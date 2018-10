Szétdobott Sopron - váratlan kosárvereség az Euroligában

Nagy és számunkra kellemetlen meglepetéssel indult a női kosárlabda Euroliga B-csoportjának küzdelemsorozata, mert az újonc francia Carolo Basket szinte önkívületben kosárlabdázva 80-74-re legyőzte a Sopron Basket csapatát. A vereség kellemetlen és fájó, de tragédia nem történt, ugyanakkor a folytatásban ennél sokkal jobb teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy a Sopron a tavalyihoz hasonlóan szerepeljen az Euroligában.

Nagyon csendesen, de annál elszántabban készült a 2018-19-es szezon első Euroliga-mérkőzésére a Sopron Basket, amely a belga határ mellett fekvő Charleville-Mézières-ben lépett pályára a francia Carolo Basket csapata ellen. A vendéglátók abszolút újoncok voltak a legrangosabb női európai kupasorozatban, nem mellesleg igazi nagyvadként tekintettek a tavalyi ezüstérmes magyar bajnokcsapatra. Roberto Iniguez a meccs előtt többször hangsúlyozta, hogy kemény fizikális ütközetet vár, ez amúgy jellemző a francia női kosárlabdacsapatokra. Franciaország amúgy résztvevője volt a szeptember végén Tenerifén megrendezett női világbajnokságnak, arról pedig az egy héttel ezelőtt lezajlott Lille-Szekszárd Euroliga-selejtezőn kaphattunk képet, hogy mennyire erősek az itteni klubcsapatok. Ugyanakkor azt sem lehetett elfelejteni, hogy a Sopron az előző szezonban két francia együttessel is összecsapott. A Lille ellen otthon és idegenben is nyertünk, a Bourges ellen viszont csak Sopronban sikerült győzni.

A Sopron a Fegyverneky, Crvendakics, Zahui, Dupree, Turner kezdőötössel vágott neki a mérkőzésnek - ez jelenleg a legerősebb felállása a magyar bajnokcsapatnak. A meccs nem indult jó, mert Casas két duplával köszönt be, majd Peters is kosarat szerzett. 6-0-s hazai vezetésnél Dupree büntetői után születtek meg az első magyar pontok - másfél perc telt el ekkor. Turner triplájával pedig pillanatok alatt 6-5 lett az állás.

Nagy rohanásra késztette a francia csapat a Sopront, ebben a hajszában nehezen állt össze a zöld-sárgák védekezése, ugyanakkor azt sejteni lehetett, hogy ezt a tempót 40 percen át a világ legjobb csapata sem bírja végig. 12-7-es hazai vezetésnél Roberto Iniguez kikérte az első soproni időt, volt is mit mondania. A svéd Zahui szépen dolgozott centerben, majd Turner is csatlakozott hozzá, miközben a védőlepattanókat jól szedte a magyar csapat. A 7. percben pedig Zahui kosarával először vezetett a Sopron (12-13.)

Zahui egészen extrát játszott ekkor, mert bevert egy hármast (12-16), majd blokkolt egy francia triplakísérletet. Ekkor azonban nem várt fordulat következett - mert a játék képében egyáltalán nem volt benne, hogy a Carolo visszavegye a vezetést. Sara Chevauegon rátapadt Turnerre, két támadásunkat is megakasztotta ezzel a Carolo, amely az első tíz perc után 21-18-ra vezetett. Ezt a 9-2-es francia rohamot szívesen elfelejtenénk.

A második negyed elején Zahui helyett Határ Bernadett jött be centerbe. A kőkeményen védekező Carolo játéka sokszor súrolta azt a határt, amikor lehetett volna fújni - ez azonban többször elmaradt. Dubei Debóra triplájával a 15. percben 23-23 lett az állás, kőkemény küzdelem zajlott a csarnokban. A Carolo a második negyed közepén 4 faultnál tartott, a Sopron egynél sem. Ez óriási volt, miként Dubei újabb hármasa, amely után a magyar csapat 26-23-ra visszavette a vezetést.

Az első félidő utolsó előtti perce nagyszerűen alakult. Előbb Határ Bernadett kapott gyönyörű labdát és be is tette, majd Turner duplájával öt pontosra nőtt a Sopron előnye (31-36) - ez volt a legnagyobb különbségű magyar vezetés a mérkőzésen. Az utolsó percben nem volt annyira szép a menyasszony, de a 38-35-ös magyar vezetés a nagyszünetre pont jónak tűnt. Lehetett volna ez nagyobb is, de ne legyünk telhetetlenek, mert az ellenfél kemény küzdelemre kényszerítette a magyar bajnokcsapatot.

A második félidő elején 70 másodperc alatt ledolgozta hátrányát a Carolo, amely csak nem akart leszakadni. Ehhez kellett Dubei eladott labdája, na meg az is, hogy a higanymozgásúnak nehezen nevezhető Lewis két triplát bevágjon - 46-38 - 11-0-s rohamot szenvedtünk el. Több mint három perc telt el a harmadik negyedből, amikor Zahui büntetőkből végre pontot szerzett a Sopronnak.

A Carolo - ahogy az várható volt - vérszemet kapott, Peters triplája is beesett, 51-40, akárhogy számoltuk ez egy 16-2-es szakasza volt a mérkőzésnek, amelyet szinte hihetetlennek is minősíthetnénk, ha nem a szemünk előtt zajlott volna. A 11 pontos francia előny igen vaskosnak tűnt ekkor.

Innentől kezdve a franciáknak nem kellett rohanniuk, mi pedig a sokszor megcsodált legendás soproni szívben bízhattunk. Angela Salvadores két duplája, mint egy falat kenyér, annyira kellett, ezzel tíz ponton belülre kerültünk, az viszont nem hiányzott, hogy ellene fújjanak be egy sportszerűtlent. Ekkor jött a nap legszebb jelenete: Fegyverneky dobást imitálva passzolta be a labdát Határnak, aki bedobta a ziccert. A harmadik negyed végén az extázisban játszó francia csapat 62-54-re vezetett, nyolc pont volt tehát a hátrány, ami nem tűnt reménytelen helyzetnek. Mindenesetre ezt a negyedet a Carolo 27-16-ra nyerte meg - több szót erre ne is vesztegessünk.

Két magyar kosárral indult a negyedik negyed, 62-58, megint ott fújtattunk a franciák mögött. Itt már minden támadásnak és minden szerzett labdának nagy jelentősége volt. 64-60-nál Határ kezéből kicsúszott a labda, a Carolo ebből dobott egy hármast - nagy kár volt ezért. Újra kilenc lett közte, az idő pedig vészesen fogyott.

Az utolsó öt percre 73-62-es Carolo-vezetéssel fordultunk és látva a Sopron játékát, itt már tényleg csak a csoda segíthetett. Már csak azért is, mert a francia csapat játékosai szinte minen helyzetből kosarat dobtak. Casas 18, Peters 17, Hruscakova 16, Lewis 15 pontot szórt ekkor.

Egy perccel a vége előtt 80-72-es állásnál a francia közönség felállva ünnepelt - az újonc óriási meglepetést okozva győzte le a tavalyi sorozat ezüstérmesét 80-74-re. Nem maradt más hátra, mint a gratuláció és a tanulságok levonása - utóbbiakból lesz bőven.

Női kosárlabda Euroliga B-csoport, 1. forduló: Flammes Carolo Basket (francia) - Sopron Basket 80-74 ( 21-18, 14-20, 27-16, 18-20)

A Carlolo legjobb dobói: Peters 19, Casas és Hruscakova 18. A Sopron pontszerzői: Turner és Zahui 13-13, Salvadores 12, Dupree 10, Crvendakics, Határ, Dubei 8-8, Fegyverneky 2.