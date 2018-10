Indul az újabb óriási kosárkaland - gyilkos csaták várnak a Sopronra

Az Ardennek-hegység franciaországi oldalán, a romantikus hangzású Charleville-Mézières-ben kezdi meg idei szereplését a Sopron Basket női kosárlabdacsapata az Euroliga 2018-19-es szezonjában. A magyar bajnok áprilisban az orosz Jekatyerinburg ellen döntőt játszott, és ezzel minden idők legjobb magyar szereplését produkálta a legrangosabb európai kupasorozatban. Ennek az eredménynek az idei megismétlése pont olyan meseszerű lenne, mint a tavalyi szereplés, úgyhogy inkább a realitások talaján maradva nézzük, mire juthat a Sopron Basket az idei kiírásban.

A Sopron a B-jelű nyolcasba került. Mutatjuk az ellenfeleket.

Carolo Basket (francia)

Olimpiakosz Pireusz (görög)

Fenerbahce (török)

Perfumerias Avenida Salamanca (spanyol)

TTT Riga (lett)

Hatay BB (török)

Dinamo Kurszk (orosz)

Sopron Basket

Elsőre is látszik, hogy ebben a csoportban két nagyon erős csapatot kapott a magyar csapat.

Ez az orosz Dinamo Kurszk (a tavalyi kiírás bronzérmese) és a török Fenerbahce (amely együtteshez csupa kellemes emlék köti a soproniakat.)

Így néz ki az A-csoport Az A-jelű nyolcasban két orosz csapat kapott besorolást - a selejtezőből idejutott Orenburg mellett a címvédő Jekatyerinburg is itt található. Famila Schio (olasz), Orenburg (orosz), Jekatyerinburg (orosz), Polkowice (lengyel), Bourges (francia), Lille (francia), USK Praha (cseh), Castor Braine (belga)

A Fener elleni tavalyi negyeddöntőt sokáig nem felejtik el Sopronban. A milliárdos török sztárcsapattal szemben Roberto Iniguez vezetőedző alig-alig tartotta esélyesnek saját csapatát. A mester egészen pontosan azt mondta, hogy 0,1% a sansz arra, hogy a Sopron továbbjusson. Ez – ha lehet – még inkább csökkent akkor, amikor a negyeddöntő első, soproni meccsén a törökök elvették a magyarok pályaelőnyét, mert a Fener 60-55-re nyert. A második meccsen viszont a Sopron olyan álomjátékkal rukkolt elő, amit csak az elődöntőben, egy másik török együttes, a Yakin ellen ismételt meg. Isztambulban 78-72 ide, jöhetett a mindent eldöntő harmadik összecsapás, amelyen 67-46 lett a végeredmény. Az a felejthetetlen este jelentette a Final Fourba jutást a Sopronnak.

Van adósság az orosz Kurszk együttesével szemben is, de ennek törlesztése aligha lesz egyszerű feladat. Egy évvel korábban a két csapat soproni meccsén három negyed után mindössze két ponttal vezetett a milliárdos költségvetésű orosz alakulat. Az utolsó negyedben – csak azért, hogy egészen biztosan minden rendben legyen – a fehérorosz, montenegrói és horvát bírók cseppet megtolták a Kurszk szekerét. Így lett a vége 88-74 oda. Később a Kurszk meg is nyerte a csoportot, de a Sopron mögötte a második helyen futott be az alapszakasz végén.

A Kurszk elleni mostani hazai meccs (december 6-án) olyan meccs lesz, mintha futballban a Messi fémjelezte Barcelona, vagy a Cristiano Ronaldóval felálló Juventus jönne Magyarországra. A Kurszk azt is megengedhette magának, hogy hat hónapra leigazolja az amerikai Breanna Stewartot, akit a szakemberek jelenleg a világ legjobb női kosarasaként emlegetnek. Stewart a Seattle együttesével idén WNBA-bajnok lett. Őt választották az egész bajnokság MVP-jének, és ugyanezt a címet kapta meg a döntő után is. Szeptemberben tagja volt a világbajnoki címet nyerő amerikai női kosárlabda-válogatottnak. Meg a tenerifei világbajnokságon is ő lett az MVP. Folytassuk? Aligha kell.

Az már egy más kérdés (és ez egy külön cikket is megérdemelne), hogy mi visz rá egy ilyen képességű játékost arra, hogy a mesésnek éppen nem nevezhető Kurszkban töltsön fél évet. (Mi más, mint a pénz, amit ott megkeres.) Ezzel együtt ne irigyeljük annyira őt, mert Kurszkban (vagy éppen Jekatyerinburgban) 5 napnál többet lehúzni felér egy önkéntes száműzetéssel.

Nézzük most akkor, kik lehetnek a Sopron Basket kulcsfigurái az idei sorozatban. Mielőtt erre rátérnénk, említsük meg, hogy a nyáron elég sötét felhők ülték meg a nyugat-magyarországi kisváros egét. Soroljuk a történteket.

Jelena Milovanovics szerződését egy évig szünetelteti, mert a kiváló szerb játékos gyermeket vár.

szerződését egy évig szünetelteti, mert a kiváló szerb játékos gyermeket vár. Tina Jovanovics bokaműtéten esett át, és legfeljebb januárban térhet vissza.

bokaműtéten esett át, és legfeljebb januárban térhet vissza. Az amerikai Alaina Coates másképp értelmezte a szerződését, mint a Sopron, így a magyar csapat vele is szakított.

Kardba dőlés helyett Sopronban Török Zoltán ügyvezető dolgozni kezdett, és a szákba a következő halak akadtak bele.

A svéd Amanda Zahui , aki a magyar bajnokikon és a jekatyerinburgi felkészülési tornán kiválóan játszott.

, aki a magyar bajnokikon és a jekatyerinburgi felkészülési tornán kiválóan játszott. A kétszeres amerikai világbajnok Candice Dupree, akinek a jelenléte önmagában szenzáció, hát még a játéka. Nem sok ilyen képességű sportoló játszik Magyarországon.

A Sopron tehát nem gyengült meg, sőt. A tavalyi csapat sikeremberei közül itt van a szerb Alexandra Crvendakics, a spanyol Angela Salvadores és az amerikai (ámde magyar útlevéllel és állampolgársággal is rendelkező) Turner Yvonne.

És a magyarok. Ezzel egyszersmind el is érkeztünk ahhoz a sarokponthoz, amely a tavalyi jó szereplés során állandóan felmerült. Nevezetesen: mekkora szerep jut az Euroligában a magyar játékosoknak?

Fegyverneky Zsófiának sok – ezt már az előző szezonban is láthattuk. A csapatkapitány és csupaszív sportolóra az idén is alapemberként számít Roberto Iniguez vezetőedző. Mellé csatlakozhat a 21 éves Dubei Debóra, aki egy év alatt rendkívül sokat fejlődött, miközben a folyamatos edzésmunka és fizikai terhelés néhány kiló izmot is rávarázsolt a tehetséges játékosra. A harmadik ember, a center Határ Bernadett, aki 210 centis magasságával uralkodó lehetne a palánk alatt. A feltételes mód használata azért indokolt, mert Határ teljesítménye egészen szélsőséges skálán mozog.

Képes extraklasszis produkcióra és képes arra, hogy egy sima magyar bajnokin 10 perc alatt öt személyi hibát összegyűjtve kipontozódjon. Képes arra, hogy az orosz Orenburg ellen gyengébb teljesítményt nyújtson, majd két nappal később az Euroliga-címvédővel, a Jekatyerinburggal szemben nagyszerűen játsszon. Az edzői stáb egyik nagy feladata lesz az, hogy Határ Bernadett játékát stabilizálni tudja. Az szinte biztos, hogy Roberto Iniguez nagyobb szerepet szán neki, mint egy évvel korábban, a kérdés csak az, mennyire tud élni ezzel a magyar játékos.

Sopronban az esélyeket illetően óvatosan nyilatkoznak, nem akarják a sajtot kiénekelni a saját szájukból. Sehol nem lehetett arról olvasni, hogy újra a legjobb négy közé várják magukat – ha ez mégis sikerül, maga lesz a tündérmese. Ami jó hír, hogy a Sopron hazai mérkőzéseit az M4 Sport is műsorra tűzte, így végre nem csak azok láthatják az Euroliga-találkozókat, akik kimennek a Novomatic Arénába. Az Origo Sport a szezon összes Euroliga-meccsén a helyszínről jelentkezik, így nekünk is legalább akkora kaland lesz ez a szezon, mint a soproniaknak.

A Sopron Basket mérkőzései az Euroliga alapszakaszában 2018.10.24. szerda, 19.00: Carolo (FRA) - Sopron Basket

2018.11.01. csütörtök, 18.00: Sopron Basket - Olimpiakosz (GRE)

2018.11.07. szerda, 17.30: Fenerbahce (TUR) - Sopron Basket

2018.11.28. szerda, 20.30: Avenida (SPA) - Sopron Basket

2018.12.06. csütörötök, 18.00: Sopron Basket - Dinamo Kurszk (RUS)

2018.12.13. csütörtök, 16.00: Hatay (TUR) - Sopron Basket

2018.12.20. csütörtök, 18.00: Sopron Basket - Riga (LAT)

2019.01.10. csütörtök, 18.00: Sopron Basket - Carolo

2019.01.16. szerda, 17.00: Olimpiakosz - Sopron Basket

2019.01.24. csütörtök, 18.00: Sopron Basket - Fenerbahce

2019.01.31. csütörtök, 18.00: Sopron Basket - Avenida

2019.02.06. szerda, 16.00: Kurszk - Sopron Basket

2019.02.14. csütörtök, 18.00: Sopron - Hatay

2019.02.20. szerda, 18.30: Riga - Sopron

A női kosárlabda Euroliga mára a kontinens legerősebb nemzetközi kupasorozatává vált. A másik magyar induló, a KSC Szekszárd a francia Lille ellen vérzett el a selejtezőben, így a magyar bajnokság ezüstérmesének az Európa Kupa-indulás maradt.

A Sopron viszont stabil tagja az Euroligának. A tavalyi döntős szereplés miatt a FIBA 110 ranglistapontot adott. Csak összehasonlításképpen: egy adott ország egy Európa Kupa-csapat indulása 6 pontot ér, így ez a 110 pont óriási teljesítmény. Amennyiben a magyar bajnok az idei sorozatban bejut a rájátszásba, vagyis a legjobb nyolc közé, akkor ez azt jelentheti, hogy a 2019-20-as kiírásban alanyi jogon két magyar csapat lehet főtáblás a sorozatban.