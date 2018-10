Lengyelországi bravúr kell a Békéscsaba BL-álmainak életben maradásához

Nem egyszerű, de nem is lehetetlen feladat vár a Békéscsaba női röplabdacsapatára. A Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzésén Kormos Mihály csapata egy rendkívül szoros mérkőzésen 3-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Budowlani Lodz ellen, és most Lengyelországban kell visszavágnia az ötszörös magyar bajnoknak a világklasszisokat foglalkoztató hazaiaknak.

Nem volt pihentető napjuk a lányoknak kedden, ugyanis a majdnem 12 órás Békéscsaba-Budapest-Varsó-Lodz utazás után még egy esti edzés várt rájuk a mérkőzés helyszínén, az Atlas Arénában. A hatalmas komplexum egy teljesen új, kizárólag röpimeccsekre épített csarnoka mintegy 3500 fő befogadására alkalmas, és nem vesznek el benne annyira a nézők, mint a 13000-es nagytestvérben.

A helyzet nem könnyű, a BRSE 12 játékossal tudott nekivágni a túrának, Kszenija Ivanovics és Sebestyén Flóra sérülés miatt nem tarthatott a többiekkel. Akik egyébként rendkívül elszántan érkeztek Lengyelországba, a szituáció pedig messze nem kilátástalan.

Múlt héten, Békéscsabán az első szettet szinte tökéletes játékkal nyerték a Jovana Brakocsevics személyében a világ egyik legjobbját foglalkoztató Lodz ellen. A következő két játszmában szoros csatában maradtak alul Tálas Zsuzsáék, ezt bizonyítja, hogy három felvonás alatt a két csapat pontosan ugyanannyi pontot szerzett. A negyedikre azonban elfáradtak a lányok, ezt pedig a Lodz megbüntette.

Kormos Mihály és a játékosok is tudják, hogy mi kell a bravúrhoz, a szakmai igazgató így látja az esélyeket:

„Nagyon kevés labdameneten múlt, hogy legyen döntő szett, vagy az, hogy mi nyerjünk akár 3-1-re. Betartottuk azt, amit megbeszéltünk, megtaláltuk a Lodz gyengepontjait, és ezt kell most is tovább vinni. Az ellenfél játékosait ki tudtuk venni, Brakocsevics támadásait is le tudtuk védekezni, és a végén már ő is fáradt. Ha ezt folytatjuk, valamint a nyitás is úgy megy majd, mint az első mérkőzés elején, és a hibáinkat le tudjuk csökkenteni, akkor reális sanszunk van a győzelemre. Nem az esélytelenek nyugalmával jöttünk, az odavágón nyújtott jó teljesítményünk miatt a lányok is tudják, hogy meg lehet nyerni a mai meccset, bebizonyítottuk, hogy a Lodz nem verhetetlen. Az esélyesség terhe őket nyomja, nekik élet-halál kérdése, hogy továbbjussanak.

A Budowlani egyébként a hétvégén egy ötszettes, maratoni csatában megnyerte a lengyel Szuperkupát, viszont nem kellett utaznia, így vélhetően nagy szerepet fog játszani, hogy melyik együttes mennyire tudott regenerálódni a szerdai összecsapásra.

A Békéscsaba maximum egy szettet veszíthet, ami a múlt csütörtöki találkozó elején mutatott játékkal egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ha sikerül a bravúr, akkor a következő fordulóban a csoportkörbe jutásért a francia Mulhouse és a bosnyák Brcko (első mérkőzésen 3-1) párharcának győztesével találkozik a magyar bajnok.