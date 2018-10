A szoros végjátékokon múlt a Békéscsaba röpibravúrja a BL-ben

Nem sikerült a bravúr a Swietelsky-Békéscsaba női röplabdacsapatának a Bajnokok Ligájában. Kormos Mihály együttesét sérülések tizedelték, valamint 3-1-es hátrányt kellett ledolgoznia a lengyel Budowlani Lodz otthonában. Az visszavágón az elképesztően szoros szettek végjátékát azonban nem bírta a magyar bajnok, így kiesett az első számú nemzetközi kupasorozatból a világsztárokat felvonultató hazaiak ellen. A BRSE így a CEV-kupában folytathatja.

Nem volt könnyű helyzetben az ötszörös magyar bajnoki címvédő Békéscsaba, ugyanis két sérültje, Kszenija Ivanovics és Sebestyén Flóra nélkül kellett elutaznia Lengyelországba, hogy óriási bravúrt hajtson végre és bejusson a BL utolsó selejtezőkörébe, ahol egyébként a lengyel sztárcsapatnál gyengébb ellenfél várt volna rá. A Lodz a békéscsabai 3-1-es győzelem után kényelmesen várhatta a visszavágót, a 2013-ban a világ legjobbjának megválasztott Jovana Brakocsevics, valamint a kétszeres Eb-ezüstérmes Femke Stoltenborg arcán sem látszott semmi izgalom, amikor megérkeztek az Atlas Arénába.

A balszerencse Lengyelországba is elkísérte a magyar csapatot, a délelőtti edzésen a csapat négyes ütője, a 18 éves Glemboczki Zóra is megsérült, helyén a 17 éves, egyébként átlót játszó Szedmák Réka kezdett.

Alig néhány száz néző gyűlt össze a csarnokban, de a Budowlani körülbelül 30 főből álló ultrái a mérkőzés elejétől kezdve gondoskodtak a hangulatról.

A házigazda kezdte jobban a mérkőzést, a jó nyitásoknak köszönhetően négy pontos előnybe került a szett elején, de Szedmák és Tálas Zsuzsa szemfüles megoldásaival zárkózott a BRSE, majd Brakocsevics outjával 9-9-nél az egyenlítés is megvolt. Sőt, Perovics pontjával átvette a vezetést a magyar csapat, a Lodz pedig időt kért. Erre Bodnár egy parádés blokkal válaszolt, rendkívül felszabadultan játszott a Békéscsaba, a lengyel gárda pedig egyre többet hibázott, gyakorlatilag csak Pencova centertámadásaiból élt ekkor. De sajnos Brakocsevics is kezdett ébredezni, leütésével 15-15-nél utolérte a Budowlani a BRSE-t, Kormos Mihály pedig időt kért. Ez meg is zavarta a hazaiakat, akik hálót nyitottak. Fej-fej mellett haladtak a felek a szett hajrájához érve, majd Tálas érkezett nyitni, aki már eddig is sok gondot okozott a lengyeleknek. Ezúttal is remekült szervált, 21-18-ra ellépett a Békéscsaba, majd egy hiba után Brakocsevics elementáris erejű nyitásai következtek. 21-21-nél Kormos időt kért, majd Perovics bombájával ismét a Csaba került előnybe. Felváltva születtek a pontok, elképesztően izgalmasan alakult a végjáték, de sajnos a hazai csapat jutott szettlabdához, amelyet egy blokkal azonnal ki is használt, 25-23-ra nyerte az első szettet a hazai alakulat.

A képlet egyszerű, a feladat viszont rendkívül nehéz volt innen: zsinórban négy játszmát (aranyszettel együtt) kellett nyernie a magyar bajnoknak.

A szívszorító első felvonás után nem tört össze a BRSE, Brakocsevics nyitásait is sikerült túlélni, Mlinar pedig ásszal jelentkezett.

Hatalmas küzdelem folyt a pályán, a Lodz lehetetlen labdákat szedett össze, szerencsére Medics centertámadása jelentéktelenné tette ezeket. Szedmák pontja és Tálas ásza után a vezetést is megszerezte a magyar csapat, majd Mlinar percei következtek, a nyitásai és a befejezései is remekül sikerültek, a BRSE pedig kétpontos előnyt épített ki. Időt kértek a lengyelek, Brakocsevics pedig úgy érezte, hátára kell venni a csapatot, a Lodz a szerb klasszis vezetésével egyenlített, Babicz pontjával pedig a vezetést is átvette.

Számolni sem lehet, hányszor változott eddig a vezető kiléte, teljesen egyforma játékerőt képviselt a két csapat. 19-19 után azonban zsinórban öt lengyel pont következett, a szakadék szélére került a Békéscsaba, amelynek öt szettlabdát kellett hárítania. Az elsőt megoldotta Perovics, de a másodikat beütötte Babicz, amivel eldőlt, hogy a Budowlani Lodz jutott tovább.

Sajnos a végjátékból megint a rutinosabb csapat jött ki jobban.

A meccs viszont még nem dőlt el, a BRSE szeretett volna szépen búcsúzni, és a harmadik szettben is küzdött tovább, az elején ellépett 6-4-re.

De a Lodz is mindent megtett azért, hogy győzelemmel kedveskedjen a szurkolóinak, pillanatok alatt fordított és négy pontos fórba került. A hazaiak nem pihentették a sztárokat, a viharsarkiak pedig kissé hitehagyottá váltak. Folyamatosan 4-5 ponttal vezetett a Budowlani, amely ekkorra szintén felszabadult a teher alól. Az előny nyolc pontra hízott a játszma vége felé, 24-17 után pedig ki más, mint Jovana Brakocsevics pontjával a Lodz a mérkőzést is megnyerte. A sérüléshullámmal küszködő Békéscsaba óriásit harcolt és méltó ellenfele volt a lengyel együttesnek, semmi oka nem lehet a szégyenkezésre, a CEV-kupában javíthat.

Végeredmény, női röplabda Bajnokok Ligája:

Budowlani Lodz (lengyel) – Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (23, 20, 17)

Továbbjutott kettős győzelemmel a Lodz, a BRSE a CEV-kupában folytatja.

Kormos Mihály így értékelt a mérkőzés után az Origónak: