Tomorira egy hónap múlva már számíthat a Győr női kézicsapata

A Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Danyi Gábor volt a Sport TV Harmadik Félidő című műsorának vendége. Beszélt az elmúlt pár hónapról, a nehézségekről, az esélyekről is. Yvette Broch vélhetően nem tér vissza a szezonban, Tomori Zsuzsa viszont bevethető lesz 3 hét vagy 1 hónap múlva, Görbicz Anita pedig a BL-ben is fog irányítót játszani.

Danyi Gábor nyáron váltotta Ambros Martínt a Győri Audi ETO KC vezetőedzői posztján. Az eddig lejátszott 11 meccsén veretlen a csapatával, háromszor nyert a BL-ben, nyolcszor a bajnokságban.

„Elindultunk egy úton, egy kicsit másfajta úton. Ez egy nagyon speciális helyzet, mert egy BL-győztesnél más úton elindulni magában hordja a minimális kritikai észrevételek tömkelegét, és most finoman fogalmaztam. Nagyon fontos, hogy lezárult egy kör a BL-ből és a bajnokság egyharmada, ott vagyunk, ahol vagyunk. De a legfontosabb, hogy kezeljük helyén a dolgokat, higgadtan" – mondta az első 2-3 hónap tapasztalatairól az edző.

„Úgy gondolom, Yvette visszatérése sajnos annyira bizonytalan, hogy egyelőre nem tudok azzal számolni, hogy visszatér a közeljövőben, és hiba is lenne, ha ezzel foglalkoznánk, és erre áldoznánk bármennyit az energiánkból. Természetesen nagyon várjuk vissza, és szeretnénk, ha köztünk lenne, de azt tudomásul kell vennünk, hogy nincs itt, és ha itt is lenne, számolnunk kell azzal, hogy májusban edzett utoljára, és mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van, hogy hiphop visszaáll" – válaszolta arra a kérdésre, hogy a csapat kiváló holland beállója, Yvette Broch visszatérhet-e ebben a szezonban.

„Görbicz Anita egyszerűen olyan fantasztikus, olyan kvalitásokkal rendelkezik, hogy amit ő tud szélen, a lövő repertoárja adva van, azt sok szélső sem tudja. De vele edzésen nem kell gyakoroltatni a dolgokat, mert a kisujjából kirázza. Amikor beállítom középre vagy kettesbe, mert nálunk teljes átmenet van a belső posztokon, akkor ott lubickol. Most már kicsit kevesebbet, de biztosan szerephez fog jutni középen nem csak bajnokin, de a BL-ben is" – nyilatkozta Görbicz Anitával kapcsolatban, aki inkábba szélen szerepel, de magyar bajnokin játszott már irányítót is.

A balkezes Nora Mörk térdsérülés miatt kidőlt, így ideiglenes megoldást igényelt a jobbátlövő poszt, ahol Nycke Groot, Stine Oftedal, Veronika Kristiansen és Anne Mette Hansen is feltűnik néha. Szóba került Tomori Zsuzsa is: „Aki a legjobban tud jobbkettőben játszani az Tomori Zsuzsi. Ő jobban játssza a jobbkettőt, mint a bal kettőt. Őt nagyon várjuk úgy 3 hét vagy 1 hónap múlva."

A műsorvezető úgy véli, az eddig látott forma alapján két csapat, a Győr és a Bukarest biztosan Final4 résztvevő lesz, és arra kérte Danyi Gábort, tippelje meg, melyik másik két alakulta érhet oda. A mester a Rosztov-Dont és a Brest Bretagne-t látja erre esélyesnek.

A teljes interjú itt érhető el.