Hiába a javuló játék, a BL-ben is kikapott a Veszprém

A Telekom Veszprém hazai pályán egy góllal, 29-28-ra kikapott a német Rhein-Neckar Löwentől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában. A bakonyi csapat ezúttal már javuló formát mutatott, két elveszített bajnok - a Tatabánya és a Szeged ellen - után mégis sorozatban harmadik alkalommal szenvedett vereséget.

A címvédő Montpellier elleni bravúros idegenbeli győzelem és a Szeged elleni kellemetlen, öt gólos hazai bajnoki vereség után a BL-csoport negyedik helyén álló német bajnoki ezüstérmes Rhein-Neckar Löwen érkezett a Veszprém Arénába.

A veszprémi meccskeret:

David Davis számára bizonyára nem volt könnyű feladat, hogy kitörölje a fejekből a Pick elleni kudarc nyomait, de az első percekben úgy nézett ki, hogy sikerrel járt a spanyol szakember, mert két gyors góllal meglódult a Veszprém, de Jannik Kohlbacher nem hagyta magát: a vendégek német megállója szinte egyedül tartotta a lépést a magyar csapattal, az ő öt góljának volt köszönhető, hogy a 14. percben csak 7-5-re vezettek a bakonyiak.

A Veszprémben irányítóban ezúttal Kentin Mahé kapott több szerepet, és a kétszeres világbajnok és olimpiai ezüstérmes francia élt is a lehetőséggel, gólt szerzett és gólpasszokat adott.

Jól alakított ki helyzeteket a Veszprém, megvoltak a tiszta lövések kintről, és a beállóst is többször sikerült megjátszani, kár, hogy a veterán svéd kapus, Andreas Palicka több ziccert is megfogott, így az első félidő utolsó tíz percére 9-9-cel fordultak a csapatok. A hazai kapuban Sterbik Árpádot ekkor váltotta Mikler Roland, aki két káprázatos bravúrral jelentkezett be a meccsbe.

A félidő hajrájára hosszú-hosszú idő után még Iman Jamali is lehetőséget, aki utoljára az előző kiírás nyolcaddöntőjében, a Skjern elleni párharc során játszott utoljára a BL-ben. A Veszprém ellépett kettővel, de elég volt egy kis lefagyás támadásban és a labdaszerzésekből perceken belül fordítani tudtak a németek, amit Jamali egyenlített ki (12-12). Davis kénytelen volt több kezdő játékosát is pihentetni, védekezésben jött Blagotinsek, támadásban Nenadic és Tönnesen, a Löwen pedig meglépett három góllal, nem kis részben annak köszönhetően, hogy Palickát még annál is nagyobb kapussá tettük, mint amekkora.

A második félidő kezdetén Strlek és Nenadic találataival két és fél percen belül sikerült ledolgozni a háromgólos hátrányt, a németek pedig rögtön időt is kértek. Különösebben nem segített, mert Jamali és Nenadic újabb góljával máris kettővel ment a Veszprém. A magyar válogatott átlövője 2017. október 8-án, a Kiel ellen lőtt gólt utoljára a BL-ben. A Löwen támadásban átállt a hét a hat elleni játékra, és a 0-5-ös sorozatot megszakítva kiegyenlített (17-17).

Látszott, hogy sokat gyakorolták, mert nem kaptak belőle gólokat, viszont rendre eredményesek tudtak lenni. Ahogy Iman Jamali is, aki a 40. percben már négy gólnál járt, úgy, hogy védekezésben is pályán tartotta őt David Davis, és ott sem dolgozott rosszul az átlövő. Ahogy az egész csapat is, ennek volt az eredménye, hogy a 43. percben újra három gól volt a hazai előny (22-19).

A Löwen persze véletlenül sem adta föl és percek alatt kiegyenlített, és a legjobbkor jöttek a hazai kapuban Mikler bravúrjai. A 49. percben Terzic szállította a meccs első kiállítását, a németek pedig a három- után egy kétgólos hátrányt is ledolgoztak. Davis az 51. percben kért időt, megkérdezte, hogy mit játszana a csapat, Ilic és Mahé pedig összerakták a taktikát.

Működni azonban nem nagyon akartak hazai elképzelések, miközben a Löwen 7 a 6 elleni játéka nagyon működött elől, hátul pedig a Palickát váltó honfitársa, a szintén svéd Appelgren lehúzta a rolót. Három perccel a vége előtt három góllal vezetett a Löwen (25-28). Egy perccel később viszont már csak egy gól volt a vendégek előnye – Mikler bravúrjai és Strlek egész pályás góljának nem kis szerepet játszottak ebben.

Az utolsó perc német góllal kezdődött és Mahé találatával folytatódott, de a legutolsó löweni támadásnál a hazai játékosok nem értették meg egymást és nem támadtak le mindannyian, így a vendégek könnyedén vitték föl a labdát és pergették le a hátralévő másodperceket.

A Telekom Veszprém így két bajnoki után sorozatban a harmadik találkozóját veszítette el, hiába játszott ezúttal már tényleg jobban, mint a Tatabánya, vagy éppen a Szeged ellen.

"A BL, az BL. Megtettük, amit tudtunk, nagyon felkészültünk az ellenfélből, de a végén az apróságok a rivális javára billentették a mérleget. Készültünk a 7 6 elleni játékra, jól is védekeztünk ellene, Roland is jól védett, sajnálatos, hogy nem tudtunk nyerni" – mondta el a találkozó után a Sport TV-nek nyilatkozva David Davis.

"Kevésen múlott és annak ellenére, hogy kikaptunk, jól játszottunk. Egy vesztes meccs után persze nagyon nehéz pozitívnak lenni, de ilyen közönség előtt, hazai pályán roppant fájó, hogy hiába küzdünk, harcolunk, nem tudunk nyerni. A meccs előtt azt mondtam, hogy 30 gólt kell lőnünk, hogy győzzünk, ami elég is lett volna. Annak viszont örülök, hogy 35-40 percet a pályán tölthettem, élveztem a játékot, és talán a vereség ellenére is hozzá tudtam tenni valamit a játékunkhoz" – mondta Mikler Roland.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló:

Telekom Veszprém–Rhein-Neckar Löwen 28-29 (12-15)

a Veszprém gólszerzői: Mahé 5, Mackovsek 4, Gajic 4, Jamali 4, Nenadic 4, Strlek 3, Nagy L. 2, Nilsson 1, Manaszkov 1,