A BL-címvédő Győr gálázva nyert az NB I-es női kézirangadón

A harmadik helyen álló Siófok sem tudta megnehezíteni a bajnok Győr dolgát a női kézilabda NB I-ben: a Bajnokok Ligája címvédője kilenc góllal nyert szerda este a Balaton-parton.

A zöld-fehérek már az első félidőben magabiztos játékot mutattak, melyhez remek kapusteljesítmény is párosult Grimsbö jóvoltából. A folytatásban is hasonlóan alakult a mérkőzés, végül a fiatalokat is harcba küldve kilencgólos győzelmet arattak a győri kézisek.

Eredmény:

Siófok KC-Győri Audi ETO KC 26-35 (10-18)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 8 8 - - 303-207 16 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 237-154 14

3. Siófok KC 7 5 - 2 210-160 10

4. Érd HC 6 4 1 1 187-175 9

5. Kisvárda Master Good SE 6 3 2 1 154-136 8

6. GVM Europe-Vác 6 4 - 2 183-168 8

7. Alba Fehérvár KC 6 3 1 2 156-153 7

8. MTK Budapest 7 2 1 4 190-207 5

9. Debreceni VSC-Schaeffler 6 2 1 3 164-184 5

10. Moyra-Budaörs 6 1 1 4 170-206 3

11. Békéscsabai ENKSE 8 1 1 6 199-282 3

12. Dunaújvárosi Kohász KA 6 1 - 5 144-172 2

13. Mosonmagyaróvári KC SE 6 1 - 5 133-165 2

14. Eszterházy SC 7 - - 7 151-212 0