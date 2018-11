Kétszer győzte le a rákot, és visszatért a jégre a Fradi hokisa

Hardi Richárd, a Ferencváros jégkorongozója október végén újra magyar bajnokin léphetett jégre, ráadásul az Újpest elleni derbin ő készítette elő a győztes találatot. A Ferencváros 2-0-ra nyert az Erste Ligában, ugyanilyen arányban vezet Hardi Richárd is a szervezetét megtámadó nyirokcsomórákkal szemben.

Hardi Richárddal először három éve közölték a diagnózist. Meg is műtötték, visszatért, de egy szezonnal később, tavaly szeptemberben kiújult a betegsége.

Hardi egy edzőtáborban érezte újra, hogy valami nincs rendben, először arrra is gondolt, hogy abbahagyja a hokit, de rájött, nem veszíthet semmit, és mindent megtett a gyógyulásért.

Hardi folyamatosan kezelésekre szorult, volt, hogy csak üvegfalon keresztül volt látogatható, és olyan is, hogy lélegeztetőgépre kellett kapcsolni, de a csapattársak végig vele voltak, sőt, a szurkolók is meglátogatták később az otthonában lábadozó játékost, akinek a mezt is odaadták, amit a távollétében a szurkolók minden idegenbeli meccsre magukkal vittek.

Hardi Richárdot nyáron nyilvánították újra gyógyultnak az orvosai, leletei mind rendben voltak, és az élsportot is engedélyezték számára. A Fradinál először csak a kispadra ült le, hogy újra érezhesse a hangulatot, majd a hónap végén az Újpest ellen már újra jégre léphetett.

A játékos elmondása szerint a „csomófóbia” helyett már csak a bajnoki arany lebeg a szeme előtt.

A játékossal készített riportot ITT nézheti meg az M4 Sport Jégkorongmagazinjában.