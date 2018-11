Nagy László szerint nem a játékosok kergették el Vranjest

A veol.hu-nak adott interjút a Telekom Veszprém csapatkapitánya, Nagy László, aki szerint az a cél, hogy az ellenfelek újra tudják, a Veszprém Arénában másnak nincs esélye győzni.

Nagy László szerint mióta David Davis megérkezett Veszprémbe, a csapat újra elkezdett edzeni.

Most úgy állunk, hogy ennél többet már nem tudunk edzeni, és ennél jobban, precízebben már nem tudunk felkészülni a mérkőzésekre.

A Szeged elleni vereség megviselte Nagy Lászlót, szerinte a Szeged lépéselőnybe került.

"Tavaly itt bajnoki aranyat ünnepelhettek, és látszott rajtuk, hogy most már elhiszik, hogy fel tudják venni velünk a versenyt, akár itt a Veszprém Arénában is. Fájó a fiaskó, főleg, hogy hazai pályán szenvedtük el és jól tudjuk, hogy a közönségünknek csalódást okoztunk" - mondta.

Nagy László arról is beszélt, nem volt edző ellenes a hangulat Vranjes idejében sem.

Korábban nem volt edző ellenes a megnyilvánulásunk, inkább tanácstalanok voltunk. Jöttek sorban a vereségek, az edzéseken sem találtuk a helyünket. Minden jó szándékkal készült fel Vranjes a mérkőzésekre, de lehet, hogy mi voltunk az általa elképzelt stratégiára alkalmatlanok. Most viszont Davis hozzánk igazítja a taktikát. Olyan mestere volt Juan Carlos Pastor személyében, aki 2005-ben vébét nyert a spanyolokkal. Ellenfélként többször is találkoztunk. Következetesen építi az edzéseket és a taktikát is. Milliméter pontossággal be van lőve mindenkinek a helye" - tette hozzá Nagy.

A Veszprém szombaton a Rhein Neckar Löwen ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.