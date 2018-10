Hiába játszott többnyire zseniálisan a Swietelsky Békéscsaba női röplabdacsapata, a világklasszisokkal érkező lengyel Budowlani Lodz túl nagy falatnak bizonyult. Pedig a BRSE megnyerte az első szettet, de a következő három szoros játszma a vendégeké lett, így az ötszörös magyar bajnok 3-1-re kikapott otthon a Bajnokok Ligája selejtező első mérkőzésén. Az október 31-i visszavágón bravúrra lesz szüksége a BRSE-nek.

A Swietelsky Békéscsaba számára évek óta az a legfontosabb cél, hogy az együttes bejusson a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Az út mindig rettenetesen nehéz, és bár most nem egy olasz sztárcsapat jött szembe az első selejtezőkörben, a lengyel Budowlani Lodz ellen sem az ötszörös magyar bajnok volt a favorit.

Nem kezdett megilletődötten a BRSE, amely eleinte csak rontott nyitásokból veszített pontot, a labdameneteket viszont megnyerte. Jovana Brakocsevics, akit 2013-ban a világ legjobbjának választottak, hamar bemutatkozott egy bombával, a Békéscsabában pedig Lucija Mlinar villogott három gyors ponttal. Szofija Medics is beváltotta ígéretét és blokkolta Brakocsevicset, majd Bodnár Dorottya nyitott egy ászt, 6-3-ra vezetett a magyar bajnok. Csúsztak-másztak a csabai lányok minden labdáért, egy parádés védekezés után Nikoleta Perovics ágyúzott a Lodz térfelére.

Remekül működött a fal, amely zsinórban két pontot is ért a házigazdának, 13-9-es BRSE-vezetésnél időt kért a Lodz edzője, Marcin Chudzik. Erre a 18 éves Glemboczki Zóra egy ásszal válaszolt. A Lodz ekkor csak a 196 centi magas Brakocsevicsben tudott bízni, de a 3-4 pontos fór szerencsére állandósult ekkor. Aztán ebből hét is lett a fantasztikusan játszó Mlinar két ászával és Twardkowska rossz ejtésével (20-13). Álomszerűen, óriási szívvel röpizett a BRSE, aztán jött Brakocsevics és az ő szervái, amik a férfiak mezőnyében is megállnák a helyüket, visszajött mínusz négyre a Lodz. Ekkor Kormos Mihály időt kért, ami kitűnő húzásnak bizonyult, ugyanis a Békéscsaba azonnal szerzett két pontot. Kapaszkodott a lengyel csapat, amely visszajött 23-20-ra, de ekkor Mlinar vágott be egy nyugtató bombát, majd jött Glemboczki, és az újabb ászával lezárta az első szettet, amit 25-20-ra megnyert a BRSE.

A csabai lendület a második játszma elejére is kitartott, 3-0-val indított a viharsarki együttes. A Lodz azonban erőre kapott és 5-5-nél egyenlített két rossz csabai centertámadás után, de Mlinar ismét a legjobbkor köszönt be. Innentől felváltva születtek a pontok, majd 10:9-nél először vezetett a vendég csapat, de Perovics rögtön egalizált, aztán Bodnár nyitott egy ászt. Ekkor Brakocsevics sebességet váltott, őrületes bombái mellett elérhetetlennek hitt labdákat mentett meg, kettő ponttal meglépett a Budowlani. A holland válogatott feladója, Femke Stoltenborg is jól osztotta a labdákat, valamint szemfüles megoldásaival pontokat is szerzett csapatának, de szerencsére a Békéscsaba mindig válaszolt, 17-17-nél pedig egyenlített. A Lodz viszont sajnos tudott újítani, 21-18-ra vezetett, amikor Kormos Mihály időt kért. Hősies mezőnymunkával visszajött egy pontra a BRSE, az előző szettnél jóval izgalmasabb hajrára volt kilátás. Sajnos azonban a lengyel csapatnak több ereje maradt a végjátékra és 25-22-re megnyerte a második játszmát.

A lengyelek jobbak kezdték a harmadik felvonást és hamar elléptek 4-0-ra, Kormos Mihálynak időt is kellett kérnie. A rossz széria azonban nem szakadt meg egészen 6-0-ig, ekkor nyitást rontott a Lodz. Majd a 17 éves Szedmák Réka is ponttal jelentkezett, aztán leblokkolta Brakocsevicset, de a labda sajnos pályán kívül esett le. Elkapta a fonalat a Lodz, de 10-4-nél egészen hihetetlen labdamenetet fejezett be pontosan Szedmák, ami adott egy kis lendületett a csabaiaknak. Fokozatosan zárkóztak Tálas Zsuzsáék, egyre jobban olvadt a lengyel előny, Chudzik időt is kért 14-11-nél. És persze ki más, mint az Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Brakocsevics sietett volna a segítségére, de nem hatalmas ütésekkel, hanem két jó blokkal.

Csakhogy a Békéscsabát nem lehetett leszakítani és mindig visszakapaszkodott, Medics ásza és egy fantasztikus védekezés után már csak egy volt közte (21-22). Ekkor azonban sajnos jött két lengyel pont és három szettlabda. Az elsőt Perovics ellentmondást nem tűrve hárította, majd egy óriásit mentett, a túloldalon Pencova pedig elhibázta az ejtést. Ekkor viszont megvillant Stoltenborg és egy kegyetlen húzással megnyerte a szettet a Lodznak. 2-1-re vezetett a vendég együttes, pedig mindkét csapat ugyanannyi pontot szerzett.

A Békéscsaba kedvét azonban nem vette el az előző szett dráma végjátéka és 2-0-val indította a negyediket. Ezt az előnyt egy ideig meg is tudta őrizni, de 6-6 után fordított a Budowlani. Perovics több kulcsfontosságú ponttal tartotta meccsben a Csabát, majd egy blokkal ki is egyenlített 11-11-nél. Ez annyira megtetszett Bodnárnak, hogy ő is lesapkázta Brakocsevicset. Visszavette a vezetést a BRSE, időt kért a Lodz.

Ez felébresztette a Budowlanit, amely zsinórban három pontot szerzett, ekkor Kormos kért időt. Sajnos ez nem segített, öt pontra nőtt a csabaiak hátránya, majd az újabb időkérés után hétre (15-22). Ezután már csak három pontot tudott szerezni a BRSE, 24-18-nál pedig a Lodz beütötte az első meccslabdáját, így 3-1-re megnyerte a BL-selejtező első mérkőzését. De a magyar bajnok minden elismerést megérdemel, mert egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet egy klasszisokkal teletűzdelt, rendkívül kemény csapattal szemben. Ezt bizonyítja, hogy összességében csak hét ponttal szerzett többet a Lodz. Visszavágó október 31-en, Lengyelroszágban.

Végeredmény, női röplabda Bajnokok Ligája selejtező, 1. mérkőzés:

Swietelsky Békéscsaba – Budowlani Lodz (lengyel) 1-3 (-20, 22, 23, 18)

A mérkőzés után Kormos Mihály, a Békéscsaba szakmai igazgatója csalódottan értékelt:

"Nagyon szépen felkészültünk, ez látszott az első szettben, amikor a megbeszélt taktika szerint játszottunk, keveset hibáztunk és nem adtunk nekik ingyen pontokat. Aztán ez megváltozott a második és a harmadik játszmában, megnövekedett a hibák száma, ez pedig megpecsételte a sorsunkat. Az ellenfél az egész meccsen hozott egy szintet, mi viszont hullámzóak voltunk. Amikor mi is hoztuk azt, amit az elején, akkor jobbak voltunk náluk, amikor nem, azt kegyetlenül kihasználta a Lodz. Biztonságra törekedtek, egyedül Brakocsevics ütötte meg rendesen a labdát.

Amíg stabil volt a nyitásfogadásunk, és úgy nyitottunk, ahogy megbeszéltük, addig partiban voltunk és nagyon kicsin múlt, hogy több szettet nyerjünk. Nagyon csalódott vagyok, mert nem éltünk a lehetőségekkel a meccs alatt, és ez látszik a végeredményen. Bemutattuk, milyen szinten tudunk röplabdázni, de nem tudtunk végig úgy játszani."

A BRSE liberója, Molcsányi Rita többször is "belenézett" Jovana Brakocsevics bombáiba:

"A csapatban mindenki akkor elégedett, ha nyerünk, bennünk van ez a maximalizmus. Éreztük, hogy megvan az esély, az elején megtaláltuk azokat a megoldásokat, amikkel a kontráinkat fel tudtuk építeni. Ez is visszaesett a következő szettekben, akárcsak a nyitásaink, ami miatt az ellenfél feladója jobban szét tudott húzni minket. És persze ki kell emelni Brakocsevicset, akinek az elején szerintem jól semlegesítettük a kedvenc irányait, csak hát egy ilyen játékosnak van még nyolc. Az olyan nyitásokat, mint amilyeneket ő üt, jobban szeretem fogadni, úgyhogy azzal szerintem nem is volt probléma. A centereiket is jól használták, de ha ezeket a visszavágóra kijavítjuk, akkor meglehet a továbbjutás. Szoros szetteket játszottunk, úgyhogy ott akár felénk billenhet a mérleg nyelve, mi ezért is megyünk."