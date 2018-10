Hozta a kötelezőt második Eb-selejtezőjén a férfi kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott második Európa-bajnoki selejtezőjét is megnyerte, miután a papírformának megfelelően, ha nem is kiemelkedően jó játékkkal, de magabiztosan győzte le 30-22-re Olaszországot a Padovában rendezett mérkőzésen.

Csoknyai István csapata magabiztos, egyben hangulatjavító 30-22-es sikerrel kezdte a selejtezősorozatot Szlovákia ellen. A Ljubomir Vranjes távozása utáni első mérkőzés azért is fontos volt, mert a szlovák válogatott korántsem gyenge csapat, a nagy különbségű győzelem pedig jelezte, hogy a csapat azért nem áll rosszul a januári világbajnokságra történő felkészülésben sem.

Az olasz csapat az előselejtezőből Luxemburgot és Georgiát megelőzve, négy meccsükből hármat megnyerve került a selejtezőbe, de egyértelműen a csoport - amelynek Oroszország a negyedik tagja - leggyengébbje.

Az olaszoknál egy Bundesliga-kapus (Domenico Ebner), nálunk pedig a szlovákok ellen remeklő Székey Márton kezdett.

Gólgyártásban pedig az északi szomszéd ellen hat gólig jutó Bánhidi Bencéé volt az első szó, amire még jött válasz az oroszoknak ötöt vágó Parisintől. Az olaszok becsülettel állták a sarat az első percekben, még kínaiból is tudtak gólt lőni (Bulzamini révén). Kissé kapkodó volt a mieink játéka, nagyon gyorsan akartunk minden támadást befejezni, ez pedig hozta magával a hibákat. Így kissé váratlan volt, hogy az első negyedóra után 6-6 állt az eredményjelzőn.

Amikor pedig visszavettük a vezetést, két percre kiküldték Bánhidit, ezt az időszakot viszont 1-0-ra megnyertük, majd Balogh Zsolt lőtte be az első hetesünket, amivel újra két góllal vezettünk, majd Juhász Ádám találatával először lett közte három, igaz az olaszok egymás után két hétméterest is kihagytak (7-10).

A félidő hajrájában sikerült tovább növelni az előnyt, Balogh két hetese mellett egy-két indításgól is előkerült, és a szünetre kialakult ötgólos előny már elfogadhatónak tűnt.

Gólváltással kezdődött a második félidő is, de azt nem volt jó látni, hogy az első nyolc percet 5-2-re nyerték, zsinórban három gólt lőve (15-17). Csoknyai István időt is kért, mert a laikus is látta, hogy szétszórt volt a mieink védekezése, támadásban pedig rengeteg volt az előkészítetlen lövés. Termékeny talajra hullottak az intelmek, mert az eligazítás után mi lőttünk három gólt válasz nélkül és újra visszaállt az ötgólos differencia.

Csoknyai próbálta forgatni a csapatot, és lehetőséget adni mindenkinek, így sokat volt pályán Sipos, Juhász és Faluvégi is, de ettől nem változott a játék képe – se jobb, se rosszabb nem lett a játékunk.

Az utolsó tíz percre ezzel a négy-ötgólos előnnyel fordultunk rá, ekkor Balogh Zsolt vette kezébe az irányítást: a szegedi átlövő lőtt két akciógólt, és egy-két gólpasszal Bánhidit is megtalálta. A két csapat közötti valós különbség az utolsó öt percben alakult ki, amikor sorra lőttük a labdaszerzések utáni könnyű gólokat, amelyekre már csal elvétve jött válasz.

A vége így nyolcgólos magyar győzelem lett, Csoknyai István csapata kettőből kettőt nyerve, jobb gólkülönbségünkkel vezetjük a csoportot. Folytatás áprilisban az Oroszország elleni két mérkőzéssel.

Olaszország–Magyarország 22-30 (10-15)

Padova, játékvezetők: Harabagiu, Stanescu (románok)

Magyarország: Mikler, Székely (kapusok), Ancsin 2, Balogh 6 (4), Bánhidi 5, Bartók, Bodó 2, Bóka 2, Faluvégi, Hornyák 6, Ilyés, Juhász 2, Lékai 1, Ligetvári, Schuch, Sipos 3. Edző: Csoknyai István.

A csoport másik mérkőzésén:

Szlovákia–Oroszország 21-22 (12-10)

A magyar válogatott további Eb-selejtezői:

2019. április 10. vagy 11.: Oroszország-Magyarország

2019. április 13. vagy 14.: Magyarország-Oroszország

2019. június 12. vagy 13.: Szlovákia-Magyarország

2019. június 15. vagy 16.: Magyarország-Olaszország