A visszatérő Hanga Ádámnak komoly céljai vannak a Barcával

Hanga Ádám hosszú kihagyás után bemutatkozik az Euroliga idei szezonjában is, a Barcelona magyar klasszisa a DIGI Sport híradójának elárulta, miért tartott négy hónapig a komoly porcműtét utáni rehabilitációja. A 29 éves játékos, akit idén irányítóként is be fog vetni az edzője, arról is beszélt, hogy a csapatával idén mindenképpen top 8-ba szeretne jutni az Euroligában.

„Ami történt, azt mozaikplasztikának hívják, ez pedig annyit jelent, hogy kivettek egy porcot a térdem egyik helyéről, és átültették a másik helyre. Ezért volt ennyire hosszadalmas a felépülésem, mert meg kellett várni, amíg a porc a sérült helyen beépül. A karrierem szempontjából szükség volt erre a műtétre, legalábbis az orvosok azt mondták, ahhoz, hogy még jó pár évig euroligás szinten tudjak játszani, ez a legjobb műtét, és nem elég szimplán kivenni az egész porcot, mert az lerövidítette volna a pályafutásomat" – mesélt a Sport24-nek az elmúlt hónapok nehézségeiről Hanga Ádám.

A spanyol bajnokságban a Joventut Badalonát hazai pályán, hosszabbításban gyűrte le múlt vasárnap a Barcelona, és a győzelemnek Hanga Ádám is a részese volt. De az még őt is meglepte, hogy mennyi lehetőséget kapott Szvetiszlav Pesics edzőtől. „Én sem számítottam rá, hogy 17 percet fogok játszani rögtön az első mérkőzésen, de az irányítónknak nem ment annyira jól a játék, ezért irányítót is kellett játszanom. Az edzőm ezen a poszton is szeretne játszatni, ha nem is a meccs egészében, de kis szakaszokban biztos, hogy irányítót is fogok játszani a jövőben. Ez nekem is egy kicsit meglepő volt, ráadásul a végjátékban is berakott, ami nem teljesen normális négy hónap szünet után. De rengeteg munkát beletettem a visszatérésbe, már két hete a csapattal edzek, sokat készültem a B csapattal, és mentálisan ezt úgy próbálom felfogni, hogy végre a sok hónapnyi munkának most érik be a gyümölcse, és próbálom élvezni ezt."

Az Euroligában két vereség után két mérkőzést is megnyert a Barcelona, amely az elmúlt két szezonban nem jutott be a rájátszásba. „Az biztos, hogy az Euroliga az idei szezonban nagyon-nagyon fontos a számunkra. Nyilván minden évben nagyon fontos, csak most már tudjuk, mi a történelem, az elmúlt két évben a Barcelona ugye nem jutott be a top 8-ba. Ezáltal mind a csapat, mind a játékosok számára rettentően fontos az, hogy a top 8-ba bejussunk, kiemelt figyelmet szentelünk az Euroligára, és megyünk előre. A cél pedig ugyanaz, mint minden évben volt."

Hanga Ádám idei Euroliga-bemutatkozásán a Barcelona a Maccabi Tel-Avivot fogadja csütörtök este 21 órakor, a mérkőzést a DIGI Sport 2 élőben közvetíti.