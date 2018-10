A Tatabánya után a Szegedtől is kikapott a Veszprém

David Davisszel egyelőre nem megy a Veszprémnek. Az új edző két vereséggel mutatkozott be a magyar bajnokságban, a Tatabánya után otthon, a Veszprém Arénában is vereséggel debütált, a bajnoki címvédő és még mindig százszázalékos Szeged 32-27-re nyert, főleg a második félidőben mutatott remek játékának köszönhetően.

Sokkal nehezebb nem lehetne. Az első hazai meccsemen Juan Carlos Pastor és a Szeged ellen kell bizonyítani, de készen állunk – mondta a meccs előtt David Davis, a Veszprém nemrégiben kinevezett spanyol trénere.

A meccsnek az adott még különlegesebb hangulatot, hogy Ljubomir Vranjes menesztése után, a spanyol edzővel a Montpellier, a Bajnokok Ligája címvédőjének otthonában nyert a Veszprém, majd a bajnokságban úgy kapott ki a Tatabányától, hogy legutóbb 1999-ben fordult elő olyasmi, hogy a bakonyiak a Szegeden kívül más együttestől kikaptak bajnoki meccsen.

Ilyen hangulatban érkezett a bajnoki címvédő, még százszázalékos Szeged a Veszprém Arénába.

Az első támadást a Veszprém vezethette, de egy gyors lerohanás után Jonas Källman révén a Szeged szerzett vezetést.

Három perc sem telt el, mire fordított a hazai csapat, Mackovsek két góljával pedig már 4-1 állt a kijelzőn, Pastor gyorsan időt is kért.

Az időkérés után felváltva potyogtak a gólok. A sort Källman szakított meg, ezzel 6-5-re jött vissza a Szeged, majd egy kínai után Nagy László is feliratkozott a gólszerzők közé, majd Sterbik Árpád és Sego is bemutatott egy-egy bravúrt.

Sterbik újabb bravúrja után Mahé is gólt szerzett, ráadásul emberhátrányba került a Szeged. Hátrányban Balogh Zsolt lőtt, de Sterbik megint védett, Mahé az üres kapura lőtt, de a lécről a gólvonal elé pattant a labda, maradt a 8-5.

Källman újabb gyorsindításos gólját még kettő követhette volna, de Sterbik fantasztikus bravúrokat mutatott be a svéd két ziccerénél, 8-6-on tartva az eredményt.

Sostaric duplájával tudott egyenlíteni a Szeged, majd Lékai és Gajic góljaira felelt Bombac és Sigurmannsson, 10-10-nél is egyenlő volt az állás.

Sego hatalmas bravúrja után Balogh góljával újra a Szeged vezetett, de a hazai időkérés után a frissen beállt Tönnesen és Ilic is eredményes volt, sőt Nilsson is gólt szerzett. Egy újabb gyors gólváltást követően Gaber találata zárta le a félidőt, eggyel ment a Veszprém, 14-13.

A második félidőt szegedi gól nyitotta, Sigurmannsson hetesből volt eredményes, miközben a túloldalon Ilic hetesét Sego tudta védeni, Bombac pedig emberhátrányból a vezetést is megszerezte 14-15.

Ilic akcióból egyenlített, de egy Bodó-bomba kifogott Sterbiken. Strlek gólja után Nilsson szó szerint bepofozott egy kipattanót Sego kapujába, majd Bodó Richárd pillanatai következtek, két gólja után újra a Szeged vezetett, 17-18.

Ilic góljára Maqueda és Källman válaszolt, kétgólos szegedi előnynél pedig Davis időt kért.

Petar Nenadic állt be rögtön góllal, majd Terzic durvult, emberelőnybe került a Szeged. Bánhídi, Källmann és Blazevic is gólt lőtt előnyben, 19-23.

Strlek szépített a büntetés után, majd mínusz háromnál Nagy Lászlót is kiállították, de Maqueda miatt megfogyatkozott a Szeged is. Sego bravúrjai mellett gólt is szerzett, az üres kaput kellett eltalálnia, 25-21-re vezetett a Szeged 13 perccel a vége előtt.

A folytatásban felváltva jöttek a gólok, (sorrendben Balogh, Nilsson, Bodó, Nenadic, Maqueda, Nenadic, Maqueda, Nilsson), majd Mikler védett egy hetes 26-29-nél. Amikor közelebb léphetett volna a Veszprém, újra Sego mutatott be egy bravúrt.

Maqueda gólja után már nem sok esélye maradt a Davis-csapatnak, ráadásul Sego Strlek ziccerét is fogta, majd újabb demoralizáló védést mutatott be két perccel a vége előtt, megint Strlek volt az áldozata.

Maqueda és Mahé találata után Canellas állította be a 32-27-es végeredményt. Zsinórban második bajnokiján kapott ki a Veszprém.

Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 27-32 (14-13)

gólszerzők: Nilsson, Strlek 5-5, Ilic, Nenadic, Mahé, Mackovsek 3-3, Tönnesen 2, Gajic, Nagy L., Lékai 1-1, illetve Källman 6, Maqueda 5, Bodó, Bombac 4-4, Balogh Zs. 3, Sigurmannsson, Sostaric, Bánhidi 2-2, Sego, Canellas, Blazevic, Gabr 1-1

„Nem hagytuk az első félidőben ellépni a Veszprémet, az egységes csapattal így maradt esélyünk a második félidőben harcolni ellenük. Sokkal jobbak voltunk a második felében a meccsnek” – mondta a győzelemről Juan Carlos Pastor, a Szeged edzője.

A Szeged fantasztikusan játszott, mi pedig sokat hibáztunk. Olyan meccs volt, amilyenre számítottam. Csapatként nem vagyunk a csúcson, miközben a Szeged a topon van. Bajnokként érkeztek ide, az önbizalom az ő javukra döntött" – értékelt az M4 Sporton David Davis.

Az NB I-ben az alapszakaszt követően az első és a második helyezett oda-visszavágó alapon mérkőzik meg a bajnoki címért. A visszavágót az első helyen végzett csapat játszhatja hazai pályán.

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 8 8 - - 288-206 16 pont

2. Grundfos Tatabánya KC 8 6 1 1 213-190 13

3. Csurgói KK 7 5 1 1 195-177 11

4. Balatonfüredi KSE 8 5 - 3 212-203 10

5. Telekom Veszprém 6 4 - 2 194-148 8

6. HE-DO B. Braun Gyöngyös 6 3 1 2 162-148 7

7. Sport36-Komló 7 3 1 3 183-197 7

8. Ferencvárosi TC 6 3 - 3 144-141 6

9. Dabasi KC VSE 8 2 2 4 189-197 6

10. CYEB Budakalász 8 2 2 4 201-222 6

11. Ceglédi KKSE 7 2 - 5 178-204 4

12. DVTK-Eger 6 1 1 4 147-189 3

13. Mezőkövesdi KC 8 1 1 6 182-225 3

14. Vecsési SE 7 - - 7 151-192 0