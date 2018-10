A kézilabda szövetség hosszú távra tervez Csoknyai Istvánnal

A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap nevezte ki a férfi-válogatott kapitányának Csoknyai Istvánt. Bár előzetesen még arról szóltak a hírek, hogy a megbízatás csak a soron következő két mérkőzésre szól, Kocsis Máté, a szövetség elnöke az ECHO Tv-nek azt mondta, hogy a kinevezés nem ideiglenes, a világbajnokságon is Csoknyai ül majd a kispadon.

Nem ideiglenesen neveztük ki, hosszú távon tervezünk Csoknyai Istvánnal. A világbajnokságra is biztosan vele megyünk." – mondta az Echo TV riporterének Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.

Kocsis szerint több lehetséges szakember közül választották ki Csoknyai Istvánt, akit a szövetség férfi szakágának alelnöke, Marosi László javasolt. Csoknyai jelenleg a Balatonfüred férfi kézilabdacsapatát irányítja, de a válogatottnál is hosszú távra terveznek vele.

"Szerintem pontatlan megfogalmazás az ideiglenes szó.Ideiglenesen most a két Eb-selejtezőre került kinevezésre, de mondom, a világbajnokságra is vele megyünk és az azt követő időszakban is gondolkodunk a személyében. Az, hogy mellé ki társul majd, kik kerülnek még a stábba, esetleg ki lehet még társa, vagy társ-szövetségi kapitány, arról még vita van, vele is egyeztetünk" - folytatta az elnök.

A válogatott hétfőtől készül együtt a Szlovákia és az Olaszország elleni Eb-selejtezőre. "Hétfő, kedd, amikor tudunk egy kicsit gyakorolni, plusz még, ha belegondolunk, hogy nagyon sok csapatnak nagyon sok mérkőzése volt, gondolok itt a Tatabányára, a Veszprémre, de hát a Szegednek is egy nagyon nehéz derbije lesz itt vasárnap Veszprémben. Én úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy a játékosok milyen állapotban jönnek ki, kit hogyan lehet terhelni és hogyan lehet majd a harci kedvet, a harci szellemet, a formát a maximumra tekerni." - nyilatkozta Csoknyai István, a kézilabda-válogatott megbízott szövetségi kapitánya.

Csoknyai István a stábjáról az elkövetkező napokban tesz majd javaslatot a szövetségnek.