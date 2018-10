A világ legjobb röplabdása vezeti a Békéscsaba BL-ellenfelét

Csütörtökön 17.00-kor a Békéscsaba női röplabdacsapata a lengyel Budowlani Lodz együttesét fogadja a Bajnokok Ligája selejtezők első körében. Az ötszörös magyar bajnoki címvédőnek ezúttal valamennyire kedvezett a sorsolás és végre nem egy olasz sztárcsapattal kell megmérkőznie, de a feladat ezúttal sem egyszerű. A papírforma a lengyel csapat mellett szól, főleg a nyári igazolásai miatt, de Békéscsabán csak azzal foglalkoznak, hogy összejöjjön végre a BL-álom.

Békéscsabán az elmúlt évekhez képest kisebb volt a nyári jövés-menés a játékosoknál, de így is akadtak kulcsemberek, akik távoztak, Baran Ádám klubelnöknek és stábjának azonban mindenkit sikerült minőségi röpissel pótolnia. Hazajött a magyar válogatott feladója, Tálas Zsuzsanna, aki éppen Lengyelországban szerepelt az előző évadban, így ismeri az ellenfelet, igaz, a Lodz kerete is meglehetősen átalakult. A montenegrói ütő, Nikoleta Perovics Lucia Fresco helyett érkezett és egészen félelmetes ütőereje van, sokat várnak a 23 éves játékostól. A csapat tavalyi kapitánya, Dobi Edina nyáron visszavonult, így az egyik kezdő centerposzt is megüresedett. A BRSE a román élcsapat, a CSM Bukarest szerb centerét, Szofija Medicset igazolta a pozícióba, és neki is fontos szerepe lesz a Lodz ellen.

Ráadásul az ellenfél legnagyobb nyári fogását, Jovana Brakocsevicset is ismeri, hiszen tavaly ő is a bukarestieket erősítette. A 196 centi magas szerb átló 2011-ben hazája válogatottjával Európa-bajnokságot nyert és kiérdemelte a torna legjobb játékosának járó díjat. 2013-ban a sportág krémjét felvonultató klubvilágbajnokságon is aranyat, valamint újabb MVP-címet szerzett, majd megválasztották a világ legjobb játékosának. Sőt, 2016-ban a riói olimpián második helyen végzett a szerb csapattal.

Nem ő az egyetlen klasszis a lengyel csapatban. Feladó poszton ki kell emelni Femke Stoltenborgot, aki kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Hollandia színeiben. Ő egyébként Sándor Renáta csapatát, a Bundesliga-második Stuttgartot hagyta ott a nyáron a Lodz kedvéért. A harmadik légiós a szlovák válogatott Jaroslava Pencova, rajtuk kívül csak lengyel játékosok találhatóak a keretben, közülük szinte mindenki tagja a nemzeti együttesnek is, amely Európa egyik legjobbja.

Nem könnyű tehát a BRSE dolga, de ez a csapat az idény elején például legyőzte a BL-ezüstérmes román Alba Blajt is, valamint nemzetközi rutinnal is felvértezte magát a korábbi CEV-kupbeli menetelések és a MEVZA-kupagyőzelmek alatt. Ráadásul az utóbbi sorozatban idegenben verte legnagyobb riválisát, a szintén BL-induló Olmücöt, majd a Slavia Bratislava ellen simán nyert otthon. Maximális fegyelmezettséggel és minimális hibaszázalékkal összejöhet a bravúr és egy jókora lépés a klub álmának megvalósítása felé.

A mérkőzés 17.00 órakor kezdődik a békéscsabai Városi Sportcsarnokban, melyről az Origo is tudósít, valamint a DigiSport 2 is közvetíti.