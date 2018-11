Tekintélyt parancsoló győzelmet aratott a Sopron Basket az Euroligában

A Sopron Basket hazai pályán 85-69-re legyőzte a görög Olimpiakoszt a női kosárlabda Euroliga csoportkörének második fordulójában, ezzel megszerezte első győzelmét az idei kiírásban.

A francia Carolo Basket otthonában az első fordulóban elszenvedett 80-74-es vereség váratlanul érhette az előző kiírás ezüstérmesét, és rámutatott, hogy van még mit csiszolni a csapat idei játékán. Aztán a hétvégi Szekszárd elleni rangadón - a bajnok ment a tavalyi ezüstérmeshez - Fegyverneky Zsófiáék idegenben mutatták meg, hogy korántsem felejtettek el mindent abból, ami az előző idény végén meghozta a világraszóló sikert.

Fontos volt a győzelem, miután a kezdés pillanatára a csoport másik három meccsét lejátszották, és két, az első körben ugyancsak vereséget szenvedő csapat, a Salamanca és a Riga is győzni tudott, azaz a Sopron rögtön komoly lépéshátrányba került volna egy esetleges hazai vereséggel. Erről pedig hallani sem akart senki a hazai oldalon.

Hallani csak a bemelegítés alatt harsogó zenét könnyedén túlkiabáló görög másodedzőt, Thanosz Niklaszt lehetett, aki nem is bemelegítést, hanem kemény dobóedzést vezényelt a meccs előtti utolsó félórában. Kellett is, mert az Olimpiakosz a Fener ellen csak 39 százalékkal dobott mezőnyből, ami meg rendszerint kevés az üdvösséghez.

Első negyed

A Sopron Fegyverneky, Zahui, Crvendakic, Dupree és Turner összeállításban kezdett, és a szerb magas bedobó büntetője és szép tempója jelentette a meccs első hazai pontjait, melyekre a másik oldalon Lykendra Johnson válaszolt hasonló szorgalommal. A nyáron igazolt kiváló amerikai hátvéd, Candice Dupree zsinórban három duplát süllyesztett el, a túloldalon viszont két tripla is beesett, míg hazai részről Turner hibázott.

Candice Dupree az egész mérkőzésen remekelt:

Mirna Mazic is többször egyedül maradt a palánk alatt, el-elváltották magukat a soproniak, így az első negyed közepén négy ponttal ellépett az Olimpiakosz, így lélektani fontossággal bírt Fegyverneky triplája a támadó lejártakor. A következő támadásnál a görögök időt kértek, de a Sopronnak sem jött rosszul a szünet.

Roppant szorosan védekeztek a görögök, szerencse volt - illetve ez pont nem szerencse kérdése -, hogy Dupree nem tudott hibázni, ha dobóhelyzetbe került.

Turner Yvonne viszont nem tudott úgy villogni, ahogy szokott, a hetedik percben érkezett is helyette Salvadores. A görögök rendre fennmaradtak a soproni térfélen, hogy lassítsák a labda felhozatalt, miközben Johnson termelte a görög pontokat. Amikor újra néggyel mentek a görögök megint Fegyverneky talált be, majd Salvadores 3+2-jével visszavette a vezetést a Sopron, Turner első találata, egy dudaszós tripla pedig az addigi legnagyobb, négy pontos soproni előnyt jelentette az első tíz perc végén.

Második negyed

A rövid szünetben Roberto Iniguez biztos, hogy nem dicsérte a védekezést, a zöld-sárgák kétszer tíz perc alatt szoktak ennyi pontot kapni.

Turner duplájára Szpiridopulu válaszolt egy hármassal. Négy perc alatt csupán hét pontot kapott a Sopron, viszont mindössze kettőt dobott, jogos volt Iniguez mester időkérése. Igazi csemege volt Turner és a Jessica Smith állandó párharca, a két amerikai - illetve előbbi már magyar - irányító remekelt.

Jessica Thomas volt a meccs legjobb Chris Paul-imitátora:

Ekkoriban talált magára a meccsen 18 percet játszó Határ Bernadett is: a center többször is jó érzékkel csent labdát, majd egy duplával is jelentkezett. Dupree és Turner kosarai után 37-32-es hazai vezetésnél a görögök is időt kértek.

Elkezdett működni a soproni védekezés, a görögök rontott dobásaiból pedig több könnyű hazai kosár is született, így a 18. perc kezdetén már tíz ponttal (42-32) vezetett a magyar bajnok. Turner tarthatatlan volt, de a padról beszálló Dubei Debora is szép kosarakkal - közte egy szép faultos 2+1-el - tette hozzá a magáét.

A félidő utolsó momentuma a görögöké volt, de Angeliki Nikolopulu triplája csak arra volt elég, hogy lőtávolban maradjanak a vendégek. Turner 15, Dupree pedig 10 pontnál tartott húsz perc után (51-39).

Harmadik negyed

Szotiriu büntetőivel kezdődött a második félidő, majd Johnson volt eredményes a palánk alól, amire Crvendakic válaszolt egy hasonló duplával, csírájában elfojtva a görögök felzárkózási kísérletét. Nyoma sem volt már az első tíz perc pontzuhatagának, mindkét oldal irtózatos védőmunkát mutatott be. Crvendakic triplája az oázis volt ebben a sivatgban, a 25. percben 60-46 állt a táblán.

Egy kosár itt, egy kosár ott, de miután a Sopron feljavult a lepattanózásban, nem volt esélye az Olimpiakosznak, hogy felzárkózzon (68-53).

Negyedik negyed

Nem kezdődött jól a hajrá, előbb Sztavmati, majd Pavlopulu dobott triplát, szerencsére, mielőtt nagyobb lett volna a baj a sokat és hasznosan játszó Dubei is megmutatta, hogy ő is tud olyat, mint a görögök. Az Olimpiakosz azért nem adta föl, az utolsó pillanatig harcoltak, de miután a 36. percben elveszítették egyik legfontosabb fegyverüket, a mindkét palánk alatt remekül játszó Lykendra Johnsot, lélekben lemondtak a győzelemről.

Az utolsó percekben ugyanis már nem volt kérdés, hogy a Sopron Basket megszerzi idei első győzelmét az Euroligában, a végére pedig a különbség is tekintélyt parancsoló lett.

Eredmény, Euroliga, B-csoport:

Sopron Basket–Olimpiakosz 85-69 (29-25, 22-14, 17-14, 17-16)

a magyar csapat legjobb dobói: Turner 19 pont, Dupree 14, Salvadore 12, Crevendakic 11, Dubei 11, Határ 9, Fegyverneky 5, Zahui 4

"Voltak problémáink, főleg magasságban vettük fel nehezen a versenyt a Sopronnal" – mondta a meccs után a vendégek legjobbja, Lykendra Johnson.

"Végig nagyon kemény meccs volt, mindkét csapat nagyon agresszíven játszott, meg kellett küzdenünk ezért a győzelemért" – szögezte le hazai részről Yvonne Turner.

"Először is gratulálok a győztes csapatnak és edzőjének. Sajnos védekezésben nem tudtunk igazán jó munkát végezni, főleg a második félidőben. Nagyon jó csapat volt az ellenfelünk, nagy kihívás volt itt pályára lépni. Viszont ez még csak a második meccsünk volt az Euroligában, és minden meccsen igyekszünk tapasztalatot gyűjteni" – mondta a görög csapat vezetőedzője, Giorgosz Pantelakisz.

"Nehéz dolgunk volt, de tudtuk, hogy ez a görög csapat soha nem adja föl a harcot. Mi viszont ma este is megmutattuk, hogy milyen karakterünk van. A legfontosabb persze az volt, hogy megnyerjük a meccset, mert nagyon nehéz csoportunk van, ahol mindenki legyőzhet mindenkit, elég csak arra gondolni, hogy a Riga ma idegenben verte a török Hatayt. Egyetlen csapat, a Kurszk emelkedik ki a mezőnyből, de nekünk ott kell lennünk mögött" – mondta a szemmel láthatóan elégedett hazai vezetőedző, Roberto Iniguez.

Női Euroliga, 2. forduló, B csoport:

Sopron Basket-Olimpiakosz (görög) 85-69 (29-25, 22-14, 17-14, 17-16)

a magyar csapat legjobb dobói: Turner 19, Dupree 14, Salvadores 12, Dubei 11, Crvendakic 11

A B-csoport további eredményei

Dinamo Kurszk (orosz)–Carolo Basket (francia) 83-62

Avenida Salamanca (spanyol)–Fenerbahce (török) 88-82

Hatay (török)–TTT Riga (lett) 74-77