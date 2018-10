Franciaországban indul a Sopron Basket újabb Euroliga-kalandja

A francia Carolo Basket ellen kezdi meg szerda este szereplését a női kosárlabda Euroliga B-csoportjában a sorozat tavalyi ezüstérmese, a Sopron Basket. Nehéz meccs lesz, de a győzelem nem lehetetlen küldetés az Euroliga-újonc otthonában a magyar bajnokcsapatnak, amelynek magas szintre fejlesztett védekezése lehet a siker egyik kulcsa a mérkőzésen.

Munkatársunk helyszíni jelentése Charleville-Mézières-ből.

A Sopron – a szokásoknak megfelelően – Bécsből indult el az első EL-meccsére, majd Párizsból autóbusszal tette meg a közel 3 órás utat Charleville-Mézières-be. Az amúgy bájos észak-francia városból egyelőre semmit sem láttunk, mert a házigazdák egy külvárosi Ibis hotelbe szállásolták el a magyar csapatot. A Sopronnak története során ez lesz a 26. nemzetközi kupaszezonja – a 25., azaz a tavalyi volt a legsikeresebb az Euroligában, mert ezüstérmet nyert a csapat. (1998-ban pedig Ronchetti Kupát, de az más szint volt már akkor is.) Az indulás előtt még Magyarországon edzett a csapat, a helyszínen szerda délben tartott átmozgatást és dobóedzést Roberto Iniguez.

Indul az újabb óriási kosárkaland - gyilkos csaták várnak a Sopronra Az Ardennek-hegység franciaországi oldalán, a romantikus hangzású Charleville-Mézières-ben kezdi meg idei szereplését a Sopron Basket női kosárlabdacsapata az Euroliga 2018-19-es szezonjában. A magyar bajnok áprilisban az orosz Jekatyerinburg ellen döntőt játszott, és ezzel minden idők legjobb magyar szereplését produkálta a legrangosabb európai kupasorozatban.

Ha a hét végén a magyar bajnokság egyik éremsélyes csapata, a Győr ellen mutatott játékból indulunk ki, a szerda esti (19.00) meccs esélyese a Sopron lesz. Roberto Iniguez edző szakmai munkássága alatt mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Sopron védőmunkája tökéletes legyen. A Győr ellen ezt mutatta be a társaság, amely három negyeden át megfojtotta ellenfelét. Már a 71-52-es végeredmény is azt jelezte, hogy a zöld-sárgák nagyon egyben és nagyon rendben vannak, de az, hogy a Győr harminc perc alatt mindössze 35 pontot dobott, mindennél többet mond. (Az első és a harmadik negyedben 10-10 győri pont született - ez ezen a szinten egészen extra védekezést mutat.) Roberto Iniguez az utolsó negyedben pihentette kulcsembereit, de a győri csapat ezt a 10 percet is csak egyetlen ponttal nyerte meg.

Ahogy a bevezetőben említettem, a Carolo Basket újonc ebben a sorozatban, egy évvel korábban az Európa Kupában a legjobb 16 közé jutottak. Tavaly olyan csoportban játszottak az Európa Kupában, amelyben két magyar ellenfelük is volt. E négy meccs eredménye a következőképpen alakult:

DVTK–Carolo 58-68

PEAC-Pécs–Carolo 59-67

Carolo–DVTK 88-78

Carolo–PEAC 82-46

Látható tehát, hogy a két magyar alakulat nem tudott meccset nyerni a franciák ellen. Ez ugyan sokat nem jelent a szerdai meccs szempontjából, de az óvatosság sosem árt. A Carolo a francia bajnokságban tavaly a legjobb négy közé került, a kupában pedig döntőt játszhattak – amit végül elveszítettek – az ország másik Euroliga-indulójával, a Bourges csapatával.

A Carolo egyik legveszélyesebb embere a 25 éves, világbajnoki bronzérmes spanyol játékos, Querelt Casas, aki korábban a török Galatasaray együttesében próbálkozott, de ott nem ment neki a játék, Franciaországban viszont magára talált. A cseh Zofia Hruscakova ismerős lehet a soproni drukkerek számára, hiszen korábban a Győr csapatában is játszott. A Carolo a francia bajnokságban a legutóbbi fordulóban 73-70-re kapott ki attól a Lille-től, amely a KSC Szekszárdot verte ki az Euroliga selejtezőjében.

Roberto Iniguez kőkemény, fizikális meccsre számít, a Sopronnak pedig ez lesz az első igazi vizsgamunka ebben a szezonban. Egy hónappal ezelőtt a jekatyerinburgi felkészülési tornán egy Euroliga-indulót, az orosz Orenburgot már sikerült elkapni, most tétmeccsen ugyanez lenne a feladat a franciák ellen. Az biztos, hogy ebben a szezonban a Sopron összes ellenfele kettőzött erővel készül majd, mert az Euroliga-ezüstérmese már nagycsapatnak számít, egy ilyen együttest elkapni mindenkinek nagy dicsőség.

A 19.00-kor kezdődő Carolo Basket - Sopron Basket női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről az Origo a helyszínről tudósít.