályán belül és kívül egyaránt, igazi vezéregyéniség. Mindenkivel előfordul, hogy késlekedik a topformája, de amikor a legjobban kell majd, akkor nála is meg fog érkezni, efelől semmi kétségem.