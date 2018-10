A címvédő Sopron nyerte az idény első magyar kosárháborúját

Egy iszonyatosan felfokozott hangulatú mérkőzésen a címvédő Sopron Basket 67-56-ra győzött a tavalyi döntős KSC Szekszárd otthonában a női kosárlabda-bajnokság hatodik fordulójában. A rangadót több sportszerűtlen fault tarkította, mindkét edző kapott technikait, a játékvezetőknek nem volt könnyű dolguk. A Szekszárd az első félidőben még vezetett, de a Sopron a másodikra elővette a fojtogató védekezését és végül megnyerte a találkozót, ezzel továbbra is hibátlan a bajnokságban.

Ugyan még nem érte el a 2000-es évek Pécs-Sopron rivalizáció szintjét, de jó úton van a KSC Szekszárd-Sopron Basket párosítás a női kosárlabda NB I-ben. Az előző szezonban ez a két együttes vívta a bajnoki és a Magyar Kupa-döntőt is, előbbit a Sopron, utóbbit a Szekszárd nyerte. Mondhatni, hogy jelenleg kiemelkedik a magyar mezőnyből a két csapat, ezt támasztja alá, hogy mindkettő veretlenül, 5-0-s mérleggel várta a hatodik forduló csúcsrangadóját.

A Sopron meglepetésre vereséget szenvedett Franciaroszágban a Carolo elleni Euroliga-nyitányon, míg a KSC hazai pályán kiütötte a szlovén Celjét az Eurokupában, ellentétesen hangoltak tehát a csapatok. Szekszárdon csordultig telt a Városi Sportcsarnok, ahol a két szurkolótábor már a mérkőzés előtt igyekezett túlkiabálni a másikat.

Maga az összecsapás a kétszeres világbajnok soproni Candice Dupree palánkos tempójával kezdődött, de erre a svéd Frida Eldebrink rögtön válaszolt. Honfitársa, Amanda Zahui is eredményes volt centerben, a túloldalon Gereben Lívia harcolt ki két büntetőt. Ahhoz képest, hogy mindkét csapat a kemény védekezésével nyeri a meccseket, meglehetősen sok pontot hoztak az első percek. Más kérdés, hogy a Szekszárd gyengén büntetőzött, ezért a Sopron Fegyverneky 2+1-es akciójával 9-4-re elhúzott, de Studer Ágnes hármasa gyorsan visszahozta a KSC-t, majd Mansaré kosarával az egyenlítés is megvolt.

Iszonyatos hőfokon égtek a játékosok, a pályán, a kispadokon és a lelátón is paprikás hangulat uralkodott, többről volt szó, mint egy sima alapszakaszmeccs. A Sopron az első játékrészt két pontos előnnyel zárta, a Szekszárd javarészt az eredmény után futott.

A hazai szurkolók kitüntetett figyelmét élvezték a játékvezetők, erre még rátett egy lapáttal, hogy a közönségkedvenc Studer ellen sportszerűtlen faultot fújtak a második negyed legelején. Majd tovább borzolták a kedélyeket, amikor nem vették észre, hogy a labda úgy került vissza a Szekszárdhoz, hogy nem ért gyűrűt, miközben lejárt a támadóidő. Az ezt követő tanácskozás miatt kicsit állt a játék, majd soproni akcióval és pontokkal folytatódott. Kezdett kicsúszni a bírók kezéből a meccs, a hazaiak edzőjét, Djokics Zseljkót technikaival büntették szövegelés miatt, de Roberto Iniguezt is folyamatosan fegyelmezniük kellett, mert olykor két méterrel a pályán belülről instruálta övéit. Néha azért egy kis kosárlabda is zajlott a pályán, Erica McCall hárompontosa után például majdnem felrobbant a csarnok, Eldebrink betörése pedig visszahozta egy pontra a KSC-t (25-26).

Helyenként a Sopron is szépen játszott, de a dobások rendre pontatlanok voltak, miközben tovább záporoztak a sportszerűtlen hibák. A Szekszárd át is vette a vezetést a megítélt büntetőkkel, Iniguez pedig időt kért. Eldebrink remekül játszott, 10 pontnál járt a félidő előtt, a hazaiak vezetése pedig pontról pontra nőtt, végül 33-30-as állással zárult a háborúra emlékeztető második tízperc.

Zahui fejezett be jól egy leindítást, ezzel kezdődött a második félidő, majd Fegyverneky robogott végig egy szerzett labdával, Djokicsnak pedig hamar időt kellett kérnie, mivel a Sopron visszavette a vezetést. Kiss Virág kosarával ért véget a hazaiak majdnem négyperces kosárcsendje, de a túloldalon Crvendakics okos befejezésével megint hárommal vezetett a bajnoki címvédő.

Aztán jött megint Kiss, majd Studer büntetői, megint a KSC volt előrébb. Igazi adok-kapok alakult ki a pályán, oda-vissza változott a vezető kiléte. Az eddig kicsit csendesebb Turner Yvonne is bejelentezett egy hármassal, ez öt pontos előnyt jelentett a Sopronnak. Ez volt egyébként az első hármasa a meccsen a vendég csapatnak, amely azonban sérülés miatt elveszítette csapatkapitányát, Fegyverneky Zsófiát. Turner az utolsó másodpercekben ismét betalált, a bajnok fantasztikus negyedet produkált és 49-40-re vezetett.

Határ Bernadett gyönyörű centerjátékával indult a negyedik játékrész (40-51), majd Iniguez is megkapta a technikaiját, amiért továbbra is a pályán állt.

Ezt nem tudta kihasználni a KSC, majd Dupree és Salvadores kosaraival már 15-tel vezetett a Sopron. Gereben Lívia betörése nagyon kellett a hazaiaknak, de Salvadores rögtön válaszolt Határ zseniális bejátszása után. Akire aztán ráfújták a negyedik személyijét, ami miatt megint majdnem elszabadultak az indulatok. A büntetők viszont kimaradtak, ellenben Határ azonnal beköszönt. Ráadásul Fegyverneky is visszatérhetett a pályára, minden a Sopron szája íze szerint alakult ekkor. Gereben Lívia ekkor a hátára vette a KSC-t, egymás után 10 pontot szerzett, de a soproni csapat nem engedte visszakapaszkodni a hazai együttest, mert folyamatosan be tudott találni. Az utolsó percben Fegyverneky elképesztő blokkot osztott ki Studernek, amivel megadta a kegyelemdöfést a KSC-nek. A vége 67-56 a Sopronnak, amely egy elképesztően izgalmas, színvonalas, remek hangulatú rangadón győzte le idegenben a legnagyobb kihívóját és továbbra is száz százalékos.

Végeredmény, női kosárlabda NB I, hatodik forduló:

KSC Szekszárd – Sopron Basket 56-67 (17-19, 16-11, 7-19, 16-20)