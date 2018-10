Mint a Ferrari az F1-ben, mondta új edzője a Veszprémről

Hosszabb interjút adott a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (EHF) honlapjának David Davis, a Telekom Veszprém frissen kinevezett vezetőedzője, aki elmondta, jól érzi magát új munkahelyén, a világ legjobbjaival dolgozhat, és egyértelműen a bajnoki cím visszaszerzése és a Bajnokok Ligája négyesdöntője a célja a csapattal.

"Álomcsapattal dolgozhatok! Minden edző boldog lenne, ha olyan csapattal dolgozhatna, mint a Veszprém, ahol minden játékos klasszis a maga posztján – mondta a spanyol szakember, hozzátéve, minden feltétel adott számukra a sikeres munkához. A kerettel is tökéletesen elégedett, egyelőre nem is kíván rajta változtatni. "A keret tökéletes, ennél jobbat most nem is kívánhatnék. A kispad is elég hosszú ahhoz, hogy mindenkit megfelelően tudjak pihentetni.

Davis az egyiptomi férfi válogatott mellett - amelyikkel a magyar csapat azonos csoportban lesz a januári dán-német közös rendezésű világbajnokságon - viszi a magyar klubcsapatot. Új álláshoz mindenki gratulált, és az afrikai kontinens egyik legjobb válogatottjánál sem gördítettek elé akadályokat.

"Boldog voltam, amikor megkeresett a Veszprém. Aki egy kicsit is ismeri az európai kézilabda elmúlt húsz évét, az tisztában van vele, hogy a Veszprém mindig ott volt a legjobbak között. Olyan, mint a Ferrari a Forma-1-ben. Szóval, most én vagyok a legboldogabb ember, hogy itt lehetek."

Davis tisztában volt vele, hogy nagyok lesznek az elvárások vele és a csapattal szemben is, de együtt tud élni ezzel. "Mindegy, hogy milyen erős a csapatod, edzőként mindig nyomás alatt kell dolgoznod. Ez egy ilyen munka, a nyomás kezelésében ugyanolyan jónak kell lennünk, mint az edzői szakmában. Mindenki eredményt akar látni, és nyilvánvaló, hogy a BL-trófea elnyerése az idei cél. Hazai szinten pedig minden sorozatban nyerni szeretnénk, amiben elindulunk. Ez a menedzsment elvárása és ez az én célom is."

A játékosként háromszoros BL-győztes - mindháromszor a Ciudad Reallal - edző számára külön öröm, hogy a játékosok mellett a szakmai háttér is profi, minden kézben van tartva, mindenki tudja a saját dolgát.

Az pedig, hogy a szurkolók meccsről meccsre megtöltik a Veszprém Arénát, csak hab a tortán.

Davis elmondása szerint az Európa-szerte népszerű spanyol iskolát viszi tovább, melynek lényege, hogy nemcsak a pályán kell egységes csapatot építeni, de azon kívül is, meg kell próbálni már-már családias légkört teremteni.